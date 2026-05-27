Teatro Municipal de Viña del Mar: ¿Concierto de Fraternidad? ¡Los genocidas del pueblo Palestino no pueden hablar de fraternidad!

27 de mayo de 2026

Música para fraternizar con el genocidio: Viña del Mar debe aclarar su participación en el “Concierto de Fraternidad” con la Embajada de Israel

El próximo sábado 30 de mayo, a las 19:00 horas, el Teatro Municipal de Viña del Mar anuncia la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, bajo la dirección de Rodolfo Fischer, en una actividad de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, FOJI, con obras de Tomas Brantmayer, Camille Saint-Saëns y César Franck, gratuita y con inscripción previa. Así aparece presentada en la cartelera oficial del municipio, bajo el manto amable de los patrimonios, la memoria, las artes y el encuentro comunitario.

Pero hay otra convocatoria pública, atribuida a ETV Chile [1], presenta el mismo evento como “Concierto de Fraternidad en Viña del Mar”, organizado o impulsado junto a la Embajada de Israel en Chile y la Comunidad Israelita Valparaíso–Viña del Mar, con el mismo repertorio de Saint-Saëns, César Franck y Tomás Brantmayer.

La diferencia entre una y otra formulación no es menor. En la comunicación municipal, el concierto aparece como una pieza más de la programación cultural de mayo; en la convocatoria ligada a Israel, aparece como una operación de “fraternidad”, es decir, como un acto de blanqueamiento político y diplomático en favor de un Estado acusado ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. La propia Corte Internacional de Justicia mantiene en tramitación el caso Sudáfrica contra Israel bajo la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y desde enero de 2024 dictó medidas provisionales ordenando a Israel prevenir actos comprendidos en dicha Convención.

No se trata, por tanto, de una polémica abstracta ni de una discrepancia diplomática ordinaria. Amnistía Internacional concluyó en diciembre de 2024 que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza, documentando asesinatos de civiles, destrucción de infraestructura, desplazamiento forzado, bloqueo de ayuda humanitaria y restricciones deliberadas a condiciones esenciales de vida. Human Rights Watch, por su parte, sostuvo que la privación deliberada de agua a la población palestina constituye crimen de exterminio y actos de genocidio. En septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado concluyó que Israel ha cometido genocidio en Gaza.

En ese contexto, un concierto presentado como “fraternidad” con la Embajada de Israel no puede ser tratado como un simple acto artístico. La música, arrancada de su dimensión humana y puesta al servicio de la diplomacia de un Estado que bombardea, bloquea, desplaza y extermina, deja de ser un espacio neutral. Se convierte en una forma elegante de propaganda. La cultura aparece entonces como biombo: detrás del brillo de los instrumentos, de la solemnidad del teatro restaurado y del lenguaje patrimonial, se pretende instalar la idea obscena de que puede haber normalidad, intercambio, convivencia y celebración mientras Palestina es reducida a ruinas.

La Municipalidad de Viña del Mar y la FOJI deben aclarar públicamente cuál es su posición frente a este concierto. Deben explicar si conocían que la actividad era presentada como un acto de fraternidad con la Embajada de Israel. Deben informar si hubo patrocinio, coordinación, gestión, presencia protocolar o respaldo institucional de representantes del Estado de Israel. Deben decir si entienden que, en medio de un genocidio denunciado por organismos internacionales, prestar un teatro público y una orquesta juvenil a una ceremonia de legitimación diplomática no es un gesto inocente, sino una toma de posición.

No se emplaza a los jóvenes músicos, que no son responsables de las operaciones políticas montadas sobre su trabajo artístico. Se emplaza a las instituciones adultas, a las autoridades, a quienes programan, autorizan, encubren o adornan estos actos. FOJI, por su historia y por su función pública, no puede prestarse a lavar la imagen de un Estado genocida. El Teatro Municipal de Viña del Mar no puede transformarse en una sala de recepción diplomática para el sionismo. La Municipalidad no puede esconder bajo el vocabulario de la memoria y el patrimonio un acto que, en los hechos, contribuye a normalizar la presencia pública de Israel mientras Palestina sigue siendo masacrada.

Por eso llamamos a protestar este sábado 30 de mayo, a las 19:00 horas, frente al Teatro Municipal de Viña del Mar, contra el genocidio en Palestina, contra el sionismo y contra toda forma de complicidad cultural, diplomática o institucional con el Estado de Israel. Llamamos a las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, culturales, feministas, de derechos humanos y de solidaridad internacionalista a concurrir de manera masiva, con banderas palestinas, lienzos, pancartas y una sola exigencia: que no se use la cultura para encubrir el exterminio.

La fraternidad verdadera no se proclama con embajadas de Estados genocidas. La fraternidad verdadera está con los pueblos oprimidos, con los niños de Gaza, con las familias desplazadas, con los hospitales destruidos, con los muertos sin sepultura, con quienes resisten entre los escombros. En Viña del Mar no debe haber homenaje, normalización ni silencio frente a Israel. Que la Municipalidad y la FOJI aclaren. Que el pueblo proteste. Que Palestina no quede sola.

*Fuente: ElPorteño

Nota de la Redacción de piensaChile:

1] Como no sabíamos quién era «ETC-Chle» y por qué su relación con Isarel, buscamos en internet y he aquí los resultados:

ETV Chile (cuyo nombre oficial es Espiritual Televisión) es un canal de televisión abierta y por cable de carácter religioso con sede en la ciudad de Viña del Mar. Su programación está centrada en la difusión de valores, prédicas y contenidos cristianos. [1, 2, 3]

Los lazos entre «ETV Chile» (Espiritual Televisión) y la Embajada de Israel en Chile se centran en el ámbito cultural y de diplomacia pública, destacando su apoyo conjunto a eventos artísticos y de intercambio. [1]