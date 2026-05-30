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30 May 2026

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Drogas, Fuerzas Armadas

¿Que habrá olido el perrito en el bolsillo del Vicealmirante Arturo Oxley Director de Directemar?

por piensaChile

5 mins atrás 1 min lectura

¿Que habrá olido el perrito en el bolsillo del Vicealmirante Arturo Oxley Director de Directemar?
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30 de mayo de 2026

 

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El incidente ocurrió durante la graduación del 2° Curso de Formación de Binomios Caninos de la Armada de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas, cuando un Pastor Belga Malinois se abalanzó y mordió el pantalón del Vicealmirante Arturo Oxley a la altura del bolsillo. [1, 2, 3]
.
La respuesta oficial de la Armada de Chile a través de la Directemar y múltiples plataformas de noticias descarta que se haya debido a algún contenido ilícito en la ropa del oficial. La institución atribuyó el comportamiento a una reacción «espontánea» del animal debido a su «edad, temperamento y nivel de activación», ya que los perros pueden alterarse por la tensión o excitación propia de este tipo de presentaciones. [1, 2, 3, 4]
.
A pesar de que el video se viralizó y generó todo tipo de divertidas especulaciones en redes sociales sobre posibles olores atractivos para un perro rastreador, la institución informó que el Vicealmirante resultó ileso y solo sufrió rasgaduras en su uniforme. El perrito no fue reprendido, sino que se encuentra en buenas condiciones y bajo supervisión en un proceso de reentrenamiento. [1]
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Etiquetas #almirante #perro antidrogas #perro muerde almirante
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Ciencia - Técnica, Cuba, Imperialismo, Salud, Socialismo

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