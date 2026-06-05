Más de 150 académicos de la UdeChile, condenan represión estudiantil y exigen diálogo social
por piensaChile
19 horas atrás 7 min lectura
5 de junio de 2026
Más de 150 académicos de la Universidad de Chile, incluyendo Premios Nacionales, condenan represión estudiantil y exigen diálogo social
Un grupo transversal de más de 150 académicas y académicos de la Universidad de Chile, entre los que se cuentan decanos, Premios Nacionales y ex ministros, han suscrito una declaración pública para manifestar su «más profunda preocupación y categórica condena» ante los recientes actos de represión dirigidos hacia el movimiento estudiantil.
En el documento, los docentes enfatizan que el derecho a la protesta es un pilar inalienable de la democracia y advierten que responder a las demandas sociales con medidas punitivas es un «profundo error histórico». Entre las críticas principales, destacan el rechazo a propuestas como el «registro de vándalos», argumentando que estas medidas castigan desproporcionadamente a los sectores más vulnerables.
Los académicos advierten que la aproximación punitiva solo sembrará más descontento, especialmente frente a proyectos de ley que amenazan con precarizar las condiciones de vida de la población, y sostienen que las movilizaciones responden a la ausencia histórica de un verdadero Estado de Bienestar y a la necesidad de los jóvenes de forjar un horizonte viable para el futuro.
En la Declaración instan a las autoridades a deponer la represión y abrir canales reales de diálogo, recordando que no existe estabilidad económica ni paz posible sin un tejido social protegido. La declaración concluye con un llamado urgente a las autoridades para escuchar a los estudiantes, afirmando que en el reconocimiento de sus demandas reside la clave para el futuro del país.
Académicas y Académicos de la Universidad de Chile
- Alan Zamorano Carrasco Facultad de Ciencias Agronómicas
- Alejandra Bottinelli Facultad de Filosofía y Humanidades
- Alejandra Carmona C. Facultad de Comunicación e Imagen
- Alejandra Carmona López Facultad de Comunicación e Imagen
- Álvaro Besoaín Saldaña Facultad de Medicina
- Ana Harcha Cortés Facultad de Artes
- André Menard Facultad de Ciencias Sociales
- Andrés Gómez Facultad de Ciencias Sociales
- Ariadna Biotti Silva Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París Universidad de Chile
- Camila Francisca Marchant Fernández Facultad de Comunicación e Imagen
- Carlos Flores Delpino Facultad de Comunicación e Imagen
- Carlos Ossa Facultad de Comunicación e Imagen
- Carlos Ossandon B. Facultad de Filosofía y Humanidades
- Carolina Aroca Facultad de Ciencias Sociales
- Carolina Trejo Vidal Facultad de Comunicación e Imagen
- Caterine Galaz Facultad de Ciencias sociales
- Claudio Nash Rojas Facultad de Derecho
- Claudio Salinas Facultad de Comunicación e Imagen
- Claus Köbrich Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
- Constanza Acuña Facultad de Artes
- Coti Donoso Facultad de Comunicación e Imagen
- Daniel Egaña Facultad de Medicina
- Daniela Castillo Facultad de Medicina
- Daniela Nicoletti Instituto de Salud Poblacional
- Daniela Picón Bruno Filosofía y humanidades
- Dino Pancani Corvalán Facultad de Comunicación e Imagen
- Eduardo Santa Cruz Facultad de Comunicación e Imagen
- Ernesto Águila Zuñiga Filosofía y Humanidades
- Esteban Radiszcz Facultad de Ciencias Sociales
- Fabián Cabaluz Facultad de Ciencias Sociales
- Fanny Paulina Berlagoscky Mora Facultad de Medicina Escuela de Salud Publica «Dr. Salvador Allende G.»
