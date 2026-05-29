Elecciones en Colombia: soberanía o subordinación
por La Base
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29 de mayo de 2026
En el programa de hoy, 28/5/2026, Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Eduardo García analizan la recta final hacia las elecciones presidenciales en Colombia, que se perfilan como una decisión entre soberanía nacional o subordinación a los EEUU de Trump. Con la participación del comunicador Jhon Forero.
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26 de mayo de 2026
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