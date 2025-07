La ayuda como emboscada: la horrible nueva cara de la guerra de Israel en Gaza

06 de junio de 2025

Eva Bartlett, periodista independiente canadiense. Ha pasado años sobre el terreno cubriendo zonas de conflicto en Oriente Medio, especialmente en Siria y Palestina (donde vivió durante casi cuatro años).

@evakbartlett

Las Fuerzas de Defensa de Israel han excluido a la ONU y han instalado su propio grupo para distribuir alimentos a los palestinos hambrientos… pero en lugar de eso, lo que distribuyen es muerte.

Organizaciones benéficas distribuyen comida caliente a palestinos en la zona de Al-Mawasi, en Jan Yunis, Gaza, el 12 de mayo de 2025 © Abed Rahim Khatib/Anadolu vía Getty Images

Durante casi 630 días, el mundo ha sido testigo de la matanza de palestinos en Gaza por parte de Israel, principalmente mediante bombardeos, francotiradores y hambre. Fuera de las cámaras, hemos leído sobre las violaciones y torturas de rehenes palestinos, incluida la tortura hasta la muerte de tres médicos del enclave.

Durante los últimos 100 días, Israel ha reforzado el bloqueo total de Gaza, privando a los palestinos hambrientos de alimentos, agua potable, medicamentos y combustible, lo que significa que las ambulancias no pueden funcionar. Esto se suma a los anteriores bloqueos del año pasado y al bloqueo total de la franja, que dura ya más de 17 años.

Desde finales de mayo, hemos visto imágenes de vídeo espantosas de palestinos esqueléticos alineados en espera de ayuda alimentaria que son abatidos a tiros por mercenarios estadounidenses y soldados israelíes.

Israel ha bombardeado sin cesar a los palestinos, ha destruido hospitales y secuestrado a médicos y pacientes. Ha bombardeado iglesias, escuelas, centros de la ONU y tiendas de campaña que albergaban a palestinos desplazados, en supuestas «zonas seguras» a las que el ejército israelí les ordenó huir. Ha matado a más de 200 periodistas y atacado deliberadamente a personal médico. Para quienes solo han prestado atención recientemente, estos crímenes se remontan a décadas atrás y se extienden al ejército israelí y a los crímenes de los colonos ilegales contra civiles palestinos, incluidos niños, en Cisjordania. A esto hay que añadir los bombardeos israelíes de zonas civiles del Líbano y Siria a lo largo de los años, y ahora los recientes bombardeos no provocados de Irán.

Basta decir que cuando Israel fue objeto de una lluvia de misiles iraníes en represalia, las noticias de que unos 30 civiles israelíes sufrieron ataques de pánico suscitaron poca simpatía.

Una vez más, quienes han estado prestando atención durante más de dos años también recordarán las anteriores guerras de Israel contra Gaza, como la de 2014, cuando los israelíes se reunieron con bebidas y aperitivos en las laderas para regocijarse por el bombardeo del enclave, o las camisetas de 2009 que celebraban el asesinato de mujeres embarazadas por francotiradores con la frase «un disparo, dos muertes».

En 2010, cuando escribí sobre un niño traumatizado de 10 años que había conocido y que ya no podía caminar con normalidad ni hablar tras el terror de ver cómo los tanques israelíes bombardeaban su casa, cité un estudio del Programa de Salud Mental Comunitaria de Gaza que afirmaba que «el 91,4 % de los niños de Gaza mostraban síntomas de trastorno de estrés postraumático de moderado a muy grave». Eso fue hace quince años y numerosas guerras israelíes contra Gaza.

Las trampas mortales «humanitarias» de Estados Unidos e Israel

La matanza de palestinos en Gaza no se detuvo cuando Israel atacó Irán. La nueva invención más insidiosa es el recientemente creado grupo de «ayuda» estadounidense-israelí, la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF). Las autoridades israelíes acusan a Hamás de robar la ayuda y, basándose en esta acusación sin pruebas, han considerado que las agencias de ayuda de la ONU establecidas desde hace mucho tiempo ya no pueden operar en Gaza, insistiendo en cambio en que un grupo formado por veteranos de combate armados (mercenarios es una palabra más adecuada) está mejor equipado para garantizar que los alimentos lleguen a los palestinos hambrientos.

Es indignante que, a pesar de la cobertura de algunos medios de comunicación, se haya permitido a Israel bloquear durante meses (más de un año, en realidad) la entrada de miles de camiones de ayuda acumulados fuera de Gaza, para luego dictar que unos mercenarios armados se encarguen de «distribuir la ayuda».

La gran ironía y duplicidad es que incluso los medios israelíes y occidentales han informado sobre los verdaderos ladrones de la ayuda en Gaza: no es Hamás, sino un grupo vinculado al ISIS bajo la protección del ejército israelí.

