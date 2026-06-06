Presidente Petro revela Plan Criminal contra las elecciones, contra él y contra Iván Cepeda
por Yamil Lima (Colombia)
5 horas atrás 1 min lectura
06 de junio de 2026
Copiamos un comentario de una bogotana:
«Nunca en mi vida había llorado escuchando un discurso político. Pero Gustavo Petro me ha llegado al corazón y desde lo más profundo de mi ser le agradezco y pido a las energías de la luz que lo protejan y le sigan dando la fuerza y vitalidad para seguir adelante con las banderas de la libertad! Él nos ha hecho libres, que la vida proteja a su familia y lleve su legado por generaciones enteras! ️
Atentamente: una Bogotana con sueños que desea una patria libre y en paz»
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06 de junio de 2026
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5 de junio de 2026
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Bolivia y sus pueblos originarios, ¡Somos mayoría!
por Somos 55 (Bolivia)
2 días atrás
4 de junio de 2026
El 55% de los bolivianos elegimos salir de la dictadura racista de la Autoproclamada (la golpista Jeanine Añez) y sus Ministros Tiranos, con valentía y unión, logramos liberarnos del terror y del miedo. Hoy la patria nos llama nuevamente. ¡Somos mayoría!!!, ¡Somos millones!!!
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