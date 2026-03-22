Irán se lanza a una guerra total contra el culto de la muerte

22 de marzo de 2026

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Parálisis estructural. Meticulosamente programada. Inexorable. Ya en marcha.

El ataque al yacimiento de gas de South Pars en Irán (el mayor del planeta) supone la escalada definitiva.

Neo-Calígula, en su característico modo de vociferación cobarde en Truth Social, se ha esforzado desesperadamente por culpar al culto de la muerte de Asia Occidental de ello y eximirse de cualquier responsabilidad: afirma que Israel atacó South Pars «por ira» y que EE. UU. «no sabía nada de este ataque en concreto». Qatar «no estuvo involucrado de ninguna manera, forma o modo». Y que Irán atacó las instalaciones de GNL de Qatar en represalia «basándose en información errónea».

¿Eso es todo lo que hay? ¿Entonces seguimos con el baile?

Difícilmente. Más bien parece que el culto de la muerte utilizó abiertamente a los medios sionistas de EE. UU. para presentar todo ello como una operación conjunta; sumiendo al Imperio del Caos y el Saqueo en un atolladero de arrogancia cada vez más profundo; arrastrándolo a una Guerra Energética Total con consecuencias devastadoras; y volviendo a las petro-monarquías del Golfo al 100 % contra Irán (estas ya estaban haciendo campaña contra Irán, especialmente Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar).

Neo-Calígula puede alardear todo lo que quiera. Sin embargo, es obvio que una operación de tal sensibilidad y magnitud (como medio para «ejercer presión» sobre Teherán) requiere una profunda implicación del CENTCOM y la aprobación presidencial.

Así pues, el escenario más probable apunta una vez más a que Washington ha perdido el control de su propia política exterior; suponiendo que existiera alguna en primer lugar.

Todos los actores implicados, cuya incapacidad para leer el tablero de ajedrez ha quedado demostrada una y otra vez, no pudieron evitar creer que Teherán acabaría cediendo tras un ataque a su preciada seguridad energética.

La respuesta iraní, como era de esperar, fue todo lo contrario: una escalada radical. La lista de objetivos para el contraataque se publicó en un santiamén (y se seguirá al pie de la letra). Empezando por la refinería de Ras Laffan, en Qatar.

Cuidado con esos trenes de GNL

Es tentador creer que el «neo-Calígula» está tratando de distanciarse del culto a la muerte descontrolado y de «Desesperación Total»; ofreciendo, podría decirse, una vía de salida a Teherán; y al mismo tiempo admitiendo que destruir South Pars sería catastrófico, pero comprometiéndose a «volar South Pars por los aires» (no espere que un gánster megalómano, narcisista y divagante sea coherente).

Lo que está en juego de manera crucial en la tragedia de South Pars son las líneas de GNL.

Una «línea» consiste en componentes diseñados para procesar, purificar y convertir el gas natural en GNL. Se denominan «líneas» debido a la disposición secuencial de los equipos —líneas de compresores— utilizados en el proceso industrial para procesar y licuar el gas natural.

El proyecto Qatar 2 en la gigantesca refinería de Ras Laffan fue coordinado por Chiyoda y Technip, una empresa conjunta japonesa-británica. Lo mismo ocurre con los trenes 4 y 5, que conforman los trenes de GNL más grandes del mundo.

Estos trenes son operados por Qatar Gas, ExxonMobil, Shell y ConocoPhillips. A todos los efectos prácticos, se trata de instalaciones vinculadas a Estados Unidos y a Occidente, por lo que son objetivos legítimos para Irán.

Solo hay 14 trenes en todo el mundo, y no es exagerado afirmar que la «civilización» occidental depende de todos ellos. Se tarda entre 10 y 15 años en sustituir un tren. Todos estos 14 trenes se encuentran al alcance de los misiles balísticos e hipersónicos de Irán. Al menos uno de ellos fue incendiado por el contraataque iraní. Así de extraordinariamente grave es todo esto.

