Dirigente campesino boliviano expone sus razones para exigir «¡que el gobierno se vaya ya!»
por Aquí en vivo (Bolivia)
2 horas atrás 1 min lectura
20 de mayo de 2026
En medio de la tensión y los conflictos que atraviesa La Paz, Vicente Choque, dirigente de la CSUTCB, se refiere a las medidas y movilizaciones que se desarrollarán en los próximos días. Durante su intervención, ratifica la exigencia de renuncia de Rodrigo Paz y adelanta que las protestas y acciones de presión continuarán mientras no existan respuestas a las demandas del sector.
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