Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
31 May 2026

Noticias

Cuba, Cultura, Imperialismo

Si hay una vanguardia cultural y artística en América Latina, se llama Cuba […] Esa sociedad, en lugar de ser invadida y bombardeada, debería ser aplaudida y ayudada

por Presidente Gustavo Petro (Colombia)

10 mins atrás 2 min lectura

Si hay una vanguardia cultural y artística en América Latina, se llama Cuba […] Esa sociedad, en lugar de ser invadida y bombardeada, debería ser aplaudida y ayudada
Compartir:

31 de mayo de 2026

«Lo que hace al ser humano superior a la inteligencia artificial, o sea, al cerebro humano superior a una máquina, es el arte. Lo único.

Una operación matemática la hace la inteligencia artificial, pero una creación, una innovación, algo que no se ha hecho, no lo puede hacer la inteligencia artificial. Parodiando a Gilles Deleuze quien enseñaba en una escuela de primaria en Francia ¿dónde está la línea de fuga, o línea de escape, como él decía? Deleuze lo decía con claridad: en el arte. Nosotros pensábamos que era en la clase obrera, pero eso ya es otra discusión.
La línea de escape está en que yo he querido que se inviertan 70.000 millones en la Nacional. Hemos entregado medio billón de pesos para este tipo de infraestructuras, sin contar la gratuidad. Está además el tema del hospital San Juan de Dios, que ha sido una de nuestras obsesiones, pero está ya abriéndose. Y está el tema de la farmacia, ojalá con la Universidad Nacional se pueda hacer medicamentos en Colombia, inventarlos.
Está amenazando el señor Trump con invadir a Cuba. Habrá todas las críticas que se quieran, pero los hechos son los hechos: si hay una vanguardia cultural y artística en América Latina, se llama Cuba.
Y si vamos a ver la época del COVID que todos sufrimos, la única sociedad de América Latina y el Caribe que fue capaz de desarrollar una vacuna cuando tocaba, y que salvó no sé cuántas vidas, empezando por las cubanas, fue Cuba. En medio de la crisis mundial que conocimos, Cuba fue capaz, con la rapidez que tocaba, de hacer una vacuna efectiva. Esa sociedad, en lugar de ser invadida y bombardeada, debería ser aplaudida y ayudada. En síntesis, la inventiva es lo que supera la inteligencia artificial.
A pesar de que haya tecnología puesta y financiada al más alto nivel, siempre será el espíritu, el corazón actuando colectivamente, lo que no se puede destruir. No hay nada indestructible, si los cerebros se juntan. No es el cerebro a lo Robinson Crusoe lo que podrá superar los problemas graves de la humanidad, sino la inmensa red de cerebros que cruza fronteras, colores de pieles y discrepancias. Si encontramos el camino de los pueblos hermanos, de la hermandad humana, no habrá ningún problema en la tierra que no podamos solucionar. Nuestra misión, después de eso, será construir una hermandad humana, para abocar el objetivo y la misión de la humanidad, que es ad astra, llevar la vida a las estrellas.»

Más sobre el tema:

Compartir:
Etiquetas #colombia #cuba #ee.uu. #no a la agresion norteamericana #no al bloqueo #presidente petro
Cuba, Cultura, Imperialismo

Si hay una vanguardia cultural y artística en América Latina, se llama Cuba [...] Esa sociedad, en lugar de ser invadida y bombardeada, debería ser aplaudida y ayudada

Análisis, EE.UU., Geopolítica, Imperialismo, Multipolaridad, Rusia...

EE. UU. se derrumba: el momento soviético de Washington ha llegado

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.