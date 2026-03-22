¿Para hablar mal de Cuba? No cuenten conmigo

22 de marzo de 2026

Nadie me lo contó, yo tambien lo viví!!!

Lo entendi mejor todavia cuando, junto con Luther Castillo Harry, con las brigadas cubanas y mis colegas de la ELAM (aun en formacion), tuvimos que volar destino a Haití en el 2010, al rescate de mis paisanos tras el nefasto terremoto.

No cuenten nunca conmigo para hablar mal de Cuba!!!