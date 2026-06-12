Trabajador, en representación de 400 compañeros, se tomo grúa y exige cancelación de remuneraciones, cotizaciones e indemnizaciones impagas

Inició una huelga indefinida en altura y asegura representar a más de 400 obreros afectados por remuneraciones, cotizaciones e indemnizaciones impagas.

Un trabajador identificado como Andrés Araya se mantiene sobre una grúa en una obra ubicada en la comuna de Villa Alemana, en una protesta que inició durante la tarde de este jueves 11 de junio, acusando una deuda laboral que, según denuncia, se arrastra desde el año 2020.

Desde lo alto de la estructura, el propio trabajador grabó un video en el que explicó las razones de su movilización y aseguró que decidió tomar esta medida como “última instancia”, luego de años esperando una respuesta por remuneraciones y finiquito que, afirma, aún se mantienen impagos.

“Mi nombre es Andrés Araya. Yo solamente soy un trabajador desesperado, reclamando malas condiciones laborales. Vengo con provisiones, me voy a quedar aquí arriba hasta cobrar mi plata”, señaló en el registro.

Según su testimonio, la deuda personal superaría los 20 millones de pesos. Además, sostuvo que esta situación no solo lo afecta a él, sino también a cientos de trabajadores vinculados a obras del Serviu.

“Voy para seis años esperando”

En el video, Araya afirmó que la deuda se originó tras la quiebra de la empresa 3L, en un contexto en que, según dijo, Abicop y el Serviu figurarían como mandantes de las obras.

“Como última instancia decidí tomarme una grúa del Serviu, de la comuna de Villa Alemana, en la Región de Valparaíso, puesto que estos mismos me adeudan mis remuneraciones y mi finiquito desde el año 2020”, declaró.

El trabajador agregó que lleva casi seis años esperando el pago de sus dineros. “Voy para seis años esperando el pago de mis remuneraciones y de mi finiquito. Decido hacer una huelga indefinida”, sostuvo desde la estructura.

La protesta generó la concurrencia de Carabineros, que intentó disuadirlo para que bajara de la grúa. Sin embargo, Araya aseguró que no depondrá la movilización mientras no exista una instancia de diálogo con su defensa.

“Hasta que se considere conversar con mi abogado, con nuestro abogado. Estoy representando a más de 400 trabajadores y estoy en huelga indefinida”, afirmó.

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Molestia tras fallo judicial

La movilización se produce en medio de la molestia de los trabajadores luego de un fallo de la 12ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por las ministras Paola Díaz, Graciela Gómez y Francisca Amigo, que habría determinado que el Serviu no tendría responsabilidad como empresa mandante respecto de las obligaciones laborales adeudadas.

Los manifestantes acusan abandono institucional y aseguran que la resolución los deja sin una respuesta concreta ante deudas por cotizaciones previsionales, remuneraciones e indemnizaciones que, según denuncian, afectarían a más de 400 familias obreras.

“Nos están quebrando mientras dicen que el Estado está quebrado”, señalaron trabajadores que apoyan la movilización.

Hasta el momento, Araya permanece en altura y no se descartan nuevas acciones de protesta en distintos puntos del país, mientras los obreros insisten en exigir el pago total de las deudas laborales.

La situación se mantiene en desarrollo.

*Fuente: Observador.cl