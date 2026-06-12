¿Hacer cosas nuevas con mentes viejas?
por Juan Triana (Cuba)
42 mins atrás 8 min lectura
En estos primeros seis meses del año, todo se ha puesto un poco más difícil para nuestro país y el mundo está en ascuas con ese conflicto provocado por el régimen de Trump que ha “logrado” que se mantenga bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra circulaba buena parte del petróleo mundial.
Estados Unidos, al parecer, ha perdido la capacidad de influir sobre el otro “régimen”, el de Israel, para que siga sus orientaciones. Mientras, “la vieja Europa” sigue sin saber cómo lidiar con este conflicto y con el de Ucrania.
Estos seis meses han sido pródigos en noticias sobre Cuba, casi todas malas. Desde la amenaza permanente de una acción armada —para unos posible y para otros no— defendida por un grupo de malos cubanos, hasta nuevos empujones que tienen por objetivo lograr que el “gobierno cubano se caiga solo” y que el “estado fallido”, por fin, falle. Quizás me equivoco, pero tengo la impresión de que muy pocas economías/países han soportado tanta presión durante tanto tiempo.
Imagino siempre un país del Caribe, de esos mismos que durante décadas se beneficiaron de la solidaridad de Cuba y que ahora casi nos han borrado de sus mapas de la región.
Si cualquiera de esos pequeños países fuera incluido en la lista famosa de países “patrocinadores del terrorismo” y por ello privado de hacer operaciones financieras con bancos extranjeros… Si, además, se le prohibieran los suministros de petróleo; se quedara prácticamente sin compañías marítimas para realizar su comercio; se amenazara a las compañías extranjeras que tienen negocios en ese país con sanciones, incluso a las personas que trabajan en ellas y también a sus familiares. Si a su vez, las líneas aéreas internacionales recortan/suspenden sus servicios y compañías que ofrecen los servicios de pago internacionales también de un día para otro paralizan esos servicios… ¿Cómo sobreviviría uno de esos países del Caribe nuestro si tuviera que enfrentar una situación así?
¿Y qué pasaría si, a pesar de toda esa presión, Cuba logra al menos “vadear” la situación?
No creo que pueda haber peor derrota política para el régimen de Trump, incluyendo la que todos los días sufre en Irán, que el hecho de que Cuba siga resistiendo. Y es por esa razón que cada día me convenzo más de que el gobierno de Estados Unidos hará todo y algo más para que algo así no ocurra.
Es junio, estamos a siete meses de la última sesión de 2025 de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde se anunciaron medidas, planes y metas, muchas de ellas contenidas en el Programa de Gobierno.
Quizás dentro de un mes, en la primera sesión del 2026 de la Asamblea, tengamos información relevante sobre cómo va esta economía nuestra. De todas formas, hay asuntos que son palpables con solo asomarse a la calle.
1. Los servicios básicos que son decisivos para la población, agua, energía, gas (de balita) y transporte, mantienen una tendencia al deterioro sostenido, lo que ha hecho aún más inmanejable la vida cotidiana, ha estimulado el crecimiento de la pobreza y ha hecho más evidente aún la desigualdad.
La poca disponibilidad de energía —a pesar del esfuerzo en renovables— es uno de los factores que influyen en esa gran falla, junto con la decadencia tecnológica acumulada en el sistema electroenergético nacional. El deterioro, al parecer, sigue una progresión geométrica y la capacidad de manejarlo se mueve dentro de una aritmética.
Las personas entonces recurren a soluciones individuales, sean estas admitidas o no por la ley. La gente se incomoda, incluso aquellos que “entienden” lo que nos sucede.
¿Cuánta inversión hace falta para restablecer al menos el 60-70 % de esos servicios que el gobierno debería garantizar? ¿Cuánto personal calificado se necesitaría? ¿Tendremos en nuestro país empresas privadas nacionales que en alianza con los gobiernos territoriales puedan asumir/paliar en alguna medida estos déficits? ¿Tendremos gobiernos territoriales capaces de generar proyectos/negocios de este tipo? ¿Tendremos un gobierno central capaz de estimularlo, con políticas concretas más allá de las consignas de siempre?
2. El decrecimiento económico, medido en términos de PIB, seguirá caracterizando el comportamiento de nuestra economía. El verdadero impacto de ese decrecimiento está en la drástica reducción de la complementariedad de los sistemas productivos, tanto industrial como agropecuario.
Entre ambos protagonizan la falla histórica de nuestro modelo de subdesarrollo y han sido también una de las razones principales de nuestra alta propensión a importar. Ha faltado y falta una política industrial que impulse una verdadera transformación productiva, que sea suficientemente inclusiva para considerar a todos los actores e incentivar a los que mejor contribuyan.
Resulta además que una economía que necesita más inversión, más empresas y más empleos, que se encuentra sitiada de la peor manera posible, enfrenta la paradoja de tener centenares de propuestas de nuevas empresas detenidas, en espera de la aprobación de esas propuestas por los gobiernos locales.
Esos mismos gobiernos que no pueden, a pesar de sus esfuerzos, atender y solucionar temas tan cruciales como la recogida de desechos sólidos en las ciudades. Ese proceso que alguna vez fue casi transparente y que permitía aprobar todas las semanas más de cien nuevas empresas, se ha convertido en algo tortuoso y desincentivador.
