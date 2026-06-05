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06 Jun 2026

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Derechos Humanos, Educación, Fascismo, Represión, Ultraderecha

Voluntaria de la defensoría jurídica de la Universidad agredida brutalmente: «Siempre mostré mi credencial de observadora de DD.HH, no estaba encapuchada»

por piensaChile

19 horas atrás 1 min lectura

Voluntaria de la defensoría jurídica de la Universidad agredida brutalmente: «Siempre mostré mi credencial de observadora de DD.HH, no estaba encapuchada»
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5 de junio de 2026

 

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Etiquetas #carabineros #no a los recortes #represion a estudiantes
Colombia, Democracia, Fascismo, Resistencia

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