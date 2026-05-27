26 de mayo de 2026

Las Nuevas Rutas de la Seda/Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) y sus ramificaciones, como la Ruta Marítima del Norte/Ruta de la Seda del Ártico, siguen más vivas que nunca

SHANGHÁI – Ya está.

La alianza estratégica entre Rusia y China, líderes en el proceso de integración de Eurasia y al frente de organismos multipolares como el BRICS y la OCS, ha respaldado y potenciado formalmente el impulso hacia la multipolaridad y un nuevo sistema de relaciones internacionales mediante una declaración estratégica conjunta firmada, sellada y entregada durante la visita del presidente Putin a China este miércoles.

Esto va a pasar a los libros de historia, y de muchas maneras. Tuve el privilegio de seguir los acontecimientos en Pekín durante todo el día en el Aurora College, una de las mejores escuelas y universidades privadas de Shanghái, entre una fabulosa congregación de profesores y estudiantes.

Así que tuvimos mucho tiempo para discutir las implicaciones de cómo las dos principales potencias de Eurasia —y potencias globales— están estableciendo los lineamientos de un nuevo futuro geopolítico para la mayor parte de la humanidad. Las excepciones serán los recalcitrantes excepcionalistas y los vasallos adictos a cometer suicidios políticos en serie.

Todos recordamos la visita del presidente Xi a Rusia en 2023, cuando, al salir del Kremlin, codo a codo con Putin, expresó de manera muy concisa lo que ya llevaba tiempo puliendo: «En este momento se están produciendo cambios que no habíamos visto en 100 años». Y luego Xi y Putin coincidieron en que ahora «somos nosotros quienes impulsamos juntos estos cambios».

El resultado práctico es la declaración conjunta de Pekín, muy bien enfocada, redactada por inconfundibles «civilizaciones con historia antigua».

Repasemos algunos de los puntos más destacados. La declaración no se anda con rodeos ni con conceptos a la hora de ofrecer una alternativa seria al actual —y menguante— momento histórico unilateral.

Policentrismo: «Los intentos de varios Estados de gestionar por su cuenta los asuntos globales, imponer sus intereses al mundo entero y limitar el desarrollo soberano de otros países con un espíritu de la era colonial han fracasado». Rusia y China se centrarán en establecer un «estado de policentrismo a largo plazo».

La «ley de la selva»: «Las normas básicas y universalmente reconocidas del derecho internacional y las relaciones internacionales se violan con frecuencia (…) existe el peligro de fragmentación dentro de la comunidad internacional y de un retorno a la “ley de la selva”».

Una nueva arquitectura de seguridad: «Es necesario prestar la debida atención a las preocupaciones legítimas de todos los países en materia de seguridad, centrarse en la cooperación en cuestiones de seguridad, rechazar la confrontación entre bloques y las estrategias de suma cero, oponerse a la expansión de las alianzas militares, las guerras híbridas y las guerras por poder, y promover la creación de una arquitectura de seguridad global y regional actualizada, equilibrada, eficaz y sostenible (…) Es inaceptable obligar a los Estados soberanos a abandonar su neutralidad».

Esto es exactamente lo que Moscú propuso a Washington y a la OTAN en diciembre de 2021: la indivisibilidad de la seguridad. La falta de respuesta precipitó la operación militar especial en Ucrania dos meses después, ya que para Moscú se hizo evidente que el plan de la OTAN era una guerra relámpago en Donbás.

Hegemonía: «La hegemonía en el mundo es inaceptable y debería prohibirse. Ningún Estado o grupo de Estados debería controlar los asuntos internacionales, determinar el destino de otros países o monopolizar las oportunidades de desarrollo».

Gobernanza global: ese es el concepto tan apreciado por el presidente Xi, que quedó plenamente definido en la cumbre de la OCS del año pasado en Tianjin: « En la gobernanza global, que es una herramienta importante para optimizar el sistema de relaciones internacionales, es necesario adherirse a los principios de igualdad soberana, el imperio del derecho internacional, el multilateralismo, el enfoque centrado en el ser humano y el enfoque orientado a los resultados».

Las Naciones Unidas: es necesario «fortalecer el papel del multilateralismo como herramienta principal para abordar los desafíos globales multifacéticos y complejos, y evitar el debilitamiento de las Naciones Unidas». Eso debería conducir a «la reforma de las Naciones Unidas». Sin embargo, todo el mundo sabe que eso definitivamente no sucederá bajo la actual administración en la Casa Blanca.

Punto 4 de la declaración: diversidad global de civilizaciones y valores. Ese puede ser el quid de la cuestión: enterrar inexorablemente cualquier pretensión excepcionalista: «El sistema espiritual y moral de cualquier civilización no puede considerarse excepcional o superior a los demás. Todos los países deberían defender una visión de las civilizaciones basada en la igualdad, el intercambio mutuo de experiencias y el diálogo, y deberían fortalecer el respeto mutuo, la comprensión, la confianza y los intercambios entre diferentes nacionalidades y civilizaciones, promover el entendimiento mutuo y la amistad entre los pueblos de todos los países, y proteger la diversidad de culturas y civilizaciones».

