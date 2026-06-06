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06 Jun 2026

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Colombia: La increíble historia de Iván Cepeda

por Palabras Mayores (Colombia)

4 horas atrás 1 min lectura

Colombia: La increíble historia de Iván Cepeda
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06 de junio de 2026

Iván Cepeda es una figura central de la política colombiana. Su vida pasó del exilio y el dolor por el asesinato de su padre, Manuel Cepeda Vargas (senador de la Unión Patriótica) en 1994, a consolidarse como un destacado defensor de derechos humanos, senador de la República y figura del Pacto Histórico.

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Etiquetas #colombia #ivan cepeda
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