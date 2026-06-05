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06 Jun 2026

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Educación, Represión

Más de 150 académicos de la UdeChile, condenan represión estudiantil y exigen diálogo social

por piensaChile

19 horas atrás 7 min lectura

Más de 150 académicos de la UdeChile, condenan represión estudiantil y exigen diálogo social
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5 de junio de 2026

Más de 150 académicos de la Universidad de Chile, incluyendo Premios Nacionales, condenan represión estudiantil y exigen diálogo social

Un grupo transversal de más de 150 académicas y académicos de la Universidad de Chile, entre los que se cuentan decanos, Premios Nacionales y ex ministros, han suscrito una declaración pública para manifestar su «más profunda preocupación y categórica condena» ante los recientes actos de represión dirigidos hacia el movimiento estudiantil.

En el documento, los docentes enfatizan que el derecho a la protesta es un pilar inalienable de la democracia y advierten que responder a las demandas sociales con medidas punitivas es un «profundo error histórico». Entre las críticas principales, destacan el rechazo a propuestas como el «registro de vándalos», argumentando que estas medidas castigan desproporcionadamente a los sectores más vulnerables.

Los académicos advierten que la aproximación punitiva solo sembrará más descontento, especialmente frente a proyectos de ley que amenazan con precarizar las condiciones de vida de la población, y sostienen que las movilizaciones responden a la ausencia histórica de un verdadero Estado de Bienestar y a la necesidad de los jóvenes de forjar un horizonte viable para el futuro.

En la Declaración instan a las autoridades a deponer la represión y abrir canales reales de diálogo, recordando que no existe estabilidad económica ni paz posible sin un tejido social protegido. La declaración concluye con un llamado urgente a las autoridades para escuchar a los estudiantes, afirmando que en el reconocimiento de sus demandas reside la clave para el futuro del país.