Según informó el medio de comunicación independiente The Cradle, el líder del grupo, Yasser Abu Shabab, «es un conocido líder de bandas armadas vinculadas al ISIS e implicado en el saqueo de la ayuda bajo la protección israelí… Múltiples informes, entre ellos los de Haaretz y The Washington Post, confirman que estas bandas han sido vistas saqueando a plena vista de las fuerzas israelíes, que no intervienen ni impiden el robo».

En una publicación posterior, The Cradle citó a la Radio del Ejército israelí, que informaba: «Israel ha transferido armas a miembros de la milicia… La milicia opera principalmente en la zona de Rafah, que el ejército israelí ha ocupado y despejado. Las tareas de la milicia incluyen impedir que la ayuda humanitaria entre en Gaza y luchar contra Hamás».

Lo que aparentemente está sucediendo es que los palestinos hambrientos, después de caminar muchos kilómetros hasta los lugares de distribución, son acorralados en recintos estrechos y disparados por los mercenarios de la «ayuda».

Jonathan Whittall, jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en los Territorios Palestinos Ocupados (OCHA), describió la situación como «condiciones creadas para matar, una carnicería, hambre como arma, una sentencia de muerte para personas que solo intentan sobrevivir».

En un clip publicado el 23 de junio, Whittall dijo: «Las autoridades israelíes nos impiden distribuir a través de estos sistemas que hemos establecido y que sabemos que funcionan. Podríamos llegar a todas las familias de Gaza, como hemos hecho en el pasado, pero se nos impide hacerlo a cada paso».

Más recientemente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se hizo eco de Whittall y dijo: «Cualquier operación que canalice a civiles desesperados hacia zonas militarizadas es intrínsecamente insegura. Está matando a personas… Se está matando a personas que simplemente intentan alimentarse a sí mismas y a sus familias. La búsqueda de alimentos nunca debe ser una sentencia de muerte». Según él, los propios esfuerzos humanitarios de la ONU están siendo «estrangulados» por Israel, e incluso los propios trabajadores humanitarios se están muriendo de hambre.

Según los informes, los civiles que buscan ayuda están siendo tiroteados en la cabeza y el pecho, en lo que parece más una ejecución que «disparos de advertencia» o «control de multitudes».

Entre las víctimas se encuentra una niña de 18 meses cuya radiografía muestra una bala alojada en el pecho. Según Ramy Abdu, presidente de la organización sin ánimo de lucro Euro-Med Human Rights Monitor, la niña recibió un disparo mientras estaba en brazos de su madre de camino a un punto de ayuda del GHF.

Ya en julio pasado, un artículo publicado en The Lancet advertía de que el número total de civiles palestinos muertos directa e indirectamente por los ataques israelíes desde octubre de 2023 podría alcanzar «hasta 186 000 o incluso más».Otras estimaciones eran aún más sombrías, como la del noruego Dr. Mads Gilbert, que ha trabajado extensamente en Gaza durante años y afirmó que el número de muertos o moribundos podría superar los 500 000.

Avancemos rápidamente hasta un reciente informe de Yaakov Garb, de la Universidad Ben-Gurión, publicado a través de Harvard Dataverse. En él se describe el falso diseño de la distribución de la ayuda como «todo adyacente a instalaciones militares israelíes… custodiado por veteranos de combate armados y respaldados por soldados israelíes. El diseño crea un «punto de estrangulamiento» o «embudo fatal», una ruta de movimiento predecible desde una única entrada hasta una única salida, sin cobertura ni ocultación».

Es el gráfico de la página cinco el que llamó la atención de la gente. De una población de 2,2 millones antes del genocidio, el gráfico solo da cuenta de 1,85 millones, lo que deja a muchos preguntándose: ¿dónde están las 350 000 personas restantes? Esto hace que las preocupaciones expresadas hace un año sean aún más válidas.

En su informe, Yaakov Garb escribió: «El ejército israelí tiene la obligación, como potencia ocupante de Gaza, de proporcionar ayuda humanitaria a la población… Si un agresor no puede alimentar de forma adecuada y neutral a una población hambrienta tras una catástrofe que él mismo ha provocado, está obligado a permitir que otras agencias humanitarias lo hagan».

Pero, en cambio, cada día vemos nuevos horrores de civiles palestinos demacrados que se enfrentan desesperadamente a la muerte con la esperanza de conseguir comida para sus familias… y son abatidos a tiros por el ejército israelí y los mercenarios a los que respalda.

Parece, al menos, que estas acciones están finalmente pasando factura a Israel, lo que se traduce en una falta de apoyo o de confianza en el Estado o sus representantes, y en una demanda global de justicia para los palestinos.

Por citar a Craig Mokhiber, abogado de derechos humanos y ex alto funcionario de Derechos Humanos de la ONU, que publicó recientemente en X:

«El régimen (israelí) está siendo juzgado por genocidio. Sus líderes están acusados de crímenes contra la humanidad. Israel está aislado. El régimen es ahora casi universalmente despreciado, al igual que lo fueron los regímenes nazi y del apartheid. La gente de todo el mundo está abrumadoramente del lado de Palestina. No se puede volver atrás del apartheid y el genocidio».

*Fuente: RT