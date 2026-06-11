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12 Jun 2026

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Democracia, Movimiento Popular, Politica

¿Europa va detrás de los neofacistas o solo repudia la corrupción política de sus elites? Vea esto

por piensaChile

14 horas atrás 1 min lectura

¿Europa va detrás de los neofacistas o solo repudia la corrupción política de sus elites? Vea esto
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11 de junio de 2026

Metidos allí, donde la mayoría de los políticos retrocede por los problemas que se presentan, los comunistas austríacos han dado con la mejor recete para hacer crecer su influencia, demostrando que están por una sociedad más humana, uniendo voluntades y solucionando los problemas.

Luis Emilio Recabarren: «La democracia en los Municipios. Lo que se debe hacer»

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Etiquetas #austria #neofacismo #pc #solucionando problemas #uniendo
Cuba, Fascismo, Imperialismo, Opinión, Resistencia, Socialismo, ...

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Colombia, Derecho y justicia, EE.UU., Politica

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