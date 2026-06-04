Bolivia y sus pueblos originarios, ¡Somos mayoría!

4 de junio de 2026

El 55% de los bolivianos elegimos salir de la dictadura racista de la Autoproclamada (la golpista Jeanine Añez) y sus Ministros Tiranos, con valentía y unión, logramos liberarnos del terror y del miedo. Hoy la patria nos llama nuevamente. ¡Somos mayoría!!!, ¡Somos millones!!!