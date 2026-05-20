Bolivia: Cerimedo, principal asesor del Presidente boliviano lo ha sido antes con Milei, con Kast y Bolsonaro. Ligado también al Hondurasgate
por piensaChile
6 mins atrás 5 min lectura
Imagen superior: En la foto podemos ver a Javier Milei, Fernando Cerimedo y José Antonio Kast
20 de mayo de 2026
Fernando Cerimedo es el principal asesor político del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Por esta razón, tratando de averiguar quién es este personaje, y que se proponen ejecutar allí los poderes a los cuales él sirve, sin mayor dificultad, obtuvimos en internet una gran cantidad de antecedentes que entregamos a ustedes, para comprender mejor lo que ocurre en estos días en Bolivia y por qué. Al mismo tiempo -paralelamente- podrán ver «en que pista está bailando Chile, nuestro país».
Fernando Cerimedo es un consultor político, estratega digital y empresario periodístico argentino, ampliamente reconocido por dirigir estrategias de comunicación digital y campañas en redes sociales para líderes de la derecha en América Latina. [1, 2]
Roles y Vínculos Políticos Principales de Cerimedo
- Argentina: Fue el jefe de la campaña digital de Javier Milei durante las elecciones presidenciales de 2023. También es cofundador y propietario del portal informativo de línea editorial conservadora La Derecha Diario.
- Brasil: Se desempeñó como asesor y estratega digital del expresidente Jair Bolsonaro.
- Bolivia y Honduras: Ha brindado servicios de consultoría política a figuras del poder ejecutivo y partidos de derecha en ambos países, como al mandatario boliviano Rodrigo Paz. [1, 2, 3, 4, 5]
Su actividad empresarial y sus métodos
Es el director ejecutivo (CEO) de la agencia Numen Publicidad y de la Academia Numen. En el ámbito de la comunicación política, ha admitido públicamente el uso de «campañas negativas», el despliegue de inteligencia artificial y la gestión organizada de comunidades o cuentas automatizadas («granjas de trolls») para influir en las opiniones de votantes indecisos. [1, 2]
Controversias y causas judiciales
- Causa del intento de golpe en Brasil: En 2024, la Policía Federal de Brasil lo investigó como el único extranjero implicado dentro de una supuesta red de desinformación destinada a cuestionar la fiabilidad del sistema de votación electrónica durante las elecciones de 2022. No obstante, el Supremo Tribunal Federal no lo incluyó en la acusación final para el juicio.
- Escándalo de ANDIS en Argentina: En 2025, cobró notoriedad local al declarar ante la justicia argentina como testigo clave en una causa penal por presunta corrupción y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ratificó grabaciones de audios vinculadas al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, de quien se distanció políticamente. [1, 2, 3]
¿Han existido contactos entre Fernando Cerimedo y José antonio Kast?
Sí, han existido contactos y vínculos documentados entre el estratega digital argentino Fernando Cerimedo y el líder del Partido Republicano chileno, José Antonio Kast. [1]
Estos nexos se enmarcan en las redes de la ultraderecha internacional, donde el consultor argentino es conocido por haber asesorado a figuras como Jair Bolsonaro y haber trabajado en estrategias de campaña y redes sociales con el entorno del excandidato y ahora presidente chileno. Diversas investigaciones periodísticas han señalado que Cerimedo aportó con su maquinaria de marketing digital e influencia en plataformas para apoyar el proyecto político de Kast en Chile. [1, 2]
Para comprender mejor el rol de estos asesores y cómo operan estas redes de influencia política en Sudamérica:
¿Cuál ha sido el rol de Cerimedo en Honduras?
El consultor político argentino Fernando Cerimedo ha desempeñado un rol estratégico como asesor de campaña digital y estratega político para el opositor de derecha Partido Nacional (PN) de Honduras, específicamente dentro del equipo del candidato presidencial Nasry Asfura. [1, 2]
Ejes de su participación en Honduras
- Estrategia en Redes: Maneja la campaña digital de la derecha radical, replicando tácticas aplicadas previamente con figuras como Javier Milei en Argentina o Jair Bolsonaro en Brasil.
- Disputa Electoral: Durante el tenso proceso de escrutinio de los comicios hondureños de finales de 2025, Cerimedo ganó protagonismo público al difundir videos justificando retrasos y cuestionando los conteos oficiales de votos.
