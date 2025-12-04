Elecciones en Chile, Kast arrastra el fantasma de Pinochet

04 de diciembre de 2025

La primera vuelta de la elección presidencial chilena, el 16 noviembre pasado, permitió al ultra- conservador pinochetista Kast pasar holgadamente a la segunda vuelta que tendrá lugar el domingo 14 diciembre próximo. La derecha pinochetista representada en tres bloques se dio el lujo de hacer al mismo tiempo las primarias, donde José Antonio Kast salió triunfador. El cúmulo de votos de los tres bloques derechistas obtiene 50% de los votos. La candidata del bloque de la izquierda, si bien es cierto, aparece en el primer lugar con un 26,9%; obtuvo solo tres puntos más que Kast con 23,9%, lo que la deja en una situación inconfortable y muy difícil de superar.

El diario francés “Le Monde” (18-11-2025) tituló «Presidenciales en Chile: la extrema derecha a las puertas del poder». Según este diario galo «La candidata de la izquierda llega a la cabeza de la primera vuelta, pero 70% de los electores han votado por uno de los candidatos de derecha y de extrema derecha». Por otra parte, el diario español “El País” (18 noviembre 2025) confirma casi lo mismo, con su titular: «Chile allana a la ultraderecha el camino hacia La Moneda» Y agrega «La ultraderecha ha quedado el domingo (14 diciembre) en una inmejorable posición para hacerse con la Presidencia de la República entre 2026-2030». Es una evidencia que, si los resultados se miran de un punto de vista aritmético, la candidata de la izquierda Jara no tiene las condiciones a su favor para clasificarse primera en esta segunda vuelta decisiva…

El candidato ultraconservador se ha cuidado, para no cometer los mismos errores de las presidenciales del 2017 y 2021; donde fue dos veces derrotado. Su eje de campaña esta vez ha sido: “un gobierno de emergencia”, la seguridad, frenar el alto grado de delincuencia y en lo económico un gran recorte de 6.000 millones de dólares, sin detallar como su plan podría afectar los servicios públicos, la reducción del rol del Estado. Y la incidencia que este plan tendría en el sector de la salud y de la educación. Indudablemente, el ultraliberal Kast ha acumulado una vasta experiencia política, en su quehacer de candidato truncado.

La situación internacional se impone. Sin ninguna exageración habría que analizar las cosas en un contexto más amplio que el chileno. En estos últimos cuatro años, la situación internacional se ha dislocado en lo político, llegando a situaciones extremas. La galaxia Trump con su rotundo triunfo en las últimas elecciones presidenciales en E.E.U.U., del año 2024, han provocado un cambio radical, en la manera de hacer política. La brutalidad, la violación fragante de las reglas democráticas, el no respeto de los derechos humanos, el complotismo y un cierto negacionismo son las características del nuevo gobierno de Trump. En el plano económico, las tasas aduaneras impuestas por el «nuevo emperador», han puesto muchos países, en una gran dificultad.

La situación europea, ya antes de la llegada de Trump (en su segundo mandato), estaba sufriendo una embestida ideológica; con una gran ola ultraconservadora en alza. La extrema derecha ya gobierna en dos países del viejo continente: Hungría e Italia. Y en otros ha continuado fortaleciéndose, sin grandes problema, quizás sería probable que Francia, el país de los derechos humanos, también sea atrapado en las redes del extremismo conservador, con un perfume un tanto neofascista. En los últimos sondajes hechos en Francia, respecto a las próximas elecciones presidenciales de 2027; sería el candidato Jordán Bardella, actualmente presidente del partido de Le Pen y diputado europeo, quien ganaría.

