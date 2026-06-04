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04 Jun 2026

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¿Hay un Golpe de Estado «encubierto» actualmente en Colombia?

por Medios Colombianos

8 mins atrás 1 min lectura

¿Hay un Golpe de Estado «encubierto» actualmente en Colombia?
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4 de junio de 2026


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Etiquetas #colombia #elecciones #golpe de estado encubierto #manipulacion de votos
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¿Hay un Golpe de Estado "encubierto" actualmente en Colombia?

Colonialismo, Fascismo, Imperialismo, Pueblos Originarios, Racismo, Resistencia...

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