Voluntaria de la defensoría jurídica de la Universidad agredida brutalmente: «Siempre mostré mi credencial de observadora de DD.HH, no estaba encapuchada»

5 de junio de 2026

TESTIMONIO DE COMPAÑERA AGREDIDA |

“¡PARA QUE SEPAN QUE ESTO PASA EN CHILE!

Siempre mostré mi credencial de observadora de DD.HH, no estaba encapuchada, no estaba en los disturbios como dicen en la tele, yo estaba con mi libreta anotando los nombres de los que eran detenidos,… pic.twitter.com/zeyoHds2zG

— Murosyresistencia (@Murosyresisten) June 5, 2026