El himno de las protestas de Puerto Rico: «Afilando los Cuchillos»

¡Ver video al final del texto! [Intro: Residente & Afilador de Cuchillos]

Dale, estamos afilando las navajas, dale

Llegó el afilador de navajas

Trooko

Ha llegado el afilador a su domicilio, a la puerta de su casa

Se afila el cuchillo, el afilador en su propio domicilio[Verso 1: Residente]

Llegó la hora de un combo de miles en motoras

Patrullando las 24 horas, boricua de cora’

Con el puño arriba, a la conquista

No nos va a meter las cabras un pendejo de Marista

Según este compadre, mi ma’i junto con to’as las mujere’

Son igual de putas que su madre

Tú no eres hijo del cañaveral, escoria

Tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia

Disculpen mis expresiones

Pero al igual que Ricky, estoy liberando las tensiones

Le doy fuego a la Fortaleza como se supone

Y al otro día voy a la iglesia pa’ que me perdonen

Mejor no quieras probar de qué estamos hechos

Aquí en El Monte heredamos el mismo pecho

Tus disculpas se ahogan con el agua de la lluvia

En las casas que todavía no tienen techo

Tú no heredaste pecho, tú heredaste un patrimonio

Y a ti por la noche te persiguen los demonios

En la familia que mataste, destruiste un matrimonio

Esto va por Lilliam y su hijo Juan Antonio

Esto va pa’ que despiertes

Esto va por las cuatro mil seiscientas cuarenta y cinco muertes

La hipocresía del país en general

Tirar piedra’ en Venezuela está bien, pero en Puerto Rico está mal

Esto va pa’ los artistas internacionales:

¿Y las banderitas de Puerto Rico en las redes sociales?

Ninguno de nosotros los supuestos bandoleros

Está acusa’o de fraude, robo o lavado de dinero

Con todo lo que han roba’o estos politiqueros

Pintamos las paredes del Caribe entero

Y aunque esto no le caiga bien a la gente

Pa’ decírtelo en un chat, pa’ eso lo digo de frente

Se tiran a los caseríos, a los puntos ‘e droga

Les rompen las casas y por ellos nadie aboga

Nosotros hacemos lo mismo sin delicadeza

A estos criminales le’ hacemos una redada en Fortaleza

Si el pueblo entero quiere que te vayas, caradura

Y tú te quedas, entonces estamos en dictadura

Solo te apoya tu esposa, la exmodelo

La que piensa que Cien Años de Soledad la escribió Coelho

Y así son los pocos que te siguen, brutos

Pero tranqui’, afilar navajas toma un minuto

Somos el rugido de la bandera de Puertorro con todos sus tejidos

Exigiendo tu renuncia, pa’ que nadie salga herido

To’ el mundo unido, no importa el color de tu partido

Esto salió temprano pa’ que te lo desayunes

La furia es el único partido que nos une

[Coro: iLe]

Vamo’ cortante’ como lo’ cuchillo’

Sacando chispa hasta llegar al filo

Hay que arrancar la maleza del plantío

Pa’ que ninguno se aproveche de lo mío

[Verso 2: Bad Bunny]

El pueblo no aguanta más injusticia’

Se cansó de tus mentira’ y de que manipulen las noticia’

Ey, ey, to’ los combo’, los caserío’, somos nuestra milicia

Ya no nos coges de pendejo

Eres un corrupto que de corruptos coges consejo’

Arranca pa’l carajo y vete lejo’

Y denle la bienvenida a la generación del «Yo no me dejo»

Y quizás tú hablas en tu grupo como yo en el mío

Pero yo no tengo fondos públicos escondí’os

De la muerte de los puertorriqueños yo no me río

P.R. está encabrona’o, Ricky estás jodí’o

Y que se enteren to’s los continente’

Que Ricardo Rosselló es un incompetente

Homofóbico, embustero, delincuente

A ti nadie te quiere, ni tu propia gente

Vamo’ a prender en fuego a tu gabinete

Los títeres, guarden las cortas y saquen los machetes

La cuna de las crías, con el boricua nadie se mete

To’as las paredes dicen «Ricky, vete», ey

Y no es vandalismo

Vandalismo es que nos tiremo’ nosotros mismo’

Por defender a los que nos llevaron al abismo

Vandalismo es que siempre voten por los mismo’

Y se roben to’s los chavos de educación

Mientras cierran escuelas y los niños no tienen salón

Ey, es hora de sacar las rata’

Que se vaya Ricky, que se vaya el otro, que se vaya Tata

Y no se trata de hablar malo en las conversaciones

Malo hablo yo en mi casa y en to’as mis canciones

Se trata de que le has mentí’o al pueblo con cojones

De que encondiste las muertes con to’ y los vagones

Y te burlaste de nosotros con otros cabrones

E hiciste que el país entero se encojone

Manipulación, corrupción, conspiraciones

Ricky, renuncia y a tu ma’i que te perdone

Yo no; yo no

Puerto Rico: Una causa postergada

por Angel Guerra Cabrera (Argenpress.info)

Publicado el 4 abril, 2008 , en Opinión

Puerto Rico más cerca de la independencia. ¡Puerto Rico será libre!

por Adital

Publicado el 23 junio, 2007 , en Noticias

Puerto Rico: Filiberto, Albizú y el FBI

por Pedro Aponte V. (Puerto Rico)

Publicado el 14 febrero, 2006 , en Opinión

Puerto Rico: Albizu, Filiberto y el Grito de Lares

por Pedro Aponte Vázquez (Argenpress)

Publicado el 15 mayo, 2007 , en Cultura

En nombre de Puerto Rico: Óscar López Rivera, 32 años encarcelado por luchar por la independencia

por Andrés Figueroa Cornejo (Chile)

Publicado el 14 junio, 2013 , en Historia – Memoria

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp