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30 May 2026

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Bolivia: Morales e inmorales.Un pueblo se revela contra una elite inmoral, mentirosa y corrupta

por Monoblock (Argentina)

53 mins atrás 1 min lectura

Bolivia: Morales e inmorales.Un pueblo se revela contra una elite inmoral, mentirosa y corrupta
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30 de mayo de 2026

Hoy tenemos un programa especial, donde vamos a trazar la línea que divide la sociedad boliviana, entre morales e inmorales. Esta caracterización  me parece muy precisa. Es una acertadísima definición de lo que hoy vive Bolivia. Ese es el programa que vamos a tener el día de hoy.

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Etiquetas #bolivia #evo morales #gobierno de rodrigo paz #insurreccion #monoblock
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