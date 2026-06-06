Presidente Petro revela Plan Criminal contra las elecciones, contra él y contra Iván Cepeda

06 de junio de 2026

Copiamos un comentario de una bogotana:

«Nunca en mi vida había llorado escuchando un discurso político. Pero Gustavo Petro me ha llegado al corazón y desde lo más profundo de mi ser le agradezco y pido a las energías de la luz que lo protejan y le sigan dando la fuerza y vitalidad para seguir adelante con las banderas de la libertad! Él nos ha hecho libres, que la vida proteja a su familia y lleve su legado por generaciones enteras! ️

Atentamente: una Bogotana con sueños que desea una patria libre y en paz»