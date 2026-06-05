Voluntaria de la defensoría jurídica de la Universidad agredida brutalmente: «Siempre mostré mi credencial de observadora de DD.HH, no estaba encapuchada»
por piensaChile
19 horas atrás 1 min lectura
5 de junio de 2026
TESTIMONIO DE COMPAÑERA AGREDIDA |
“¡PARA QUE SEPAN QUE ESTO PASA EN CHILE!
Siempre mostré mi credencial de observadora de DD.HH, no estaba encapuchada, no estaba en los disturbios como dicen en la tele, yo estaba con mi libreta anotando los nombres de los que eran detenidos,… pic.twitter.com/zeyoHds2zG
— Murosyresistencia (@Murosyresisten) June 5, 2026
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4 de junio de 2026
El 55% de los bolivianos elegimos salir de la dictadura racista de la Autoproclamada (la golpista Jeanine Añez) y sus Ministros Tiranos, con valentía y unión, logramos liberarnos del terror y del miedo. Hoy la patria nos llama nuevamente. ¡Somos mayoría!!!, ¡Somos millones!!!
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