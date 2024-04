En la vía rápida hacia la autodestrucción, ¿existe aún la posibilidad de un futuro viable para el Estado de Israel?

Imagen superior: Gaza City, April 3, 2024. Foto: Mahmoud Issa/Reuters

11 de abril, 2024

Israel: La salida

Si Israel quiere sobrevivir, física y espiritualmente, necesita sufrir colectivamente un cambio radical en su visión de la realidad y enfrentarse a algunos hechos desagradables, aunque obvios.

por David Shulman | The New York Review of Books,

11 de abril de 2024 (edición del 9 de mayo de 2024)

La mayoría de las miradas se centran ahora en Gaza, y con razón. La catástrofe está a la vista de todos. Pero yo quiero empezar por el pueblo palestino de Mu’arrajat, en el valle del Jordán, en la Cisjordania ocupada. A mediados de marzo pasé allí la noche con otros activistas, en lo que llamamos «presencia protectora», un esfuerzo concertado para proteger a los aldeanos palestinos de los ataques de los colonos israelíes armados que los aterrorizan día y noche.

Mu’arrajat tiene ahora dos puestos avanzados de colonos en su garganta, uno en lo más profundo de las tierras de pastoreo de los pastores palestinos (territorio prohibido para ellos desde que comenzó la guerra en Gaza), y otro en la colina situada sobre el pueblo. En octubre, los colonos de estos puestos avanzados paraban los coches de los palestinos en la carretera y decían a sus ocupantes que tenían veinticuatro horas para abandonar sus casas y que los matarían si se negaban. Hace unas semanas, estos colonos entraron en el pueblo y cavaron una hilera de tumbas vacías cerca de la escuela, señal de lo que quieren hacer con los habitantes de Mu’arrajat.

La presión internacional ha tenido algún impacto significativo en la situación, pero en su mayor parte los colonos están ganando esta mini guerra. Suelen ser hombres o adolescentes fanáticos, con el cerebro lavado, apocalípticos y mesiánicos, surgidos de las oscuras y brutales corrientes subterráneas del sionismo religioso. Quieren librar a Cisjordania de todos los no judíos (y quizá también de algunos judíos laicos) para acelerar la llegada del Mesías, que está previsto que aparezca en cuanto concluya esta campaña de limpieza étnica. Pero la motivación ideológica es sólo una parte de la historia; quienes hemos visto a esta gente en acción, quienes nos hemos reunido con ellos sobre el terreno, podemos confirmar que muchos de ellos se mueven por puro placer sádico.

¿Es posible imaginar hoy el fin de la ocupación y de los asentamientos en Cisjordania? Tal vez no. Todo el sistema político, con la excepción de la minúscula circunscripción de la extrema izquierda, está hipotecado a ese proyecto. Pero nada de esto ha ocurrido en el vacío. Los palestinos tienen que examinar sus propios actos del mismo modo que los israelíes deben examinar los suyos. Los terroristas suicidas de la segunda intifada (2000-2005) destruyeron más o menos el campo de la paz israelí -con mucho, el aliado más importante de los palestinos en la década de 1990- y las atrocidades de Hamás el 7 de octubre probablemente acabaron con la mayoría de los focos de moderación y esperanza que quedaban en Israel.

Las intrusiones violentas de colonos enmascarados y fuertemente armados, a menudo junto con soldados, son ya rutinarias. El término honorífico «soldados» en el valle del Jordán y las colinas del sur de Hebrón se refiere en realidad a unidades paramilitares, uniformadas, formadas por colonos que han sido armados por Itamar Ben-Gvir, el criminal convicto y supremacista judío a quien Benjamín Netanyahu nombró ministro de Seguridad Nacional en noviembre de 2022. Son una ley en sí mismos.

El mantra de los colonos – «Fuera o os mataremos»- se ha repetido en casi todos los pueblos del valle del Jordán y las colinas del sur de Hebrón. La mayoría de nuestros amigos de los pueblos lo han oído. Normalmente se pronuncia en el curso de ataques a casas palestinas, corrales de ovejas, suministros de alimentos, depósitos y pozos de agua, turbinas eólicas y cualquier otra cosa que los invasores puedan destrozar. A veces estos colonos disparan a los aldeanos y matan ovejas y cabras. Sabemos de al menos dieciséis aldeas palestinas que han sido evacuadas en los últimos meses a causa de la incesante violencia de los colonos, respaldados por el ejército; muchas más resisten a duras penas.

