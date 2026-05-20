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20 May 2026

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Bolivia, Pueblos en lucha, Represión, Resistencia

Dirigente campesino boliviano expone sus razones para exigir «¡que el gobierno se vaya ya!»

por Aquí en vivo (Bolivia)

2 horas atrás 1 min lectura

Dirigente campesino boliviano expone sus razones para exigir «¡que el gobierno se vaya ya!»
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20 de mayo de 2026

En medio de la tensión y los conflictos que atraviesa La Paz, Vicente Choque, dirigente de la CSUTCB, se refiere a las medidas y movilizaciones que se desarrollarán en los próximos días. Durante su intervención, ratifica la exigencia de renuncia de Rodrigo Paz y adelanta que las protestas y acciones de presión continuarán mientras no existan respuestas a las demandas del sector.

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Etiquetas #bolivia #crisis de gobierno #privatizaciones #promesas no cumplidas #que el gobierno se vaya
Bolivia, Colonialismo, Neoliberalismo, Represión, Resistencia, Ultraderecha...

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