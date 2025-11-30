La desterrada de Huantajaya
por Iván Vera-Pinto Soto (Iquique, Chile)
Imagen superior: Obra de 1851 de William Bollaert que ilustra la Mina Huantajaya, Chile.
30 de noviembre de 2025
“El día que olvidaron mi nombre,
que nadie más escribió mi nombre,
que borraron de un plumazo mi nombre,
la muerte me envolvió en su vestidura…”
La desterrada de Huantajaya nació de una investigación sobre los archivos judiciales de 1794, rescatados por el investigador Ivor Ostojic (1980), y más tarde complementados con los estudios de la historiadora Patricia Rivera Ritter (1999).
Entre esos documentos apareció la voz quebrada de Lucía Solano, una mujer que fue “encargada” en matrimonio desde el mineral de Huantajaya, Iquique, a Arequipa, pero al llegar al mineral, se encontró con la noticia de que su «encargador» había fallecido y de esa forma, de forma repentina e imprevista, se encontró sola. Sin marido, sin familia, sin fortuna, tuvo que luchar para sobrevivir . En un ambiente fuertemente patriarcal, se convirtió en blanco de murmuraciones y juicios morales..Su pecado: ser diferente, autónoma y desafiar, sin saberlo, las normas de una sociedad patriarcal y despótica. Las autoridades civiles y eclesiásticas. fervorosas en su rol de «proteger y fomentar las buenas costumbres», la consideraron un peligro y la desterraron.
.Su historia, como la de tantas otras mujeres, fue silenciada, olvidada, borrada, omitida incluso en su muerte.
-El autor, Iván Vera-Pinto Soto, es cientista social, pedagogo y escritor
A continuación presentamos a ustedes el libro, en formato PDF, que contiene los antecedentes históricos del caso y el guión teatral original de su autor, Don Iván Vera-Pinto Soto, el cual ofrecemos gratuitamente para ser bajado, por gentileza de su autor:Libro La desterrada de Huantajaya completo
