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12 Jun 2026

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‘Palestinización’ de América Latina: ¿qué tienen que ver la Tecnología de Israel, Kast y Milei?

por Inna Afinogenova (México)

3 horas atrás 1 min lectura

‘Palestinización’ de América Latina: ¿qué tienen que ver la Tecnología de Israel, Kast y Milei?
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12 de junio de 2026

¿A qué se debe el acelerado crecimiento de la industria armamentista israelí en Latinoamérica? ¿Qué tipo de drones, de tecnologia,  fusiles y pistolas semiautomáticas están llegando a nuestros países?

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Etiquetas #armas #israel #latinoamerica #palestina
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