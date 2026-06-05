Más de 150 académicos de la UdeChile, condenan represión estudiantil y exigen diálogo social

5 de junio de 2026

Más de 150 académicos de la Universidad de Chile, incluyendo Premios Nacionales, condenan represión estudiantil y exigen diálogo social

Un grupo transversal de más de 150 académicas y académicos de la Universidad de Chile, entre los que se cuentan decanos, Premios Nacionales y ex ministros, han suscrito una declaración pública para manifestar su «más profunda preocupación y categórica condena» ante los recientes actos de represión dirigidos hacia el movimiento estudiantil.

En el documento, los docentes enfatizan que el derecho a la protesta es un pilar inalienable de la democracia y advierten que responder a las demandas sociales con medidas punitivas es un «profundo error histórico». Entre las críticas principales, destacan el rechazo a propuestas como el «registro de vándalos», argumentando que estas medidas castigan desproporcionadamente a los sectores más vulnerables.

Los académicos advierten que la aproximación punitiva solo sembrará más descontento, especialmente frente a proyectos de ley que amenazan con precarizar las condiciones de vida de la población, y sostienen que las movilizaciones responden a la ausencia histórica de un verdadero Estado de Bienestar y a la necesidad de los jóvenes de forjar un horizonte viable para el futuro.

En la Declaración instan a las autoridades a deponer la represión y abrir canales reales de diálogo, recordando que no existe estabilidad económica ni paz posible sin un tejido social protegido. La declaración concluye con un llamado urgente a las autoridades para escuchar a los estudiantes, afirmando que en el reconocimiento de sus demandas reside la clave para el futuro del país.

Académicas y Académicos de la Universidad de Chile

Alan Zamorano Carrasco Facultad de Ciencias Agronómicas

Alejandra Bottinelli Facultad de Filosofía y Humanidades

Alejandra Carmona C. Facultad de Comunicación e Imagen

Alejandra Carmona López Facultad de Comunicación e Imagen

Álvaro Besoaín Saldaña Facultad de Medicina

Ana Harcha Cortés Facultad de Artes

André Menard Facultad de Ciencias Sociales

Andrés Gómez Facultad de Ciencias Sociales

Ariadna Biotti Silva Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París Universidad de Chile

Camila Francisca Marchant Fernández Facultad de Comunicación e Imagen

Carlos Flores Delpino Facultad de Comunicación e Imagen

Carlos Ossa Facultad de Comunicación e Imagen

Carlos Ossandon B. Facultad de Filosofía y Humanidades

Carolina Aroca Facultad de Ciencias Sociales

Carolina Trejo Vidal Facultad de Comunicación e Imagen

Caterine Galaz Facultad de Ciencias sociales

Claudio Nash Rojas Facultad de Derecho

Claudio Salinas Facultad de Comunicación e Imagen

Claus Köbrich Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias

Constanza Acuña Facultad de Artes

Coti Donoso Facultad de Comunicación e Imagen

Daniel Egaña Facultad de Medicina

Daniela Castillo Facultad de Medicina

Daniela Nicoletti Instituto de Salud Poblacional

Daniela Picón Bruno Filosofía y humanidades

Dino Pancani Corvalán Facultad de Comunicación e Imagen

Eduardo Santa Cruz Facultad de Comunicación e Imagen

Ernesto Águila Zuñiga Filosofía y Humanidades

Esteban Radiszcz Facultad de Ciencias Sociales

Fabián Cabaluz Facultad de Ciencias Sociales

Fanny Paulina Berlagoscky Mora Facultad de Medicina Escuela de Salud Publica «Dr. Salvador Allende G.»

Faride Zerán Facultad de Comunicación e Imagen

Fernando Sagredo Facultad de Comunicación e Imagen

Flavio Salazar Facultad de Medicina, Universidad de Chile

Francisca Morand Facultad de Artes

Francisco Herrera jeldres Facultad de Filosofía y Humanidades, U. de Chile

Gabriel Easton Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Gabriela Lankin Facultad de Ciencias Agronómicas

Giorgio Boccardo Facultad de Ciencias Sociales

Gloria Zavala Facultad de Ciencias Sociales

Gonzalo Díaz-Letelier University of California, campus Riverside / Hispanic Studies, Black Studies

Gonzalo Durán Facultad de Ciencias Sociales

Gonzalo Osvaldo Gajardo Vistoso ICAL

Gonzalo Rojas Alcayaga Facultad de Odontologia

Guillermo Sunkel Facultad de Comunicación e Imagen

Gustavo González Rodríguez Facultad de Comunicación e Imagen

Hans Mülchi Bremer Facultad de Comunicación e Imagen

Hans Stange Facultad de Comunicación e Imagen

Hector Morales Facultad de Ciencias Sociales

Ignacio Agüero Facultad de Comunicación e imagen

Inés Pepper Facultad de Medicina

Isabel Carvallo Facultad de Artes

Isabel Piper Facultad de Ciencias Sociales

Jaime Campos Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Jennifer Abate Facultad de Comunicación e Imagen

Jorge Carroza Lavanderos Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Jorge Iturriaga Facultad de Comunicación e Imagen

Jorge Octavio Martínez Ulloa Facultad de Artes

José Miguel Araos Espinoza Facultad de Arquitectura y Urbanismo

José Miguel Labrín E. Facultad de Comunicación e Imagen

Joselyn Arriagada González Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Juan Ortega Fuentes Facultad de Comunicación e Imágen

