¿Para hablar mal de Cuba? No cuenten conmigo
por Dr. Luther Harry (Honduras)
8 horas atrás 1 min lectura
22 de marzo de 2026
Nadie me lo contó, yo tambien lo viví!!!
Lo entendi mejor todavia cuando, junto con Luther Castillo Harry, con las brigadas cubanas y mis colegas de la ELAM (aun en formacion), tuvimos que volar destino a Haití en el 2010, al rescate de mis paisanos tras el nefasto terremoto.
No cuenten nunca conmigo para hablar mal de Cuba!!!
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