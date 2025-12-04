Articulos recientes

04 Dic 2025

Noticias

Declaraciones, Derechos Humanos, Fascismo, Fuerzas Armadas, Historia - Memoria, Politica, Resistencia

Organizaciones sociales, de derechos humanos y memoria rechazan a José Antonio Kast

por CODEPU

1 hora atrás 1 min lectura

Organizaciones sociales, de derechos humanos y memoria rechazan a José Antonio Kast
04 de diciembre de 2025

Más de 150 organizaciones sociales, de derechos humanos y memoria redactaron carta, alertando sobre el peligro que se cierne sobre Chile con un gobierno en manos del extremista de ultraderecha José Antonio Kast. Representantes de los firmantes se reunieron esta mañana a los pies del monumento al presidente Salvador Allende para dar lectura colectiva al documento.

