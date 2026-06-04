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04 Jun 2026

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Colonialismo, Fascismo, Imperialismo, Pueblos Originarios, Racismo, Resistencia

Bolivia y sus pueblos originarios, ¡Somos mayoría!

por Somos 55 (Bolivia)

45 mins atrás 1 min lectura

Bolivia y sus pueblos originarios, ¡Somos mayoría!
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4 de junio de 2026

El 55% de los bolivianos elegimos salir de la dictadura racista de la Autoproclamada (la golpista Jeanine Añez) y sus Ministros Tiranos, con valentía y unión, logramos liberarnos del terror y del miedo. Hoy la patria nos llama nuevamente. ¡Somos mayoría!!!, ¡Somos millones!!!

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Etiquetas #bolivia #ee.uu. #pueblos originarios #racismo
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