- Faride Zerán Facultad de Comunicación e Imagen
- Fernando Sagredo Facultad de Comunicación e Imagen
- Flavio Salazar Facultad de Medicina, Universidad de Chile
- Francisca Morand Facultad de Artes
- Francisco Herrera jeldres Facultad de Filosofía y Humanidades, U. de Chile
- Gabriel Easton Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
- Gabriela Lankin Facultad de Ciencias Agronómicas
- Giorgio Boccardo Facultad de Ciencias Sociales
- Gloria Zavala Facultad de Ciencias Sociales
- Gonzalo Díaz-Letelier University of California, campus Riverside / Hispanic Studies, Black Studies
- Gonzalo Durán Facultad de Ciencias Sociales
- Gonzalo Osvaldo Gajardo Vistoso ICAL
- Gonzalo Rojas Alcayaga Facultad de Odontologia
- Guillermo Sunkel Facultad de Comunicación e Imagen
- Gustavo González Rodríguez Facultad de Comunicación e Imagen
- Hans Mülchi Bremer Facultad de Comunicación e Imagen
- Hans Stange Facultad de Comunicación e Imagen
- Hector Morales Facultad de Ciencias Sociales
- Ignacio Agüero Facultad de Comunicación e imagen
- Inés Pepper Facultad de Medicina
- Isabel Carvallo Facultad de Artes
- Isabel Piper Facultad de Ciencias Sociales
- Jaime Campos Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
- Jennifer Abate Facultad de Comunicación e Imagen
- Jorge Carroza Lavanderos Facultad de Arquitectura y Urbanismo
- Jorge Iturriaga Facultad de Comunicación e Imagen
- Jorge Octavio Martínez Ulloa Facultad de Artes
- José Miguel Araos Espinoza Facultad de Arquitectura y Urbanismo
- José Miguel Labrín E. Facultad de Comunicación e Imagen
- Joselyn Arriagada González Facultad de Arquitectura y Urbanismo
- Juan Ortega Fuentes Facultad de Comunicación e Imágen
- Kemy Oyarzun Facultad de Filosofia y Humanidades
- Klaudio Duarte Quapper Facultad de Ciencias Sociales
- Laura Lattanzi Facultad de Artes
- Laureano Checa Facultad de Comunicación e Imagen
- Lelya Troncoso Facultad de Ciencias Sociales
- Leonardo Sáenz Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
- Leonora Reyes J. Facultad de Filosofía y Humanidades
- Lorena Antezana Barrios Facultad de la Comunicación e Imagen
- Loreto Rebolledo Facultad de Comunicación e Imagen
- Luis Corvalán Correa Facultad de Artes
- Luis Montes Rojas Facultad de Artes
- Luis Vargas Diaz Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas
- Magdalena Cattan Lavin Facultad de Arquitectura y Urbanismo
- Manuel Antonio Garreton Facultad de Ciencias Sociales
- Manuel Calvello Facultad de Comunicación e Imagen
- Marcela Betancourt Departamento de Educación FACSO
- Marcela Ferrer Lues Facultad de Ciencias Sociales
- Marcela Hernández Facultad de Odontologia
- Marco Cornejo Ovalle Facultad de Odontología
- María Cecilia Bravo Núñez Facultad de Comunicación e Imagen
- María Elena Muñoz Facultad de Artes
- María Eugenia Domínguez Saul Facultad de Comunicación e Imagenacademicos
- María Eugenia Góngora Facultad de Filosofía y Humanidades
- María José Reyes Andreani Facultad de Ciencias Sociales
- María Olivia Mönckeberg Pardo Facultad de la Comunicación e Imagen (FCEI)
- María Pia Martin Facultad de Cencias Físicas y Matemáticas
- María Soledad Berrío* González Dirección de Género
- María Soledad Falabella Luco Facultad de Filosofía y Humanidades
