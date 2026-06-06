Colombia: La increíble historia de Iván Cepeda
por Palabras Mayores (Colombia)
4 horas atrás 1 min lectura
06 de junio de 2026
Iván Cepeda es una figura central de la política colombiana. Su vida pasó del exilio y el dolor por el asesinato de su padre, Manuel Cepeda Vargas (senador de la Unión Patriótica) en 1994, a consolidarse como un destacado defensor de derechos humanos, senador de la República y figura del Pacto Histórico.
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5 de junio de 2026
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Bolivia y sus pueblos originarios, ¡Somos mayoría!
por Somos 55 (Bolivia)
2 días atrás
4 de junio de 2026
El 55% de los bolivianos elegimos salir de la dictadura racista de la Autoproclamada (la golpista Jeanine Añez) y sus Ministros Tiranos, con valentía y unión, logramos liberarnos del terror y del miedo. Hoy la patria nos llama nuevamente. ¡Somos mayoría!!!, ¡Somos millones!!!
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