Tal vez cuando, o si, la guerra de Gaza termine, este estado de ánimo cambie. Pero el gobierno actual y el hombre que lo dirige ven la guerra de Gaza, con sus impensables pérdidas y devastación, como un instrumento para el objetivo a largo plazo de mantener la ocupación de Israel. Netanyahu y sus ministros están desconectados de la realidad; viven cómodamente con el desastre humanitario de Gaza y son incapaces de concebir un futuro viable para el Estado de Israel. Niegan la posibilidad real de que Israel, bajo su dirección, esté en vías de autodestrucción.

Leer las noticias estos días es como ver una película de terror, con la diferencia no trivial de que el horror termina cuando acaba la película. Durante los últimos quince meses, desde la toma de posesión de este Gobierno, hemos asistido a la desintegración acelerada del Estado y sus instituciones. Nadie, ni siquiera el más optimista de nuestros enemigos, podría haber predicho este rápido declive.

Tenemos un primer ministro cuyo principal talento es urdir planes cada vez más inescrupulosos para su propia supervivencia política; un ejército empantanado en el polvo y el barro de Gaza sin estrategia de salida y sometido a constantes ataques de la guerrilla de Hamás; una sociedad que se cierne al borde de la guerra civil; una economía enferma y empobrecida por las inimaginablemente vastas transferencias del dinero de los impuestos de los ciudadanos a las facciones ultrarreligiosas y sus yeshivas; un funcionariado destripado por el nombramiento de politiquillos y aduladores en lugar de profesionales; un sistema judicial, antes más o menos funcional, en peligro de ser destruido por el ministro de (in)justicia, Yariv Levin; los violentos extremistas kahanistas, antes prohibidos y relegitimados por Netanyahu, en la Knesset y en altos cargos del gobierno; y en los territorios ocupados, las bandas de colonos judíos merodeadores.

Esta es la lista corta. No le arruinaré el día con la larga.

Si no fuera tan incompetente, y si tuviera al menos una pizca de integridad, Netanyahu casi podría ser una figura trágica: un hombre inteligente, o al menos astuto, que vendió su alma al diablo. En cierto sentido, es un siniestro accidente de la historia. No tenía nada que hacer en política. Al principio, su única credencial era ser hermano de Yoni Netanyahu, que murió en 1976 en el asalto a Entebbe, en el que comandos israelíes liberaron a los rehenes secuestrados en Uganda por terroristas palestinos y alemanes.

En sus seis mandatos y más de dieciséis años como primer ministro, su historial es, en una palabra, pésimo. Su logro singular ha sido resucitar la amenaza existencial para el Estado que más o menos había desaparecido desde los acuerdos de paz con Egipto y Jordania hace décadas. Pero ha ganado varias elecciones con una mezcla nociva de populismo antidemocrático, racista-supremacista y ultranacionalista; es claramente una fórmula ganadora. Más de un millón de israelíes votaron por él en las últimas elecciones de 2022, lo que le permitió formar el actual gobierno de matones y ladrones. Al menos una cuarta parte del electorado son «bibistas», hipnotizados por Netanyahu, al que consideran un rey; y están llenos de odio hacia los liberales seculares a los que ven como una élite privilegiada.

A estas alturas no es necesario ensayar los fallos de Netanyahu. Son evidentes para cualquiera que tenga ojos. Sin embargo, es relevante para la debacle actual dejar claro que él es el responsable de lo que ha sucedido y que, como es característico en él, se niega a reconocer esa responsabilidad. Fomentó profundas divisiones internas en Israel con su intento de socavar el Tribunal Supremo y, de hecho, todo el sistema legal, lo que provocó protestas masivas y creó las condiciones para el ataque de Hamás, ya que Hamás señaló correctamente que la sociedad israelí se estaba desmoronando. Netanyahu también optó por ignorar las advertencias urgentes de los más altos mandos del ejército y las fuerzas de seguridad de que dicho ataque era inminente.

Ahora está librando una guerra mortal que probablemente no pueda ganar, y hay buenas razones para pensar que cada decisión que toma -incluidas las negociaciones para un acuerdo de liberación de los rehenes israelíes en Gaza- está contaminada por sus intereses personales, a saber, su supervivencia en el poder y su capacidad para eludir los cargos penales a los que se enfrenta. Según encuestas recientes, aproximadamente la mitad de la población israelí cree que está prolongando la guerra por esos intereses.

Para colmo, se ha unido a Ben-Gvir, cuya sola presencia en el gobierno es el nombramiento más vergonzoso de toda la historia del Estado. Es como si el Gran Mago del Ku Klux Klan hubiera sido nombrado jefe del FBI. Pero aunque deponer a Netanyahu es una cuestión de máxima urgencia, él no es el único problema que tenemos. Necesitamos mirar más profundamente.