La primera guerra total de alta tecnología en Asia Occidental

La escalada en South Pars era inevitable después de que las nuevas reglas establecidas por Irán en el estrecho de Ormuz volvieran completamente locos a los miembros del «sindicato de Epstein».

Fue la paranoia de las aseguradoras occidentales lo que cerró el estrecho, mucho más que el potencial defensivo de la combinación de drones y misiles balísticos iraníes. A continuación, el CGRI anunció que el estrecho estaba abierto a China; a otras naciones que participaran en las negociaciones (como Bangladés); y a las naciones del Golfo que expulsaran a los embajadores estadounidenses.

Y entonces, finalmente, se impuso un nuevo conjunto de normas. Funciona así.

Si su carga se ha comercializado en petroyuanes, puede obtener libre paso. Debe pagar el peaje. Solo entonces podrá pasar libremente, navegando por aguas territoriales iraníes, cerca de la isla de Qeshm, y no por el centro del estrecho.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Araghchi, no pudo ser más claro: «Cuando termine la guerra, diseñaremos nuevos mecanismos para el estrecho de Ormuz. No permitiremos que nuestros enemigos utilicen esta vía navegable». Pase lo que pase a continuación, el estrecho de Ormuz contará con una caseta de peaje permanente, controlada por Irán.

El profesor Fouad Azadi, a quien tuve el placer de conocer en Irán hace años, ya anunció que los barcos que atraviesen el estrecho tendrán que pagar ahora un peaje del 10 %. Eso podría generar hasta 73.000 millones de dólares al año, más que suficiente para compensar los daños de la guerra y las sanciones de EE. UU.

Irán ya se encuentra inmerso en lo que, a todos los efectos prácticos, se configura como la Primera Guerra Total de Alta Tecnología de Asia Occidental.

Estratégicamente, tal y como la definen los analistas iraníes, eso implica una fascinante cornucopia de nueva terminología.

Comencemos con «La Gran Constricción», aplicada a través de la estrategia de «Desgaste Quirúrgico» hiperfocalizada. El objetivo de la constricción ha pasado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a desmoronar el tejido mismo de la sociedad civil israelí.

Luego está el «Rompeescudos Mach 16», cuyas superestrellas tecnológicas son los misiles Khorramshahr-4 y Fattah-2, que alcanzan velocidades terminales de Mach 16, viajando a 5,5 km por segundo.

Traducción: mientras un ordenador enemigo calcula un vector de interceptación, la ojiva del misil (una bomba de una tonelada) ya ha impactado, creando una paradoja de defensa de suma cero: Israel gasta millones de dólares intentando una interceptación con un 100 % de probabilidad de fracaso, mientras que Irán gasta una fracción para conseguir un impacto garantizado.

Lo siguiente es La doctrina de los cuatro órganos vitales.

Los 9 millones de habitantes de Israel sobreviven gracias a solo dos puertos principales de aguas profundas. Esto ha llevado a Teherán a pasar al modo de «parálisis estructural», centrándose sistemáticamente en cuatro «puntos de muerte»: los nodos hiperconcentrados de la infraestructura israelí que, si se cortan, convertirán al culto de la muerte en una jaula oscura, sedienta y hambrienta.

Los cuatro órganos vitales son: la asfixia hidrológica (atacando el 85 % del agua potable de Israel en cinco plantas desalinizadoras); el protocolo de apagón (atacando la central eléctrica de Orot Rabin, en el corazón de la red nacional); un asedio alimentario, que afecta a los puertos de Haifa y Ashdod, esenciales para las importaciones de Israel del 85 % del trigo que necesita; y la decapitación energética: centrada en las refinerías de Haifa, la única fuente israelí de petróleo refinado, y un objetivo aún más clave tras el ataque a South Pars.

Parálisis estructural. Meticulosamente programada. Inexorable. Ya en vigor.

*Fuente: GeopolíticaRugiente