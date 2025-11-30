Articulos recientes

30 Nov 2025

«Un mundo se muere, otro se levanta». El trastorno del imperio yanqui (1970-2010)

por Aziz Krichen (Tunez)

30 de noviembre de 2025

Este libro del tunecino Aziz Krichen muestra, por fin, un político que sabe escribir, que sabe de economía y de historia, y te deja las cosas claras! El texto que sigue debiese formar parte del cursus de las Facultades de Economía y/o de Historia. Nos ayuda a comprender la génesis de nuestro propio drama. Accesible a cualquier lector interesado en saber cómo deciden de nuestra suerte en los areópagos de Washington. ¡Que aproveche!

Traducción colectiva revisada por Luis Casado y editada por Fausto Giudice
Ediciones The Glocal Workshop/El Taller Glocal, octubre de 2024
Colección Tezcatlipoca N°6
148 páginas, Formato A5
Clasificación Dewey: 320 – 330 -900

Este libro, en formato PDF, está a su disposición gratuitamente:

Aziz-Krichen-Un-mundo-se-muere-final
Etiquetas #aziz krichen #fausto giudice #luis casado #ocaso del imperio #un mundo se muere
Exespía de la RDA revela el plan de la OTAN para destruir Rusia y Europa