Los viajes y los contactos internacionales de Kast se han intensificados después de su última derrota en las presidenciales pasadas de 2021. Lo que le ha permitido relacionarse con diferentes lideres ultraconservadores como él; tanto en Europa como del continente americano. Relaciones importantes en Italia y España. En Roma Kast tiene su amiga Georgia Meloni, que desde los 15 años se integró al partido neofascista, llegando a asumir como presidenta del Consejo de gobierno de Italia el 22 octubre 2022. Con ella se podría afirmar que tiene un contacto y una relación privilegiada. En septiembre pasado, Kast viajó a Roma para entrevistarse con Meloni; discutiendo entre otras cosas, sobre la problemática de la emigración y que métodos ha utilizado ella para controlar la llegada de extranjeros. Respecto a sus contactos con España; Kast está en una estrecha relación con el líder de la ultraderecha Vox, Santiago Abascal que no tan solo está contra el gobierno de Pedro Sánchez, sino también contra el Partido Popular de derecha (PP), calificándolos de “derecha cobarde”. En un encuentro internacional de partidos de ultraderechistas del año 2024, en Madrid, organizado por Abascal, acudieron y participaron todos los lideres europeos como Marine Le Pen (por Francia), Víctor Orban (de Hungría), Georgia Meloni en videoconferencia (de Italia) y tantos otros. Entre los participantes procedentes de América Latina, subieron a la tribuna el presidente argentino Milei del Partido Libertario y representando a Chile: José Antonio Kast del Partido Republicano. Kast al término de su largo discurso prometió que, para el próximo encuentro, él vendría como presidente de Chile. “La tercera es la vencida” ha declarado últimamente en varias oportunidades…

Sus contactos internacionales se han seguido profundizando, después del balotaje favorable que lo llevó a la segunda vuelta de las presidenciales que se definirán el 14 de diciembre. Inmediatamente después del resultado de la primera vuelta, las primeras felicitaciones telefónicas llegaron del presidente Milei de Argentina y del presidente de Paraguay Santiago Peña. Desde Europa fue Georgia Meloni, quien lo congratuló calurosamente.

Pero también habría que señalar que, desde El Salvador, el presidente Bukele le envió sus gratas felicitaciones, a través de su ministro de Seguridad, quien se entrevistó con el candidato Kast en Santiago. Lógicamente no es una simple visita, la llegada del ministro de Bukele a Chile, es un golpe de “marketing político”. Lo que constituye un gran apoyo para el candidato ultraderechista que ha puesto la seguridad, como una de sus grandes prioridades: erradicar el narcotráfico y la expulsión de los extranjeros ilegales. Kast ya ha hecho el viaje a El Salvador para conversar con Bukele y visitar la “mega cárcel” del CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), de la cual se ha hablado mucho, sobre todo, por la deportación de masiva de personas arrestadas en E.E.U.U después que Trump asumió el poder, todas ellas acusadas de ser terroristas del narcotráfico, o simplemente emigrantes sin papeles.

Otro encuentro sorprendente es la invitación que hizo el expresidente Frei, al candidato pinochetista. El apoyo de Frei representa un duro golpe a la candidata Jeannette Jara y un respaldo valioso para Kast. No es la primera vez, que el expresidente Frei pisotea y humilla las víctimas de la dictadura, ya lo había hecho antes, cuando defendió a Pinochet, después que fuera detenido en Londres. Frei actualmente está siendo investigado por la justicia chilena, “por la ayuda a Pinochet para evadir proceso en Londres” (noticia de “El Mostrador” del 26 noviembre 2025).

Un peligro amenaza Chile. El cambio radical que se podría producir en nuestro país, con la llegada a la presidencia de la República de José Antonio Kast, constituiría una especie de “golpe blanco” y una vuelta atrás de varios decenios. No es solamente la sombra del dictador que oscurecería el cielo de nuevo en Chile, sino la llegada de un periodo nuevo con un neo-pinochetismo. Ya lo habíamos señalado, en las elecciones presidenciales de 2021, el peligro que constituía la llegada al gobierno de José Antonio Kast (crónica “El clan Kast, el padre, el hijo y el espíritu santo” de diciembre 2021). No nos queda más que reiterar lo dicho que: “el padre Michael Martin Kast Schindele fue un oficial del ejército de Adolfo Hitler que militó y fue miembro del partido nazi; su hermano Miguel fue un ministro de Pinochet y un economista de la escuela de los Chicagos Boys, quien jugó un rol preponderante en el desarrollo del modelo ultraliberal, que como todo el mundo sabe, se impuso por la fuerza de las armas”. Según el libro de Javier Rebolledo, “A la sombra de los cuervos”, los Kast se establecieron en Chile, desde los años 50. Al momento del golpe de Estado de Pinochet (11-10-1973) el padre Michael y otros miembros de la familia participaron en la feroz represión, en la región de Paine, que cuenta con un total de 70 víctimas. Según Rebolledo: “Los Kast odiaban el comunismo y una vez instalados en Chile, ya seguros, los Kast harían lo posible por combatir el marxismo; esta determinación le sería luego heredada a su descendencia”. Este es el ADN del candidato José Antonio Kast.

