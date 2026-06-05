Bolivia: Dirigentes campesinos explican la persecusión y secuestros que realiza el gobierno
por piensaChile
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05 de junio de 2026
CSUTCB Denuncia persecución Política y secuestros del Gobierno de Rodrigo Paz y uso de las FFAA con armas contra Movilizaciones Ejecutivos de la #CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia ) Feliciano Vegamonte y Vicente Choque
- Denuncian la persecución política y judicial a dirigentes de las organizaciones sociales
- Denuncia la Ley de Estado de Excepción de Rodrigo Paz que legaliza el uso de armas contra el pueblo movilizado que exige la renuncia
- Denuncian la injerencia extranjera con el uso de mercenarios contratados por el comando Sur de EEUU y el Gobierno de Rodrigo Paz que van operara en el Estado de Excepción con el uso de armas letales contras las personas
- Advierten el objetivo del Estado de Excepción es atentar contra dirigentes y acallar los medios de comunicación que informan las acciones del Gobierno #RodrigoPaz
- Aclaran que la lucha no es solo contra el gobierno sino contra injerencia extranjera que tiene por objetivo los recursos naturales
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Bolivia y sus pueblos originarios, ¡Somos mayoría!
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4 de junio de 2026
El 55% de los bolivianos elegimos salir de la dictadura racista de la Autoproclamada (la golpista Jeanine Añez) y sus Ministros Tiranos, con valentía y unión, logramos liberarnos del terror y del miedo. Hoy la patria nos llama nuevamente. ¡Somos mayoría!!!, ¡Somos millones!!!
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