Si Israel quiere sobrevivir, física y espiritualmente, necesita experimentar, colectivamente, un cambio radical en su visión de la realidad, un cambio del orden del que experimentó el régimen del apartheid sudafricano, con mucho derramamiento de sangre, cuando empezó a derrumbarse. Los israelíes tendrán que enfrentarse a hechos desagradables aunque bastante obvios:

– Los palestinos son seres humanos, no diferentes de los judíos o de cualquier otra persona. (Tienen un sistema político podrido, pero nosotros también).

– No van a ir a ninguna parte.

– Hay dos movimientos nacionales en el territorio al oeste del río Jordán, con sus propias reivindicaciones legítimas y un sangriento historial de atrocidades; las dos poblaciones son ahora iguales en tamaño, unos siete millones cada una.

– Israel no puede suprimir la resistencia palestina y de otros países árabes únicamente por la fuerza. (El axioma fundacional del sistema político israelí siempre ha sido que sólo funciona la fuerza bruta).

– La supervivencia depende del reparto de la tierra entre estos dos pueblos.

– El proyecto de asentamientos en Cisjordania tiene que terminar.

Los extremistas bárbaros de ambos bandos, como si estuvieran confabulados, nos matarán a todos si se les da la oportunidad.

– Es poco probable que Dios, si es que existe, nos salve de nosotros mismos.

Ninguno de estos puntos será fácil de digerir para los israelíes. Puedo dar fe de que a la mayoría de la gente le resulta más fácil sacrificar las vidas de sus cónyuges, hermanos e hijos en una causa inútil, que cambiar cómo se sienten y cómo entienden el mundo.

Hemos malgastado varias décadas empapadas de sangre en el obsceno sueño de anexionarnos los territorios y expulsar a la población palestina de allí. Israel se negó rotundamente a firmar la paz sobre la base de la Iniciativa Saudí de 2002, respaldada unánimemente por la Liga Árabe, que podría y debería haber conducido a una normalización de las relaciones de Israel con gran parte del mundo árabe-islámico. La Iniciativa Saudí, también llamada Iniciativa de Paz Árabe, ofrecía el fin del conflicto árabe-israelí si Israel se retiraba de todos los territorios ocupados (con pequeños ajustes territoriales a negociar), una solución al problema de los refugiados palestinos sobre la base de la Resolución 194 de la ONU y la creación de un Estado palestino con capital en Jerusalén Este.

La Autoridad Palestina aceptó el plan inmediatamente, al igual que la Organización de Cooperación Islámica, con sus cincuenta y siete Estados miembros. (Se describe a sí misma como «la voz colectiva del mundo musulmán»).

Nunca hubo una buena razón para rechazar ese plan como punto de partida de las negociaciones sobre el estatuto final, es decir, la paz. En cambio, los gobiernos derechistas de Ariel Sharon, y más tarde Netanyahu, han hecho todo lo posible para socavar el plan (esto incluye la persistente financiación de Netanyahu a Hamás, a través de Qatar, como forma de dividir Gaza de Cisjordania, excluyendo así la posibilidad de un Estado palestino). No es tan difícil impedir que estalle la paz.

Sólo hay una manera de salir del marasmo actual. Resulta que es una buena manera y, en teoría, factible si tuviéramos un gobierno mínimamente racional capaz de articular un camino a seguir para el pueblo de Israel.

Lo que ahora llamamos el plan Biden revolucionaría el lugar de Israel en Oriente Medio y en el mundo en general; como mínimo invertiría la actual escalada asesina. Su idea rectora es que Israel pasaría a formar parte de un sistema regional unido por lazos de normalización y relaciones diplomáticas plenas entre él y cada uno de los Estados sunníes moderados, creando así un baluarte contra Irán y sus apoderados; la nueva configuración incluiría necesariamente, y de hecho dependería de ello, alguna solución aceptable a la sed de libertad de los palestinos. Eso significa un Estado palestino desmilitarizado y el desmantelamiento de la ocupación.

A falta de una solución sistémica de este tipo, Israel seguirá librando guerras recurrentes y catastróficas. Al final, el Estado se verá desbordado. Ese es, de hecho, el plan de Hamás, con el respaldo de Irán. Los iraníes creen que pueden destruir Israel en 2040, si no antes. El antídoto más eficaz, quizá el único, contra ese plan es que Israel haga una paz decente con quienes comparten la tierra con nosotros.