Algunos de los peligros que se avecinan con la supuesta llegada de Kast como presidente. La impunidad se haría aún más grande. El candidato Kaiser proponía una especie de “Ley de Punto Final”, como sucedió en Argentina el año 1986, declarando: “Voy a cerrar el capítulo 73-90 (todo el periodo dictatorial) definitivamente. “También, el que se siga pagando a falsos exonerados y a exonerados políticos por generaciones. Ya basta del abuso que ha sido toda esa política supuestamente de reparación, que no ha sido reparación, ha sido pura venganza”. Agregando respecto a los pocos militares presos por condenas de crímenes de lesa humanidad: “Voy a cerrar el capítulo para todos. Usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en la cárcel”. Declaraciones aparecidas en el diario “El País” (8 noviembre 2025). Esto es lo que decía Kaiser en la campaña de la primera vuelta, pero ahora él aporta sus ideas al nuevo equipo de Kast, conformado por los tres bloques: equipos de Kaiser, Matthei y Kast. Las tres derechas se unieron para asegurar el triunfo a José Antonio Kast, el próximo 14 diciembre.

Otra nuble negra que se avecina, es la del negacionismo. Que se encuentra mezclada con la nostalgia al dictador. Fenómeno que también se da en Europa, con los nostálgicos de Franco en España y del Mariscal Pétain en Francia. En ambos países se celebraron misas recientemente, en “honor de los héroes”. Pero la ceremonia religiosa que tuvo una mayor importancia fue la celebrada por los grupos nostálgicos de Francisco Franco, donde cosa curiosa, participaron muchos jóvenes, cantando el “Cara al Sol”. La misa en honor al Mariscal Pétain tuvo menos importancia, en los medios de comunicación, los participantes nostálgicos del Mariscal francés fueron menos numerosos que el de los españoles. Sin embargo, este hecho abre una brecha y rompe un tabú.

Hay un libro que se titula: “Calle Londres 38”, del franco-británico Philippe Sands. Este escritor, bastante conocido, es profesor universitario y abogado. Sands en Europa se le conoce bien como jurista, fue él, entre otros abogados, que defendió las victimas cuando fue detenido Pinochet en Londres (1998-2000). Philippe Sands conoce bien Chile, ha viajado en varias oportunidades a nuestro país, consultando diversas fuentes, lo que le ha permitido escribir su libro, que está dedicado a: “Dos casos de impunidad: Pinochet en Inglaterra y un nazi en la Patagonia” (el nazi de la Patagonia es Walter Rauff). Como el libro no está enfocado solamente en el aspecto histórico, en el epilogo del libro el autor hace referencia a la actualidad de Chile, habla de la relación de José Antonio Kast y Krassnoff; demostrando hasta donde podría llegar la impunidad, cuando afirma: “Krassnoff, sobre el que pesan más de ochenta condenas por crímenes, incluidos los asesinados de Soria y Chanfreau, y que cumple una pena de más de mil años, sigue sin arrepentirse. Krassnoff tiene poderosos partidarios, entre ellos José Antonio Kast, quien sigue siendo partidario de Pinochet. Su padre es alemán y se afilió al Partido Nazi en 1942. Tras visitar a Krassnoff en Punta Peuco, Kast pidió que fuera indultado”.

La actualidad nos sigue entregando hechos graves, relacionados con el negacionismo en el mundo. En el diario español “La Vanguardia” (19-11-2025) encontré un titular que me impactó, sobre el dictador de Indonesia, dice así: “Suharto, “héroe nacional”, sesenta años después de su exterminio de un millón de comunistas”. Y la noticia da cuenta que “Suharto, otro dictador que se murió en la cama, volvió a perturbar Indonesia la semana pasada, al ser proclamado, “héroe nacional”. En Chile, el partido “Patria y Libertad” extremistas neofascistas, en el periodo de Unidad Popular (1970-1973), afirmaban y escribían en los muros lo que iban a hacer: “Yakarta viene”, en alusión a la obra del dictador Suharto. Muchos actores políticos del periodo de Allende pueden recordar bien, la consigna antes señalada.

