Derrotar a EE.UU. en el Caribe, es posible

06 de noviembre de 2025

Ya han pasado un poco más de 60 días desde que se inició la presencia naval de EEUU en el Caribe. Sin embargo, aún no se ha dado la orden. Raro, ¿no? Venezuela, a pesar de tener una fuerza armada modesta, sí que es capaz de propinar una derrota táctica a EEUU si sucediese una agresión en su contra.

Trump lo sabe, Venezuela lo sabe, ahora tú lo sabrás.