Académicas y Académicos de la Universidad de Chile

  • Alan Zamorano Carrasco Facultad de Ciencias Agronómicas
  • Alejandra Bottinelli Facultad de Filosofía y Humanidades
  • Alejandra Carmona C. Facultad de Comunicación e Imagen
  • Alejandra Carmona López Facultad de Comunicación e Imagen
  • Álvaro Besoaín Saldaña Facultad de Medicina
  • Ana Harcha Cortés Facultad de Artes
  • André Menard Facultad de Ciencias Sociales
  • Andrés Gómez Facultad de Ciencias Sociales
  • Ariadna Biotti Silva Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París Universidad de Chile
  • Camila Francisca Marchant Fernández Facultad de Comunicación e Imagen
  • Carlos Flores Delpino Facultad de Comunicación e Imagen
  • Carlos Ossa Facultad de Comunicación e Imagen
  • Carlos Ossandon B. Facultad de Filosofía y Humanidades
  • Carolina Aroca Facultad de Ciencias Sociales
  • Carolina Trejo Vidal Facultad de Comunicación e Imagen
  • Caterine Galaz Facultad de Ciencias sociales
  • Claudio Nash Rojas Facultad de Derecho
  • Claudio Salinas Facultad de Comunicación e Imagen
  • Claus Köbrich Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
  • Constanza Acuña Facultad de Artes
  • Coti Donoso Facultad de Comunicación e Imagen
  • Daniel Egaña Facultad de Medicina
  • Daniela Castillo Facultad de Medicina
  • Daniela Nicoletti Instituto de Salud Poblacional
  • Daniela Picón Bruno Filosofía y humanidades
  • Dino Pancani Corvalán Facultad de Comunicación e Imagen
  • Eduardo Santa Cruz Facultad de Comunicación e Imagen
  • Ernesto Águila Zuñiga Filosofía y Humanidades
  • Esteban Radiszcz Facultad de Ciencias Sociales
  • Fabián Cabaluz Facultad de Ciencias Sociales
  • Fanny Paulina Berlagoscky Mora Facultad de Medicina Escuela de Salud Publica «Dr. Salvador Allende G.»
  • Faride Zerán Facultad de Comunicación e Imagen
  • Fernando Sagredo Facultad de Comunicación e Imagen
  • Flavio Salazar Facultad de Medicina, Universidad de Chile
  • Francisca Morand Facultad de Artes
  • Francisco Herrera jeldres Facultad de Filosofía y Humanidades, U. de Chile
  • Gabriel Easton Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
  • Gabriela Lankin Facultad de Ciencias Agronómicas
  • Giorgio Boccardo Facultad de Ciencias Sociales
  • Gloria Zavala Facultad de Ciencias Sociales
  • Gonzalo Díaz-Letelier University of California, campus Riverside / Hispanic Studies, Black Studies
  • Gonzalo Durán Facultad de Ciencias Sociales
  • Gonzalo Osvaldo Gajardo Vistoso ICAL
  • Gonzalo Rojas Alcayaga Facultad de Odontologia
  • Guillermo Sunkel Facultad de Comunicación e Imagen
  • Gustavo González Rodríguez Facultad de Comunicación e Imagen
  • Hans Mülchi Bremer Facultad de Comunicación e Imagen
  • Hans Stange Facultad de Comunicación e Imagen
  • Hector Morales Facultad de Ciencias Sociales
  • Ignacio Agüero Facultad de Comunicación e imagen
  • Inés Pepper Facultad de Medicina
  • Isabel Carvallo Facultad de Artes
  • Isabel Piper Facultad de Ciencias Sociales
  • Jaime Campos Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
  • Jennifer Abate Facultad de Comunicación e Imagen
  • Jorge Carroza Lavanderos Facultad de Arquitectura y Urbanismo
  • Jorge Iturriaga Facultad de Comunicación e Imagen
  • Jorge Octavio Martínez Ulloa Facultad de Artes
  • José Miguel Araos Espinoza Facultad de Arquitectura y Urbanismo
  • José Miguel Labrín E. Facultad de Comunicación e Imagen
  • Joselyn Arriagada González Facultad de Arquitectura y Urbanismo
  • Juan Ortega Fuentes Facultad de Comunicación e Imágen
  • Kemy Oyarzun Facultad de Filosofia y Humanidades
  • Klaudio Duarte Quapper Facultad de Ciencias Sociales
  • Laura Lattanzi Facultad de Artes
  • Laureano Checa Facultad de Comunicación e Imagen
  • Lelya Troncoso Facultad de Ciencias Sociales
  • Leonardo Sáenz Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
  • Leonora Reyes J. Facultad de Filosofía y Humanidades
  • Lorena Antezana Barrios Facultad de la Comunicación e Imagen
  • Loreto Rebolledo Facultad de Comunicación e Imagen
  • Luis Corvalán Correa Facultad de Artes
  • Luis Montes Rojas Facultad de Artes
  • Luis Vargas Diaz Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas
  • Magdalena Cattan Lavin Facultad de Arquitectura y Urbanismo
  • Manuel Antonio Garreton Facultad de Ciencias Sociales
  • Manuel Calvello Facultad de Comunicación e Imagen
