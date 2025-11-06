Articulos recientes

06 Nov 2025

Noticias

Colonialismo, EE.UU., Geopolítica, Imperialismo, NuestrAmérica, Venezuela

Derrotar a EE.UU. en el Caribe, es posible

por El partisano digital

1 min atrás 1 min lectura

06 de noviembre de 2025

Ya han pasado un poco más de 60 días desde que se inició la presencia naval de EEUU en el Caribe. Sin embargo, aún no se ha dado la orden. Raro, ¿no? Venezuela, a pesar de tener una fuerza armada modesta, sí que es capaz de propinar una derrota táctica a EEUU si sucediese una agresión en su contra.

Trump lo sabe, Venezuela lo sabe, ahora tú lo sabrás.

Etiquetas #agresion norteamericana #caribe #petroleo #revolucion bolivariana #soberanía #venezuela
Análisis, Ciencia - Técnica, EE.UU., Geopolítica, Libertad de prensa, Manipulación, ...

El complejo militar-industrial-tecnológico está sentando las bases para un sistema de control sin parangón en la historia