Entra en escena la nueva «nación indispensable»

La declaración de Rusia y China, de la forma más concisa posible, ofrece lo que equivale a una esperanza muy necesaria para que la humanidad se adentre en la matriz de un pasado civilizatorio como medio para forjar un futuro prometedor y más igualitario.

Es, sin duda, un mini-manifiesto humanista que va mucho más allá de la creación de una nueva arquitectura de seguridad y de forjar cambios clave en el sistema actual de relaciones internacionales. Su credibilidad está respaldada por el apoyo de dos grandes potencias que, además, son estados-civilización, totalmente soberanos y totalmente independientes.

Hace ya bastante tiempo que llamo a este proceso «El siglo de Eurasia». Eso es lo que se celebraba ese fatídico 20 de mayo de 2026 en Pekín, en el marco de una visita oficial del presidente Putin a China.

El alcance, la envergadura y la ambición de la declaración conjunta eclipsan claramente otros aspectos del viaje de Putin a Pekín, aunque estos sean bastante relevantes por sí mismos.

Empezando por el sellado de la nueva «nación indispensable» . Salen los excepcionalistas; entra China. El viejo orden está siendo desalojado, en tiempo real. Y sí, este es el cambio más trascendental en la alineación de las grandes potencias desde el fin de la Guerra Fría, con el Imperio del Caos que sancionó a Rusia hasta la muerte apuntando a su «aislamiento» y colapso económico, inexorablemente superado por la asociación estratégica entre Rusia y China.

El Tratado de Buena Vecindad de 25 años entre Rusia y China se ha mejorado enormemente, incluyendo corredores energéticos estratégicos (el gasoducto Power of Siberia 2), una coordinación militar muy estrecha y un marco civilizacional e ideológico compartido.

Por supuesto, no habrá filtraciones sustanciales sobre lo que Xi y Putin discutieron durante su informal merienda de dos horas. La guerra por poder en Ucrania y la guerra ilegal contra Irán tuvieron que estar en la agenda, incluyendo que Putin probablemente le informara a Xi sobre los posibles próximos movimientos de Rusia en una confrontación cada vez más directa y tóxica con la OTAN, y que ambos evaluaran los detalles técnicos del apoyo de Rusia y China a Irán.

Así que, en pocas palabras, las Nuevas Rutas de la Seda/BRI y sus derivaciones, como la Ruta Marítima del Norte/Ruta de la Seda Ártica, siguen vivas y coleando; y la desdolarización de la economía global —un reflejo de la balanza comercial entre Rusia y China, que ahora avanza exclusivamente en yuanes y rublos— está más que viva y coleando.

En cuanto al BRICS, desestabilizado por Estados Unidos desde dentro a través de la India y los Emiratos Árabes Unidos, es posible que acabe saliendo del coma; este proceso tendrá que estar liderado por Lavrov y Wang Yi. Y hay que cambiar el enfoque: el BRICS debe desarrollar algún tipo de coherencia estratégica entre la Mayoría Global para que la transición multipolar funcione de verdad.

Luego está el brillante futuro de Power of Siberia 2. China, por fin, podría incluso olvidarse de la obsesión por «escapar de Malaca», vigente desde principios de la década de 2000, y volver al centro de atención con el falso bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz y los puertos iraníes.

Los líderes de Pekín siempre han sido plenamente conscientes de que bloquear el estrecho de Malaca es esencial en la estrategia estadounidense para contener y asfixiar a China. Power of Siberia 2 ofrece una solución completamente al margen del imperio talasocrático de la piratería, bombeando gas directamente a China desde la península de Yamal a través de las montañas de Altai y las estepas de Mongolia.

Hubo un detalle encantador en el Gran Salón del Pueblo, en medio de tanto drama: una exposición conjunta de TASS y Xinhua, «La amistad inquebrantable de las grandes naciones, la asociación estratégica de las grandes potencias», con 26 fotos que documentan la amistad entre Putin y Xi a lo largo de los años, en varias cumbres del G20, BRICS y la OCS, el foro «Un Cinturón, Una Ruta», el Día de la Victoria en Moscú y los Juegos Olímpicos de Pekín.

Putin y Xi visitaron la exposición con dos guías turísticos muy especiales: el director general de TASS, Andrey Kondrashov, y el director general de Xinhua, Fu Hua.

Si a esto le sumas la ceremonia del té, llámalo el vínculo humano, tan humano, tan profundo, ese contacto de persona a persona indispensable para recorrer el largo y sinuoso camino hacia un futuro geopolítico de ecuanimidad y respeto mutuo.

*Fuente: Sstrategic-culture.su