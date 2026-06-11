El «gringo» De la Espriella está inhabilitado ética y jurídicamente para ser presidente de Colombia

11 de junio de 2026

Este es el texto del juramento que debe hacer todo extranjero que decida adoptar la nacionalidad estadounidense:

“I hereby declare, on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty, of whom or which I have heretofore been a subject or citizen; that I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America against all enemies, foreign and domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same; that I will bear arms on behalf of the United States when required by the law; that I will perform noncombatant service in the Armed Forces of the United States when required by the law; that I will perform work of national importance under civilian direction when required by the law; and that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion; so help me God.”

Fuente: Gobierno de EE.UU.

Traducción:

«Por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio absoluta y enteramente y abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de quien o de los que hasta ahora he sido súbdito o ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales; que tendré verdadera fe y lealtad a la misma; que llevaré las armas en nombre de los Estados Unidos cuando lo exija la ley; que realizaré servicio no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cuando lo exija la ley; que realizaré trabajos de importancia nacional bajo dirección civil cuando así lo exija la ley; y que asumo esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental ni propósito de evasión; así que ayúdame Dios».

Un grupo de ex magistrados de las altas cortes y profesores de derecho emitieron un comunicado analizando la situación del abogado y candidato presidencial. Llegaron a la conclusión de que su nacionalidad estadounidense lo inhabilita éticamente y jurídicamente para ser presidente de Colombia.

1. El «enredo» no es la nacionalidad italiana, es la estadounidense

Con la italiana no hay problema: Explican que tanto el presidente Petro como De la Espriella obtuvieron la nacionalidad italiana por herencia (sangre), lo cual no exige juramentos complicados ni genera choques de lealtad con Colombia.

Con la estadounidense sí hay lío: Para volverse ciudadano de Estados Unidos, una persona tiene que pasar por un proceso de naturalización donde obligatoriamente debe hacer un juramento muy estricto ante ese país.

2. El polémico juramento a Estados Unidos

Los expertos citan el texto exacto que tuvo que jurar Abelardo de la Espriella para ser estadounidense, en el cual textualmente dice:

«enuncio absoluta y enteramente y abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de quien o de los que hasta ahora he sido súbdito o ciudadano» (es decir, De la Espriella juró renunciar a su lealtad a Colombia).

Prometió defender la Constitución y las leyes de EE.UU. contra todos los enemigos (incluso si en un conflicto Colombia fuera considerada uno).

Juró que tomará las armas a favor de EE.UU. o prestará servicio militar si la ley de ese país se lo exige.

3. El choque de lealtades (Conflicto de intereses)

Aquí viene el punto central de la explicación:

El presidente de Colombia es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y el encargado de las relaciones internacionales.

Los ex magistrados se preguntan: ¿Cómo puede alguien jurar al pueblo colombiano «cumplir fielmente la Constitución de Colombia», si un tiempo atrás juró ante Dios y EE.UU. que renunciaba a su lealtad a Colombia?

Si llega a haber un problema diplomático, comercial o militar entre Colombia y Estados Unidos, De la Espriella quedaría atrapado en un conflicto de lealtades insostenible, ya que legalmente tiene obligaciones de defender los intereses norteamericanos.

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