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06 Jun 2026

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Colombia, Democracia, Fascismo, Resistencia

Presidente Petro revela Plan Criminal contra las elecciones, contra él y contra Iván Cepeda

por Yamil Lima (Colombia)

5 horas atrás 1 min lectura

Presidente Petro revela Plan Criminal contra las elecciones, contra él y contra Iván Cepeda
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06 de junio de 2026

Copiamos un comentario de una bogotana:

«Nunca en mi vida había llorado escuchando un discurso político. Pero Gustavo Petro me ha llegado al corazón y desde lo más profundo de mi ser le agradezco y pido a las energías de la luz que lo protejan y le sigan dando la fuerza y vitalidad para seguir adelante con las banderas de la libertad! Él nos ha hecho libres, que la vida proteja a su familia y lleve su legado por generaciones enteras! ️
Atentamente: una Bogotana con sueños que desea una patria libre y en paz»

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Etiquetas #colombia #denuncia plan criminal #presidente petro
Colombia, Historia - Memoria, Politica, Represión, Terrorismo, Ultraderecha...

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Derechos Humanos, Educación, Fascismo, Represión, Ultraderecha

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