Lo irónico es que Netanyahu, y la derecha israelí en general, son los mayores aliados de Hamás en este escenario apocalíptico. A Netanyahu le gusta decir que no hay diferencia entre Hamás y la Autoridad Palestina: ambos tienen el mismo objetivo de destruir Israel. Esta excusa políticamente conveniente y totalmente anacrónica agrupa a todos los palestinos como una nación asesina (aunque inexistente). Supongo que Netanyahu no tiene experiencia directa con palestinos vivos, y creo que no domina más que un árabe rudimentario. En cualquier caso, sigue encerrado en su idée fixe de que hay que impedir a toda costa un Estado palestino. Si consigue sobrevivir en el poder hasta las próximas elecciones israelíes, sin duda se presentará con una plataforma construida en torno a esta falsa premisa. Puede que gane, aunque sólo el 15% de los israelíes dicen que quieren que siga siendo primer ministro, según las encuestas de enero.

Casi nadie cree una palabra de lo que dice Netanyahu. Pero yo sí le creo cuando dice que nunca permitirá que los palestinos tengan algo remotamente parecido a un Estado, es decir, un marco político que encarne sus aspiraciones nacionales, como el Estado de Israel lo hace para los judíos. Si se sale con la suya, podemos esperar la inminente hamasificación de Cisjordania. Hamás ya está en la cresta de la ola en el mundo árabe y, según los sondeos de guerra, hasta cierto punto en Cisjordania; su objetivo claro es hacerse con el control del movimiento nacional palestino. Nada aumentaría tanto sus posibilidades de conseguirlo como la continua negativa israelí a firmar la paz con la corriente dominante palestina, o lo que quede de ella.

Tendremos suerte si este gobierno no precipita una guerra a gran escala en Líbano o más allá. Hasta ahora carece de cualquier plan inteligible para poner fin a los combates en Gaza y de cualquier objetivo político de alguna importancia positiva. Peor aún, desde el principio ha estado haciendo el juego al líder de Hamás, Yahya Sinwar: primero atraer al ejército israelí a Gaza, luego convertirlo en blanco fácil en una guerra de guerrillas que puede continuar indefinidamente; dejar que Israel mate a suficientes gazatíes y cause suficiente destrucción para poner a la opinión internacional en su contra, mientras Hamás se refugia a salvo en los túneles que ha creado hasta que los israelíes se vayan, sin nada que mostrar por sus sacrificios. Las guerras sólo se ganan cuando tienen un objetivo político alcanzable.

Mientras tanto, Israel va camino de convertirse en un Estado paria. La ola de sentimiento antiisraelí que está envolviendo a un gran número de personas en el mundo occidental no ha surgido simplemente de la guerra de Gaza, con sus insoportables víctimas civiles y ahora la hambruna masiva. Lo que esa oleada refleja, más profundamente, es el disgusto justificado por la ocupación en curso, su continuación aparentemente eterna y cada vez más brutal, y las políticas de robo masivo y apartheid que constituyen su esencia misma. Queda por ver si los pueblos de Israel y Palestina tienen los recursos y los restos suficientes de los valores humanistas clásicos tanto del judaísmo como del islam para salir del actual proceso terminal de autodestrucción.

Hay otro rayo de luz en esta oscuridad. Tenemos una nueva generación de activistas israelíes comprometidos en los territorios. Encarnan lo mejor de las virtudes humanas, incluida una valentía despreocupada y éticamente fundamentada. Y están los israelíes de a pie que encontramos en las protestas antigubernamentales, semana tras semana. Están hartos de las mentiras de Netanyahu y son capaces de articular el sueño de la igualdad, la honestidad, la moderación y la paz. Lucharán por esos objetivos.

Poco a poco, el reconocimiento de la corrupción moral de la ocupación y de la necesidad de ponerle fin se ha ido filtrando en estas manifestaciones mayoritarias. Es posible que poco a poco vayan creciendo, como las manifestaciones que estuvieron a punto de derrocar a Netanyahu hace un año, hasta que millones de personas se unan a nosotros en la lucha contra la ocupación.

~ 11 de abril de 2024

David Shulman es autor de Tamil: A Biography, entre otros libros. Es profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén y fue galardonado con el Premio Israel de Estudios Religiosos en 2016. Es activista desde hace mucho tiempo de Ta’ayush, la Asociación árabe-judía en los territorios palestinos ocupados; por la paz,( contra la ocupación y apartheid en Israel)

Traducción del inglés,

de Adriana Fernández

*Fuente: NYBooks