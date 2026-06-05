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06 Jun 2026

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Bolivia, Colonialismo, Politica, Pueblos en lucha, Pueblos Originarios, Represión, Resistencia

Bolivia: Dirigentes campesinos explican la persecusión y secuestros que realiza el gobierno

por piensaChile

19 horas atrás 1 min lectura

Bolivia: Dirigentes campesinos explican la persecusión y secuestros que realiza el gobierno
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05 de junio de 2026

CSUTCB Denuncia persecución Política y secuestros del Gobierno de Rodrigo Paz y uso de las FFAA con armas contra Movilizaciones Ejecutivos de la #CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia ) Feliciano Vegamonte y Vicente Choque

  • Denuncian la persecución política y judicial a dirigentes de las organizaciones sociales
  • Denuncia la Ley de Estado de Excepción de Rodrigo Paz que legaliza el uso de armas contra el pueblo movilizado que exige la renuncia
  • Denuncian la injerencia extranjera con el uso de mercenarios contratados por el comando Sur de EEUU y el Gobierno de Rodrigo Paz que van operara en el Estado de Excepción con el uso de armas letales contras las personas
  • Advierten el objetivo del Estado de Excepción es atentar contra dirigentes y acallar los medios de comunicación que informan las acciones del Gobierno #RodrigoPaz
  • Aclaran que la lucha no es solo contra el gobierno sino contra injerencia extranjera que tiene por objetivo los recursos naturales

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Etiquetas #bolivia #les amenaza una masacre #protestas campesinas #represion #resistencia
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