Obviamente, ese decrecimiento económico que impacta la oferta es el sustento real de la creciente desigualdad y de la incapacidad del gobierno para adoptar políticas que contribuyan a su reducción y tiene como correlato el reforzamiento de una filosofía de instituciones extractivistas que buscan sacar más de donde cada vez hay menos en un intento de cumplir un pacto social que, a fuerza de perder su base de sustentación, deberá ser rediseñado.
Ahí está lo que ocurre en nuestros hospitales y en nuestras escuelas, que en su momento fueron la llave de la transformación social y el mejoramiento humano que la Revolución consiguió en apenas una década. Sin buena educación y buena salud, podemos despedirnos del desarrollo, de la prosperidad y del socialismo.
3. El fracaso de una política monetaria que no ha podido detener la devaluación del peso cubano y tampoco ha podido detener el rol del mercado informal en ese mercado. Recomendaciones sobre qué hacer y qué no hacer no han faltado: desde aquella que proponía la formalización de ese mercado informal a través de casas de cambio con agentes privados bajo supervisión del Banco Central de Cuba hasta la unificación de las tasas, pasando por la diversificación de entidades financieras, mucho más necesarias ahora que otros medios de pago deciden, gracias a la política de Trump, no seguir operando en el país (Visa/Mastercard).
Habría que sumar a ello la llamada bancarización, que más bien se ha convertido en la desbancarización; esa que condena a miles de personas diariamente a permanecer en colas infinitas sin tener la seguridad de poder utilizar su dinero y se ha convertido en un incentivo negativo para que las personas naturales y los comercios utilicen las “facilidades en línea” que existen hoy.
Cuando se anunció esta medida, se reconoció que no existían todas las condiciones, ni tecnológicas, ni organizativas para hacerlo; entonces se argumentó con un gerundio: “Se irán creando”. Hoy parece que alcanzar el propósito está más lejos que en los inicios.
La suma algebraica de todo esto no deja un saldo positivo. Se ha propiciado, ya sea por desconocimiento, intereses creados, miopía política, atrincheramiento ideológico, apego a la zona de confort y los cargos, por burocratización, que las debilidades se hagan mayores y seamos más vulnerables a todas esas medidas genocidas que Trump y Rubio han puesto en marcha para esperar por la “fruta madura”.
Esa suma algebraica también nos dice que el país necesita un cambio en el contenido y en las formas de hacer gobierno, no solo una reestructuración del aparato del Estado y una reducción de las organizaciones que lo conforman.
Hoy circula la noticia de un Proyecto de Ley de la Administración Central del Estado que, entre otras cosas, contempla la reducción y unificación de ministerios, algo sin dudas necesario, aunque de nuevo el momento escogido para hacerlo, si se hace este año, no parece ser el más adecuado. Porque estamos en guerra, sitiados, porque hasta nuestros “amigos”, con excepción de México, se han vuelto excesivamente cautos en su manera de expresar su apoyo y porque un cambio de esa trascendencia requeriría de concentrar mucho esfuerzo y tiempo en el mismo, cuando la sobrevivencia está en juego.
Siempre me ha parecido que las estructuras deben responder a las estrategias; y la estrategia es lo que no acabo de identificar. No obstante, lo decisivo de esa restructuración, cuando se haga, no es cuántos ministerios desaparecen, sino cómo hacer desaparecer todo el lastre que caracteriza la gestión de gobierno a todos los niveles. Hacer cosas nuevas con mentes viejas no es algo que parezca posible.
*Fuente: SegundaCita
Artículos Relacionados
La lucha de Cuba, grande, permanente y siempre dificil
por José Miguel Carrera (Chile)
16 años atrás 5 min lectura
«Así como Ravinet lo sabía, también sabía la anterior ministra de Defensa, la Sra. Bachelet»
por Mauricio Carvallo (Chile)
18 años atrás 13 min lectura
Peña advierte que el fin de Filosofía como ramo obligatorio implicaría arriesgar «La fisonomía de la cultura pública en Chile»
por EL MOSTRADOR
10 años atrás 3 min lectura
¿Hacer cosas nuevas con mentes viejas?
por Juan Triana (Cuba)
33 mins atrás
12 de junio de 2026
«Lo decisivo de esa restructuración, cuando se haga, no es cuántos ministerios desaparecen, sino cómo hacer desaparecer todo el lastre que caracteriza la gestión de gobierno a todos los niveles. Hacer cosas nuevas con mentes viejas no es algo que parezca posible.»
¿Europa va detrás de los neofacistas o solo repudia la corrupción política de sus elites? Vea esto
por piensaChile
14 horas atrás
11 de junio de 2026
Metidos allí, donde la mayoría de los políticos retrocede por los problemas que se presentan, los comunistas austríacos han dado con la mejor recete para hacer crecer su influencia, demostrando que están por una sociedad más humana, uniendo voluntades y solucionando los problemas.
¿Europa va detrás de los neofacistas o solo repudia la corrupción política de sus elites? Vea esto
por piensaChile
14 horas atrás
11 de junio de 2026
Metidos allí, donde la mayoría de los políticos retrocede por los problemas que se presentan, los comunistas austríacos han dado con la mejor recete para hacer crecer su influencia, demostrando que están por una sociedad más humana, uniendo voluntades y solucionando los problemas.
Sahara Occidental: la guerra en las sombras
por Jorge Alejandro Suárez Saponaro
2 días atrás
09 de junio de 2026
La muerte de Lahbib Mohamed Abdelaziz, alto jefe militar saharaui y también un importante dirigente político del Frente Polisario, hizo que saltara a la luz en diversos medios internacionales, la existencia del conflicto saharaui.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.