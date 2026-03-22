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22 Mar 2026

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¿Para hablar mal de Cuba? No cuenten conmigo

por Dr. Luther Harry (Honduras)

8 horas atrás 1 min lectura

¿Para hablar mal de Cuba? No cuenten conmigo
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22 de marzo de 2026

Nadie me lo contó, yo tambien lo viví!!!
Lo entendi mejor todavia cuando, junto con Luther Castillo Harry, con las brigadas cubanas y mis colegas de la ELAM (aun en formacion), tuvimos que volar destino a Haití en el 2010, al rescate de mis paisanos tras el nefasto terremoto.
No cuenten nunca conmigo para hablar mal de Cuba!!!

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Etiquetas #cuba #dr luthe harry #elam #escuela latinoamericana de medicina #honduras
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