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06 Jun 2026

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La Serena: Carabineros retira a la fuerza a anciano que protestaba pacificamente contra Kast

por piensaChile

3 horas atrás 1 min lectura

La Serena: Carabineros retira a la fuerza a anciano que protestaba pacificamente contra Kast
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06 de junio de 2026

Acompañado de la imagen del Presidente Allende, este abuelo sale a la calle a expresar, pacificamente, su rechazo a Kast:

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Etiquetas #anciano #carabineros reprime #la serena #rechazo a kast
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