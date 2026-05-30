En medio de un bloqueo brutal la ciencias cubanas siguen trabajando y desarrollando una vacuna contra el cáncer

30 de mayo de 2026

Esta es Cuba: Que llevada a límites extremos, de asfixias, por obra y desgracia de la perversidad imperial, no renuncia, pese a todo, a defender el primero de todos los derechos humanos: el de la vida.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó en la tarde de este martes, desde el Palacio de la Revolución, la habitual Reunión de Expertos y Científicos para temas de Salud.

“Felicidades, Doctora, para usted y para su equipo”, expresó este martes en la tarde el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a Yanelys Morera Díaz, líder científica del producto HEBERSaVax, novedoso candidato vacunal diseñado para el tratamiento de diversos tumores malignos.

Desde el Palacio de la Revolución, y en el habitual encuentro de Expertos y Científicos para temas de Salud, dirigido por el Jefe de Estado, resultó muy alentador escuchar disertaciones sobre un producto único de su tipo en el mundo, hecho en Cuba, que está dando señales de esperanza en el tratamiento del cáncer.

Una vez terminada la reunión en la cual -entre otras interrogantes- el dignatario preguntó por el posible universo de pacientes que podrían beneficiarse, Yanelys Morera -miembro titular de la Academia de Ciencias de Cuba-, conversó con el equipo de prensa de la Presidencia de la República, sobre algunas ideas esenciales que había compartido desde el grupo de los Expertos y Científicos.

Sobre HEBERSaVax, habló en términos de “vacuna terapéutica”, o también de “inmunoterapia activa”. La líder del proyecto explicó que, cuando un tumor crece, se trata de una masa en crecimiento activo que va a necesitar nutrientes y oxígeno. El producto en cuestión ataca los modos en que la dolencia puede nutrirse, además de provocar respuestas celulares que aniquilan el avance tumoral y que por eso favorecen al paciente.

“Estamos en presencia de un candidato que tiene múltiples funciones”, afirmó Yanelys Morera, quien detalló que el producto “hace anticuerpos específicos” que cortan el flujo sanguíneo al tumor, al tiempo de restaurar las capacidades del individuo para, con una respuesta inmune, atacar el cáncer.

La investigación -declaró la experta- “ha pasado por todas las etapas”, desde los primeros estudios en animales de laboratorio, “hasta los más recientes que hemos tenido, que son los ensayos clínicos Fase II, donde hemos tratado de ir a localizaciones específicas”.

Foto: Estudios Revolución

La líder del proyecto hizo énfasis en “un tipo de terapia que es muy segura”. Los efectos adversos de la vacuna, dijo, son escasos y tolerables: “Por tanto, son elementos muy manejables y que permiten que este candidato se pueda combinar incluso con las terapias convencionales, sin incrementar la toxicidad”.

Es un producto -resaltó la miembro titular de la Academia de Ciencias de Cuba- que puede tener “múltiples aplicaciones”.

Sin obviar que se está todavía en fase de investigación -reflexionó la científica-, es bueno enunciar que entre los pacientes que han recibido el candidato en el marco del ensayo clínico, muchos de ellos han mostrado efectos significativos, y para bien, en la calidad de vida.

La experta habló a los reporteros sobre pacientes que “han tenido respuestas completas”, incluso en casos que se encontraban en estadios avanzados. Ella recordó que Cuba tiene “una agencia regulatoria que es muy fuerte; y, por lo tanto, tenemos que ir demostrando ese grupo de evidencias, para pasar a nuevas etapas”.

La líder del proyecto viajó al futuro, imaginó tratamientos desde la Atención Primaria de Salud, y expresó desde la pasión y la modestia: “Tenemos la confianza en que este candidato va a seguir con todas las etapas correspondientes, y que puede formar parte de ese arsenal que está necesitando la terapia del cáncer, para poder tener mejores resultados”.

Otras voces del equipo

“HEBERSaVax es un producto con el cual muchos clínicos se sentirían muy confiados”, afirmó a los periodistas el investigador clínico Julio César Hernández Perera, especialista en Medicina Interna y miembro titular de la Academia de Ciencias de Cuba.

Él, que forma parte de esta investigación llena de esperanzas, habló en términos de “un producto de la biotecnología cubana, fruto de muchas investigaciones”, que tiene “la particularidad de que es único en el mundo”.

Foto: Estudios Revolución

El investigador y Profesor Titular también hizo hincapié en que se trata de “un producto muy seguro”, porque “en los estudios clínicos que se han realizado, los pacientes han hecho evidente que HEBERSaVax es muy tolerable”.

Julio César Hernández Perera no descarta que en un futuro el producto pueda ser aplicado “en muchos tumores sólidos, pues tiene una alta expresión en esa proteína que favorece el crecimiento y la diseminación del tumor”. Y en la misma línea de pensamiento destacó ventajas como “la baja toxicidad, o la posibilidad de poder utilizar el producto en pacientes con múltiples comorbilidades”.

Hay que seguir investigando, hay que seguir ampliando el horizonte, tener más conocimiento, dijo el doctor para luego subrayar: “Pero sí podemos decir que estamos muy esperanzados con él y que nos da grandes fronteras, nos da ese horizonte que parece inalcanzable pero que nos habla de un camino por el cual podemos llegar a lo soñado”.

Foto: Estudios Revolución

Muy joven, la investigadora clínica y especialista en Medicina Interna, Adriana Felinciano Pozo, ofreció a los periodistas un breve testimonio sobre lo que ha sido formar parte de un proyecto que apuesta por la vida: “Este candidato vacunal nos brinda muchas oportunidades”, afirmó.

Ella también trajo a colación la palabra seguridad; hizo referencia a “datos sólidos”; y asoció a HEBERSaVax con cualidades como la robustez y la potencialidad, como un logro que brinda la posibilidad de poderlo combinar con otros fármacos.

“Este producto -valoró la experta- ha permitido que los pacientes tengan una mejor calidad de vida, una respuesta sin efectos adversos; y es muy fácil de manipular o de poner, porque es de uso subcutáneo”.

Adriana recordó que “una de las causas más frecuentes a nivel mundial, no solo de muerte, sino de morbilidad o de afección de la calidad de vida, está en las enfermedades oncológicas”. Lo dijo porque HEBERSaVax es una gran herramienta ante ese desafío de salud, “con mucho potencial en las enfermedades de tumores sólidos, en diferentes nichos donde lo hemos probado, como en cáncer colorrectal, hepatocarsinoma, cáncer de ovario, cáncer renal, en pacientes avanzados y donde ha habido buenas respuestas”.

Esa es Cuba: Que llevada a límites extremos, de asfixias, por obra y desgracia de la perversidad imperial, no renuncia, pese a todo, a defender el primero de todos los derechos humanos: el de la vida.

<*Fuente: Presidencia.gob.cu