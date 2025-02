12 de febrero de 2007, Munich, Alemania. Putin: «Querer regentar el mundo de manera unipolar es ilegítimo e inmoral»

11 de febreo de 2025

Escuchar o leer el discurso de Vladimir Putin en Munich el 11 de febrero de 2007, resulta muy interesante y pedagógico. Los ofrecimientos de trabajo conjunto, respetando las diferencias y realidades de cada estado, para enfrentar los problemas del mundo, no fueron escuchados. El poder unipolar que regía el mundo esos años, sentía que sus mil años de dominio recién comenzaban. Y las advertencias expresadas en ese discurso se han ido materializando una tras otras.

En esa conferencia Putin afirmó:

En mi opinión, el modelo unipolar no sólo es inadmisible para el mundo contemporáneo sino que imposible. Y no solamente porque a un líder único en el mundo contemporáneo – precisamente en el contemporáneo – no le van a alcanzar recursos militar-políticos ni económicos. Sino porque – y ello es áun más importante – se trata de un modelo que no puede funcionar por estar carente de la base moral propia de nuestra civilización.