En España recién se cumplieron los 50 años de la muerte del caudillo Francisco Franco (20 noviembre 1975), funeral al cual participó Pinochet y su esposa, entre los pocos representantes internacionales que hicieron el viaje a España, para despedir el “héroe español” que tanto admiraban. Entre Chile y España existen cosas que tienen una cierta semejanza. Ambos países sufrieron una dictadura, donde hubo miles de muertos, lógicamente en España hubo una guerra civil (1936-1939), con muchas más víctimas y una dictadura que duró un largo tiempo (casi 40 años). Los dos países vivieron una transición democrática, pero la diferencia está en que España, la transición tuvo una nueva constitución (1978) creada rápidamente, a solo tres años de la muerte del dictador Franco, que fue negociada por el conjunto de la clase política. Cosa que no sucedió en Chile; que hasta ahora tiene la constitución que dejó Pinochet, impuesta en 1980, en plena dictadura. Sin embargo, hay un elemento dramático que tiene una gran semejanza. En España se siguen abriendo todavía las fosas comunes y expertos científicos analizan los restos humanos encontrados, para saber a quién pertenecen y así poder entregárselo a sus familiares; un doloroso pasado común. En Chile a más de 52 del golpe de Estado hay más de 1000 víctimas que todavía no han sido encontradas. El gobierno del presidente Boric diseñó por decreto “un Plan de búsqueda”, con los recursos del Estado chileno. Es en este contexto, cuando Chile todavía no ha podido darle una digna sepultura a todas sus víctimas desaparecidas, que surge de nuevo el espectro del dictador Pinochet, donde su discípulo José Antonio Kast está listo para entrar al Palacio de La Moneda, el mismo lugar donde fue asesinado el presidente Salvador Allende.

Cuando en Estados Unidos Donald Trump gana las elecciones presidenciales, en 2024 (su segundo mandato), José Antonio Kast festejó y elogió mucho el triunfo del “nuevo emperador”, afirmando sin tapujos “nuestras ideas ya ganaron en E.E.U.U., en Italia, en Argentina… y en Chile también vamos a ganar” (diario “El País” 19 noviembre 2025). La actual corriente nauseabunda ultraconservadora internacional que recorre el mundo, se ha ido nutriendo paulatinamente, poco a poco con elementos del fascismo y nazismo. Hace solamente unos días atrás, el diario “Le Monde” editó un largo artículo cuyo titular es: “Le monde MAGA (Make America Great Again) clivé et rongé par une mouvance néonazie” lo que en español se podría traducir por “El mundo MAGA dividido y carcomido por un movimiento neonazi”. Según este diario “las discrepancias internas, a la vez ideológicas y personales, ponen en peligro la coalición que permitió (a Trump) su éxito”. Entre los invitados a “Mar-a-Lago” (en noviembre de 2022), la residencia de Trump en Florida se encuentra un siniestro e influyente personaje, el neonazi Nick Fuentes, quien ha ido ganando liderazgo al interior de la galaxia de los hombres de confianza de Trump. El consejero Fuentes en la actualidad considera que “MAGA ha muerto”. El grupo de partisanos de Fuentes llamado los “Groypers” se impone frente a otros grupos, como los Republicanos clásicos. Los discípulos de Fuentes se caracterizan por ser “un movimiento no solamente anti-élites pero sobre todo antidemocráticos, antisemitas, racistas, homófobos, se alimentan voluntariamente de las fuentes compiracionistas. En los intercambios en las redes sociales entre los miembros de este grupo, no hay ningún tabú, haciendo abiertamente referencias a Hitler y la promoción de la violencia”. Ahora ya no se trata de los saludos de Elon Musk y Steve Bannon (consejero de Trump en su primer mandato) mano en alto haciendo el saludo nazi, sino escarbar en las ideas de Hitler y Mussolini. Así va el loco mundo, avasallándolo todo con sus ideas retrogradas del totalitarismo. ¿Dónde está el “Nunca Más”? que surgió después del proceso a los dirigentes nazis, en el juicio internacional de Nuremberg (hacen 80 Años). Recientemente estuvo en cartelera en Francia, la película “La desaparición de Josef Mengele”, donde el protagonista, en un momento dado exclama: “el pasado no existe”, que “bella frase negacionista”, dicha por un fugitivo nazi que murió impune en Brasil.

Carlos LOPEZ

Collectif Droits de l’Homme au Chili (France)

París, noviembre de 2025.