Bolivia: Morales e inmorales.Un pueblo se revela contra una elite inmoral, mentirosa y corrupta
por Monoblock (Argentina)
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30 de mayo de 2026
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30 de mayo de 2026
Esa es Cuba: Que llevada a límites extremos, de asfixias, por obra y desgracia de la perversidad imperial, no renuncia, pese a todo, a defender el primero de todos los derechos humanos: el de la vida.
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por Monoblock (Argentina)
48 mins atrás
30 de mayo de 2026
Hoy tenemos un programa especial, donde vamos a trazar la línea que divide la sociedad boliviana, entre morales e inmorales. Esta caracterización me parece muy precisa. Es una acertadísima definición de lo que hoy vive Bolivia. Ese es el programa que vamos a tener el día de hoy.
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26 de mayo de 2026
“Estamos en movilización y acciones de los cinco municipios de las Seis Federaciones. Nuestra base está totalmente furiosa. El Gobierno está pretendiendo sacar un estado de sitio que, de antemano, no vamos a aceptar. Va a depender de la Policía y el Ejército, qué decisión va a tomar”
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