Derrotar a EE.UU. en el Caribe, es posible
por El partisano digital
1 min atrás 1 min lectura
06 de noviembre de 2025
Ya han pasado un poco más de 60 días desde que se inició la presencia naval de EEUU en el Caribe. Sin embargo, aún no se ha dado la orden. Raro, ¿no? Venezuela, a pesar de tener una fuerza armada modesta, sí que es capaz de propinar una derrota táctica a EEUU si sucediese una agresión en su contra.
Trump lo sabe, Venezuela lo sabe, ahora tú lo sabrás.
Derrotar a EE.UU. en el Caribe, es posible
Artículos Relacionados
A 80 años de la ruptura del bloqueo nazi de Leningrado. Costó la vida a 1,2 millones de personas.
por Actualidad RT
2 años atrás 10 min lectura
Genocidio en Gaza. La fabricación del consentimiento occidental
por Alain Gresch (Francia)
12 meses atrás 8 min lectura
Israel-Palestina: Los habitantes de Gaza, acechados por el hambre, la enfermedad y la muerte
por news.un.org
2 años atrás 4 min lectura
Demandan a Melania Trump y le piden que explique su relación con Jeffrey Epstein
por Medios Internacionales
2 semanas atrás 1 min lectura
Litio y Cobre: Nuevo tratado establecerá precios exclusivos de minerales estratégicos para los europeos
por Mauricio Becerra R. (Chile)
1 año atrás 8 min lectura
Los Cinco Héroes de regreso a Cuba, 10 años después
por piensaChile
11 meses atrás 6 min lectura
El complejo militar-industrial-tecnológico está sentando las bases para un sistema de control sin parangón en la historia
por Inversión racional
37 mins atrás
06 de noviembre de 2025
Lorenzo nos sumerge en un análisis sin precedentes sobre el avance hacia una dictadura digital global y la erosión sistemática de nuestras libertades individuales.
Nuevo alcalde de Nueva York: «»Soy joven, soy musulmán y soy socialista democrático»
por Medios Internacionales
1 día atrás
05 de noviembre de 2025
Lo mejor de todo es el discurso de victoria donde le dice directamente a Trump: «Soy joven, soy musulmán, soy socialista democrático y no voy a pedir perdón por nada de esto. Para llegar a nosotros tendrás que pasar por encima de todos nosotros».
Sáhara: colonialismo español, ocupación marroquí y traición de Pedro Sánchez
por La Base (España)
5 horas atrás
06 de noviembre de 2025
Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Laura Arroyo analizan la traición del Gobierno español al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara, que refuerza la agenda marroquí cuando se cumplen 50 años de la Marcha Verde.
Sobre la autonomía del Sáhara: «¡El País miente a sus lectores!»
por NoTeOlvidesDelSahara
1 día atrás
05 de noviembre de 2025
Si la ONU viera imposible el referéndum, ¿por qué sigue prorrogando cada año el mandato de la MINURSO, cuya misión incluye la organización de ese referéndum de autodeterminación? De hecho, la propia resolución 2797 (2025) prorrogó, como siempre, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, no una misión para supervisar una autonomía negociada.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.