Kemy Oyarzun Facultad de Filosofia y Humanidades

Klaudio Duarte Quapper Facultad de Ciencias Sociales

Laura Lattanzi Facultad de Artes

Laureano Checa Facultad de Comunicación e Imagen

Lelya Troncoso Facultad de Ciencias Sociales

Leonardo Sáenz Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias

Leonora Reyes J. Facultad de Filosofía y Humanidades

Lorena Antezana Barrios Facultad de la Comunicación e Imagen

Loreto Rebolledo Facultad de Comunicación e Imagen

Luis Corvalán Correa Facultad de Artes

Luis Montes Rojas Facultad de Artes

Luis Vargas Diaz Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas

Magdalena Cattan Lavin Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Manuel Antonio Garreton Facultad de Ciencias Sociales

Manuel Calvello Facultad de Comunicación e Imagen

Marcela Betancourt Departamento de Educación FACSO

Marcela Ferrer Lues Facultad de Ciencias Sociales

Marcela Hernández Facultad de Odontologia

Marco Cornejo Ovalle Facultad de Odontología

María Cecilia Bravo Núñez Facultad de Comunicación e Imagen

María Elena Muñoz Facultad de Artes

María Eugenia Domínguez Saul Facultad de Comunicación e Imagenacademicos

María Eugenia Góngora Facultad de Filosofía y Humanidades

María José Reyes Andreani Facultad de Ciencias Sociales

María Olivia Mönckeberg Pardo Facultad de la Comunicación e Imagen (FCEI)

María Pia Martin Facultad de Cencias Físicas y Matemáticas

María Soledad Berrío* González Dirección de Género

María Soledad Falabella Luco Facultad de Filosofía y Humanidades

María Victoria Soto Bäuerle Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Marianela Castillo Riquelme Escuela de Salud Pública

Marisol Facuse Muñoz Facultad de Ciencias Sociales

Mauricio Amar Centro de Estudios Árabes Eugenio Chahuán

Mercedes López Nitsche Facultad de Medicina

Michelle de Saint Pierre Facultad de Ciencias Sociales

Miguel Urrutia F. FACSO, Departamento de Sociología

Millaray Huaquimilla Neyra Facultad de Ciencias Sociales

Mirliana Ramírez Pereira Facultad de Medicina

Natalia Gomez Facultad de Medicina

Nelson Muñoz Facultad de Medicina

Nicolás Guiliani Facultad de Ciencias

Nicole Hidalgo Liberona Facultad de Medicina

Omar Porras Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos

Oscar Aguilera Ruiz Facultad de Filosofía y Humanidades

Pablo Heraldo González Facultad de Filosofía y Humanidades

Pachi Bustos Peñafiel Facultad de Comunicación e Imagen

Pamela Smith Guerra Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Paola Castillo Villagrán Facultad de la Comunicación e Imagen

Paola Villegas Delgado Fundación AyCiencia

Patricia Grau Facultad de Medicina

Patricia Henríquez Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Patricia Matus de la Parra Terán Facultad de Comunicación e Imagen

Patricia Peña Facultad de Comunicación e Imagen

Patricio Bustamante Veas Facultad de Medicina

Patricio López Facultad Comunicación e Imagen

Paula Arrieta Gutiérrez Facultad de Artes

Paula Soto-Reyes Facultad de Medicina

Paula Vidal Facultad de Ciencias Sociales

Poly Rodríguez Sanhueza Facultad de Artes

Rafael del Villar Muñoz Facultad Comunicación e Imagen

Raúl Villarroel Facultad de Filosofía y Humanidades

Rebeca Silva Roquefort Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Ricardo Marzuca Facultad de Filosofía y Humanidades

Rita Lages Facultad de Derecho

Rodrigo Abello Facultad de Odontología

Rodrigo Caimanque Leverone Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Rodrigo Cornejo Facultad de Ciencias Sociales

Rodrigo Fuster Facultad de Ciencias Agronómicas

Rodrigo Karmy Facultad de Filosofía

Rodrigo Sánchez Edmonson Facultad de Ciencias Sociales

Romina Pistacchio Facultad de Filosofía y Humanidades

Rosa Scherson Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza

Roxana Pey Facultad de Ciencias Sociales

Sebastián Aravena Ortiz Facultad de Comunicación e Imagen

Sebastián Guerrero Facultad de Ciencias Sociales

Sebastián Medina Gay Facultad de Medicina

Sergio Celis Guzmán Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Sergio Gerardo Weisstaub INTA

Sergio Toro Arévalo Facultad de Ciencias Sociales

Silvia Lamadrid Facultad de Ciencias Sociales

Sofia Donoso Facultad de Ciencias Sociales

Soledad Ruiz Jabbaz Facultad de Ciencias Sociales

Susan Sanhueza Henriquez Facultad de Ciencias Sociales

Svenska Arensburg Facultad de Ciencias Sociales

Tania Tamayo Grez Facultad de Comunicación e Imagen

Tomás Peters Facultad de Comunicación e Imagen

Valeria Sabaj Facultad de Medicina

Viviana Soto Aranda Facultad de Ciencias Sociales

Ximena Azúa Ríos Facultad de Ciencias Sociales

Ximena Póo Facultad de Comunicación e Imagen

Yasna Lepe Saldias Facultad de Artes

*Fuente: LeMondeDiplomatique