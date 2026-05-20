Imagen superior: En la foto podemos ver a Javier Milei, Fernando Cerimedo y José Antonio Kast

20 de mayo de 2026

Fernando Cerimedo es el principal asesor político del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Por esta razón, tratando de averiguar quién es este personaje, y que se proponen ejecutar allí los poderes a los cuales él sirve, sin mayor dificultad, obtuvimos en internet una gran cantidad de antecedentes que entregamos a ustedes, para comprender mejor lo que ocurre en estos días en Bolivia y por qué. Al mismo tiempo -paralelamente- podrán ver «en que pista está bailando Chile, nuestro país».

Fernando Cerimedo es un consultor político, estratega digital y empresario periodístico argentino, ampliamente reconocido por dirigir estrategias de comunicación digital y campañas en redes sociales para líderes de la derecha en América Latina. [1, 2]

Roles y Vínculos Políticos Principales de Cerimedo

Argentina: Fue el jefe de la campaña digital de Javier Milei durante las elecciones presidenciales de 2023. También es cofundador y propietario del portal informativo de línea editorial conservadora La Derecha Diario.

Fue el jefe de la campaña digital de durante las elecciones presidenciales de 2023. También es cofundador y propietario del portal informativo de línea editorial conservadora La Derecha Diario. Brasil: Se desempeñó como asesor y estratega digital del expresidente Jair Bolsonaro .

Se desempeñó como asesor y estratega digital del expresidente . Bolivia y Honduras: Ha brindado servicios de consultoría política a figuras del poder ejecutivo y partidos de derecha en ambos países, como al mandatario boliviano Rodrigo Paz. [1, 2, 3, 4, 5]

Su actividad empresarial y sus métodos

Es el director ejecutivo (CEO) de la agencia Numen Publicidad y de la Academia Numen. En el ámbito de la comunicación política, ha admitido públicamente el uso de «campañas negativas», el despliegue de inteligencia artificial y la gestión organizada de comunidades o cuentas automatizadas («granjas de trolls») para influir en las opiniones de votantes indecisos. [1, 2]

Controversias y causas judiciales

Causa del intento de golpe en Brasil: En 2024, la Policía Federal de Brasil lo investigó como el único extranjero implicado dentro de una supuesta red de desinformación destinada a cuestionar la fiabilidad del sistema de votación electrónica durante las elecciones de 2022. No obstante, el Supremo Tribunal Federal no lo incluyó en la acusación final para el juicio.

En 2024, la Policía Federal de Brasil lo investigó como el único extranjero implicado dentro de una supuesta red de desinformación destinada a cuestionar la fiabilidad del sistema de votación electrónica durante las elecciones de 2022. No obstante, el Supremo Tribunal Federal no lo incluyó en la acusación final para el juicio. Escándalo de ANDIS en Argentina: En 2025, cobró notoriedad local al declarar ante la justicia argentina como testigo clave en una causa penal por presunta corrupción y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ratificó grabaciones de audios vinculadas al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, de quien se distanció políticamente. [1, 2, 3]

¿Han existido contactos entre Fernando Cerimedo y José antonio Kast?

Sí, han existido contactos y vínculos documentados entre el estratega digital argentino Fernando Cerimedo y el líder del Partido Republicano chileno, José Antonio Kast. [1]

Estos nexos se enmarcan en las redes de la ultraderecha internacional, donde el consultor argentino es conocido por haber asesorado a figuras como Jair Bolsonaro y haber trabajado en estrategias de campaña y redes sociales con el entorno del excandidato y ahora presidente chileno. Diversas investigaciones periodísticas han señalado que Cerimedo aportó con su maquinaria de marketing digital e influencia en plataformas para apoyar el proyecto político de Kast en Chile. [1, 2]

Para comprender mejor el rol de estos asesores y cómo operan estas redes de influencia política en Sudamérica:

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Sí, Fernando Cerimedo está directamente involucrado en el escándalo conocido como Hondurasgate . El consultor y estratega digital argentino ha sido señalado en las investigaciones periodísticas como uno de los operadores clave de la red. [2, 3] . El consultor y estratega digital argentino ha sido señalado en las investigaciones periodísticas como uno de los operadores clave de la red. [ 1

¿Cuál ha sido el rol de Cerimedo en Honduras? El consultor político argentino Fernando Cerimedo ha desempeñado un rol estratégico como asesor de campaña digital y estratega político para el opositor de derecha Partido Nacional (PN) de Honduras, específicamente dentro del equipo del candidato presidencial Nasry Asfura. [1, 2] Ejes de su participación en Honduras Estrategia en Redes : Maneja la campaña digital de la derecha radical, replicando tácticas aplicadas previamente con figuras como Javier Milei en Argentina o Jair Bolsonaro en Brasil.

: Maneja la campaña digital de la derecha radical, replicando tácticas aplicadas previamente con figuras como Javier Milei en Argentina o Jair Bolsonaro en Brasil. Disputa Electoral : Durante el tenso proceso de escrutinio de los comicios hondureños de finales de 2025, Cerimedo ganó protagonismo público al difundir videos justificando retrasos y cuestionando los conteos oficiales de votos.

: Durante el tenso proceso de escrutinio de los comicios hondureños de finales de 2025, Cerimedo ganó protagonismo público al difundir videos justificando retrasos y cuestionando los conteos oficiales de votos. Cuestionamiento Institucional : Ha generado fuertes polémicas locales al emitir duras críticas directas contra las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), apuntando especialmente a su presidenta, Ana Paola Hall.

: Ha generado fuertes polémicas locales al emitir duras críticas directas contra las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), apuntando especialmente a su presidenta, Ana Paola Hall. Confrontación con los Medios : Su injerencia ha provocado denuncias públicas por parte de plataformas de prensa locales (como la organización Reporteros de Investigación), que lo señalan por proferir amenazas y hostigar el ejercicio periodístico en el país.

: Su injerencia ha provocado denuncias públicas por parte de plataformas de prensa locales (como la organización Reporteros de Investigación), que lo señalan por proferir amenazas y hostigar el ejercicio periodístico en el país. Discurso Político: Reacciona activamente frente a tensiones geopolíticas, como la cancelación de visas a políticos hondureños por parte de potencias extranjeras, validando discursos de confrontación. [1, 2, 3, 4, 5]