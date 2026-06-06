La Serena: Carabineros retira a la fuerza a anciano que protestaba pacificamente contra Kast
por piensaChile
3 horas atrás 1 min lectura
06 de junio de 2026
Acompañado de la imagen del Presidente Allende, este abuelo sale a la calle a expresar, pacificamente, su rechazo a Kast:
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06 de junio de 2026
Porque quizá el cambio más profundo no es que alguien nos obligue a pensar de cierta manera, sino algo más sutil, que las condiciones mismas de lo que creemos pensar libremente están siendo moldeadas, día a día, por fuerzas que operan más allá del control de nuestros gobiernos.
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06 de junio de 2026
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5 de junio de 2026
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Bolivia y sus pueblos originarios, ¡Somos mayoría!
por Somos 55 (Bolivia)
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4 de junio de 2026
El 55% de los bolivianos elegimos salir de la dictadura racista de la Autoproclamada (la golpista Jeanine Añez) y sus Ministros Tiranos, con valentía y unión, logramos liberarnos del terror y del miedo. Hoy la patria nos llama nuevamente. ¡Somos mayoría!!!, ¡Somos millones!!!
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