- Cuestionamiento Institucional: Ha generado fuertes polémicas locales al emitir duras críticas directas contra las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), apuntando especialmente a su presidenta, Ana Paola Hall.
- Confrontación con los Medios: Su injerencia ha provocado denuncias públicas por parte de plataformas de prensa locales (como la organización Reporteros de Investigación), que lo señalan por proferir amenazas y hostigar el ejercicio periodístico en el país.
- Discurso Político: Reacciona activamente frente a tensiones geopolíticas, como la cancelación de visas a políticos hondureños por parte de potencias extranjeras, validando discursos de confrontación. [1, 2, 3, 4, 5]
- La isla hondureña relacionada con el escándalo político conocido como «Hondurasgate» es Roatán. [1]
- En las filtraciones de audios que destaparon la trama —la cual involucra presuntas operaciones de desinformación y acuerdos geopolíticos— se menciona un plan para la instalación de una base militar estadounidense en esta isla, buscando emular la presencia histórica de bases como Palmerola. Además, la trama señala intenciones de impulsar grandes inversiones privadas y proyectos de infraestructura en la región. [1, 2, 3]
- Para profundizar en la anatomía de esta injerencia política y sus implicaciones geoestratégicas en la región, puedes consultar los análisis detallados en Hondurasgate: anatomía de una injerencia. [1]
Bolivia: Cerimedo, principal asesor del Presidente boliviano lo ha sido antes con Milei, con Kast y Bolsonaro. Ligado también al Hondurasgate
Artículos Relacionados
Honor a todas las víctimas de la represión en Ecuador
por RJ Records (Ecuador)
4 años atrás 1 min lectura
Obrero detenido durante el estallido social fue absuelto tras 14 meses en prisión
por
5 años atrás 1 min lectura
¿Quién va ganando?
por Fabio Vighi (Reino Unido)
2 años atrás 14 min lectura
78 aniversario de la Nakba (النكبة) palestina
por Memorial Puente Bulnes (Chile)
5 días atrás 6 min lectura
El palestino más buscado cuenta su historia
por Aymé Román (España)
8 meses atrás 1 min lectura
Marruecos, país que viola Resoluciones de la ONU y ocupa militarme el territorio del Sahara Occidental NO PUEDE presidir el Consejo de DD.HH.
por Sociedad Civil Saharaui
2 años atrás 5 min lectura
Bolivia: Cerimedo, principal asesor del Presidente boliviano lo ha sido antes con Milei, con Kast y Bolsonaro. Ligado también al Hondurasgate
por piensaChile
10 segundos atrás
Imagen superior: En la foto podemos ver a Javier Milei, Fernando Cerimedo y José Antonio Kast 20 de mayo de 2026 Fernando Cerimedo es el principal asesor político del…
Dirigente campesino boliviano expone sus razones para exigir «¡que el gobierno se vaya ya!»
por Aquí en vivo (Bolivia)
2 horas atrás
20 de mayo de 2026
En medio de la tensión y los conflictos que atraviesa La Paz, Vicente Choque, dirigente de la CSUTCB, se refiere a las medidas y movilizaciones que se desarrollarán en los próximos días. Durante su intervención, ratifica la exigencia de renuncia de Rodrigo Paz y adelanta que las protestas y acciones de presión continuarán mientras no existan respuestas a las demandas del sector.
«A nuestro padre creador Túpac Amaru», en el aniversario de su brutal ejecución
por José María Arguedas (Perú)
2 días atrás
18 de mayo de 2026
Tras su muerte, el cuerpo de Túpac Amaru fue despedazado; su cabeza fue colocada en una lanza exhibida en Cuzco y Tinta, sus brazos en Tungasuca y Ayapata (actual provincia de Carabaya), y sus piernas en Livitaca (actual provincia de Chumbivilcas) y en Santa Rosa (actual provincia de Melgar, Puno).
Pueblos Originarios bolivianos caminan hacia La Paz, exigiendo renuncia del gobierno
por piensaChile
2 días atrás
18 de mayo de 2026
Día 7 de la «Marcha Nacional por la vida y para salvar la Patria» que exige renuncia de Rodrigo Paz
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.