  • Marcela Betancourt Departamento de Educación FACSO
  • Marcela Ferrer Lues Facultad de Ciencias Sociales
  • Marcela Hernández Facultad de Odontologia
  • Marco Cornejo Ovalle Facultad de Odontología
  • María Cecilia Bravo Núñez Facultad de Comunicación e Imagen
  • María Elena Muñoz Facultad de Artes
  • María Eugenia Domínguez Saul Facultad de Comunicación e Imagenacademicos
  • María Eugenia Góngora Facultad de Filosofía y Humanidades
  • María José Reyes Andreani Facultad de Ciencias Sociales
  • María Olivia Mönckeberg Pardo Facultad de la Comunicación e Imagen (FCEI)
  • María Pia Martin Facultad de Cencias Físicas y Matemáticas
  • María Soledad Berrío* González Dirección de Género
  • María Soledad Falabella Luco Facultad de Filosofía y Humanidades
  • María Victoria Soto Bäuerle Facultad de Arquitectura y Urbanismo
  • Marianela Castillo Riquelme Escuela de Salud Pública
  • Marisol Facuse Muñoz Facultad de Ciencias Sociales
  • Mauricio Amar Centro de Estudios Árabes Eugenio Chahuán
  • Mercedes López Nitsche Facultad de Medicina
  • Michelle de Saint Pierre Facultad de Ciencias Sociales
  • Miguel Urrutia F. FACSO, Departamento de Sociología
  • Millaray Huaquimilla Neyra Facultad de Ciencias Sociales
  • Mirliana Ramírez Pereira Facultad de Medicina
  • Natalia Gomez Facultad de Medicina
  • Nelson Muñoz Facultad de Medicina
  • Nicolás Guiliani Facultad de Ciencias
  • Nicole Hidalgo Liberona Facultad de Medicina
  • Omar Porras Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos
  • Oscar Aguilera Ruiz Facultad de Filosofía y Humanidades
  • Pablo Heraldo González Facultad de Filosofía y Humanidades
  • Pachi Bustos Peñafiel Facultad de Comunicación e Imagen
  • Pamela Smith Guerra Facultad de Arquitectura y Urbanismo
  • Paola Castillo Villagrán Facultad de la Comunicación e Imagen
  • Paola Villegas Delgado Fundación AyCiencia
  • Patricia Grau Facultad de Medicina
  • Patricia Henríquez Facultad de Arquitectura y Urbanismo
  • Patricia Matus de la Parra Terán Facultad de Comunicación e Imagen
  • Patricia Peña Facultad de Comunicación e Imagen
  • Patricio Bustamante Veas Facultad de Medicina
  • Patricio López Facultad Comunicación e Imagen
  • Paula Arrieta Gutiérrez Facultad de Artes
  • Paula Soto-Reyes Facultad de Medicina
  • Paula Vidal Facultad de Ciencias Sociales
  • Poly Rodríguez Sanhueza Facultad de Artes
  • Rafael del Villar Muñoz Facultad Comunicación e Imagen
  • Raúl Villarroel Facultad de Filosofía y Humanidades
  • Rebeca Silva Roquefort Facultad de Arquitectura y Urbanismo
  • Ricardo Marzuca Facultad de Filosofía y Humanidades
  • Rita Lages Facultad de Derecho
  • Rodrigo Abello Facultad de Odontología
  • Rodrigo Caimanque Leverone Facultad de Arquitectura y Urbanismo
  • Rodrigo Cornejo Facultad de Ciencias Sociales
  • Rodrigo Fuster Facultad de Ciencias Agronómicas
  • Rodrigo Karmy Facultad de Filosofía
  • Rodrigo Sánchez Edmonson Facultad de Ciencias Sociales
  • Romina Pistacchio Facultad de Filosofía y Humanidades
  • Rosa Scherson Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza
  • Roxana Pey Facultad de Ciencias Sociales
  • Sebastián Aravena Ortiz Facultad de Comunicación e Imagen
  • Sebastián Guerrero Facultad de Ciencias Sociales
  • Sebastián Medina Gay Facultad de Medicina
  • Sergio Celis Guzmán Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
  • Sergio Gerardo Weisstaub INTA
  • Sergio Toro Arévalo Facultad de Ciencias Sociales
  • Silvia Lamadrid Facultad de Ciencias Sociales
  • Sofia Donoso Facultad de Ciencias Sociales
  • Soledad Ruiz Jabbaz Facultad de Ciencias Sociales
  • Susan Sanhueza Henriquez Facultad de Ciencias Sociales
  • Svenska Arensburg Facultad de Ciencias Sociales
  • Tania Tamayo Grez Facultad de Comunicación e Imagen
  • Tomás Peters Facultad de Comunicación e Imagen
  • Valeria Sabaj Facultad de Medicina
  • Viviana Soto Aranda Facultad de Ciencias Sociales
  • Ximena Azúa Ríos Facultad de Ciencias Sociales
  • Ximena Póo Facultad de Comunicación e Imagen
  • Yasna Lepe Saldias Facultad de Artes

*Fuente: LeMondeDiplomatique

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Etiquetas #academicos #chile #estudiantes #represion #u de chile #violencia policial
Derechos Humanos, Educación, Fascismo, Represión, Ultraderecha

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