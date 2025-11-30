«Un mundo se muere, otro se levanta». El trastorno del imperio yanqui (1970-2010)
por Aziz Krichen (Tunez)
30 de noviembre de 2025
30 de noviembre de 2025
Este libro del tunecino Aziz Krichen muestra, por fin, un político que sabe escribir, que sabe de economía y de historia, y te deja las cosas claras! El texto que sigue debiese formar parte del cursus de las Facultades de Economía y/o de Historia. Nos ayuda a comprender la génesis de nuestro propio drama. Accesible a cualquier lector interesado en saber cómo deciden de nuestra suerte en los areópagos de Washington. ¡Que aproveche!
Traducción colectiva revisada por Luis Casado y editada por Fausto Giudice
Ediciones The Glocal Workshop/El Taller Glocal, octubre de 2024
Colección Tezcatlipoca N°6
148 páginas, Formato A5
Clasificación Dewey: 320 – 330 -900
Este libro, en formato PDF, está a su disposición gratuitamente:Aziz-Krichen-Un-mundo-se-muere-final
"Un mundo se muere, otro se levanta". El trastorno del imperio yanqui (1970-2010)
La educación después del genocidio de Gaza según René Vega Cantor
por Fausto Giudice
3 días atrás
27 de noviembre de 2025
pese a los bloqueos, asesinatos sistemáticos y bombardeos continuos que soporta Gaza desde hace varias décadas, el nivel educativo de su población es sorprendente, con un bajo índice de analfabetismo (del 0 o el 2% según las fuentes). Gaza tiene uno de los niveles más altos de matrícula escolar en el mundo, que alcanza la cifra de un 95% de niños cursando la educación básica.