- María Victoria Soto Bäuerle Facultad de Arquitectura y Urbanismo
- Marianela Castillo Riquelme Escuela de Salud Pública
- Marisol Facuse Muñoz Facultad de Ciencias Sociales
- Mauricio Amar Centro de Estudios Árabes Eugenio Chahuán
- Mercedes López Nitsche Facultad de Medicina
- Michelle de Saint Pierre Facultad de Ciencias Sociales
- Miguel Urrutia F. FACSO, Departamento de Sociología
- Millaray Huaquimilla Neyra Facultad de Ciencias Sociales
- Mirliana Ramírez Pereira Facultad de Medicina
- Natalia Gomez Facultad de Medicina
- Nelson Muñoz Facultad de Medicina
- Nicolás Guiliani Facultad de Ciencias
- Nicole Hidalgo Liberona Facultad de Medicina
- Omar Porras Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos
- Oscar Aguilera Ruiz Facultad de Filosofía y Humanidades
- Pablo Heraldo González Facultad de Filosofía y Humanidades
- Pachi Bustos Peñafiel Facultad de Comunicación e Imagen
- Pamela Smith Guerra Facultad de Arquitectura y Urbanismo
- Paola Castillo Villagrán Facultad de la Comunicación e Imagen
- Paola Villegas Delgado Fundación AyCiencia
- Patricia Grau Facultad de Medicina
- Patricia Henríquez Facultad de Arquitectura y Urbanismo
- Patricia Matus de la Parra Terán Facultad de Comunicación e Imagen
- Patricia Peña Facultad de Comunicación e Imagen
- Patricio Bustamante Veas Facultad de Medicina
- Patricio López Facultad Comunicación e Imagen
- Paula Arrieta Gutiérrez Facultad de Artes
- Paula Soto-Reyes Facultad de Medicina
- Paula Vidal Facultad de Ciencias Sociales
- Poly Rodríguez Sanhueza Facultad de Artes
- Rafael del Villar Muñoz Facultad Comunicación e Imagen
- Raúl Villarroel Facultad de Filosofía y Humanidades
- Rebeca Silva Roquefort Facultad de Arquitectura y Urbanismo
- Ricardo Marzuca Facultad de Filosofía y Humanidades
- Rita Lages Facultad de Derecho
- Rodrigo Abello Facultad de Odontología
- Rodrigo Caimanque Leverone Facultad de Arquitectura y Urbanismo
- Rodrigo Cornejo Facultad de Ciencias Sociales
- Rodrigo Fuster Facultad de Ciencias Agronómicas
- Rodrigo Karmy Facultad de Filosofía
- Rodrigo Sánchez Edmonson Facultad de Ciencias Sociales
- Romina Pistacchio Facultad de Filosofía y Humanidades
- Rosa Scherson Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza
- Roxana Pey Facultad de Ciencias Sociales
- Sebastián Aravena Ortiz Facultad de Comunicación e Imagen
- Sebastián Guerrero Facultad de Ciencias Sociales
- Sebastián Medina Gay Facultad de Medicina
- Sergio Celis Guzmán Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
- Sergio Gerardo Weisstaub INTA
- Sergio Toro Arévalo Facultad de Ciencias Sociales
- Silvia Lamadrid Facultad de Ciencias Sociales
- Sofia Donoso Facultad de Ciencias Sociales
- Soledad Ruiz Jabbaz Facultad de Ciencias Sociales
- Susan Sanhueza Henriquez Facultad de Ciencias Sociales
- Svenska Arensburg Facultad de Ciencias Sociales
- Tania Tamayo Grez Facultad de Comunicación e Imagen
- Tomás Peters Facultad de Comunicación e Imagen
- Valeria Sabaj Facultad de Medicina
- Viviana Soto Aranda Facultad de Ciencias Sociales
- Ximena Azúa Ríos Facultad de Ciencias Sociales
- Ximena Póo Facultad de Comunicación e Imagen
- Yasna Lepe Saldias Facultad de Artes
*Fuente: LeMondeDiplomatique
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