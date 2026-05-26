Bolivia, Cochabamba: Caravana popular llega al cuartel de la 9. División para entregar mensaje rechazando intento de imponer Estado de Sitio
por Noticias Bolivia
2 horas atrás 3 min lectura
26 de mayo de 2026
Trópico: dirigentes de la Seis Federaciones ‘inspeccionan’ el cuartel de la Novena División
Dirigentes de la Seis Federaciones del Trópico realizaron este lunes una “una inspección” al recinto militar de la Noven División en la localidad de Shinaota, en el Trópico de Cochabamba.
Liderado por Gastón Ledezma, el grupo de civiles entró a la unidad militar a verificar que no exista material antidisturbios o la presencia de militares extranjeros, pues los cocaleros creen que el Gobierno está por dictar un estado de sitio.
Dirigentes
“Estamos en movilización y acciones de los cinco municipios de las Seis Federaciones. Nuestra base está totalmente furiosa. El Gobierno está pretendiendo sacar un estado de sitio que, de antemano, no vamos a aceptar. Va a depender de la Policía y el Ejército, qué decisión va a tomar”, dijo Ledezma a radio Kawsachun Coca.
Un reporte de la misma emisora mostró cómo los dirigentes inspeccionaron todas las áreas del recinto militar e incluso las oficinas y ambientes en él.
Novena División
No es casual que los dirigentes de las Seis Federaciones tomen ese tipo de acciones, pues se trata de la región bastión del expresidente Evo Morales, a quien el Gobierno atribuyó las movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
En coordinación con la Central Obrera Boliviana (COB), sectores evistas bloquearon carreteras en varias regiones del país desde hace ya 25 días. La protesta impide el paso de alimentos, medicamentos y combustibles a las ciudades de La Paz y El Alto.
Conflictos
Pese a los intentos de diálogo por parte del Gobierno y hasta la intención de abrir corredores humanitarios, como el pasado sábado, la intransigencia de los movilizados impidió el absatecimiento de dichos productos.
Ante eso, la dirigencia de la COB y del evismo alertaron una supuesta intención de decretar un estado de sitio.
“El Ejército, por Constitución tiene que cuidar el territorio; no matar a los bolivianos. El Gobierno se equivocó. Tiene que dar un paso al costado. No tiene otra alternativa para ofrecernos”, complementó el dirigente cocalero.
#Cochabamba Trópico inicia Movilizaciones contra Gobierno de Rodrigo Paz y llegan a cuartel Militar
- Seis federaciones con caravana de motos se concentran en la novena división para enviar un mensaje ante cualquier intento de estado de excepción por parte del gobierno de #RodrigoPaz
- Dirigentes de las 6 federaciones verifica las instalaciones de la novena división ante el intento de anular la Ley 1341 de estado de excepción y evitar la presencia #militar extranjera informó el secretario general de la federación Carrasco
- Organizaciones sociales dan apoyo a las movilizaciones que exigen la Renuncia de Rodrigo Paz
*Fuente: LaRazón
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