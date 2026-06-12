James Sinclair: el nuevo embajador de Kast en el Vaticano firmó destrucción de archivos secretos de la CNI y es hijo de condenado de la Caravana de la Muerte

La carrera diplomática de James Sinclair, embajador designado para el Vaticano por el presidente José Antonio Kast, tiene dos caras.

Una, destacada por el gobierno republicano, como egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello en 1978, ex embajador en Singapur y como director general de Ceremonial y Protocolo durante el primer mandato de Sebastián Piñera.

La otra, omitida en su presentación, como hijo del ex general del Ejército, Santiago Sinclair Oyaneder, miembro de la Junta Militar condenado por su participación en la Caravana de la Muerte y en la Masacre de Chihuío, penas que evadió con un diagnóstico de “enajenación mental”, y como colaborador de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.

Tras un paso en la Embajada de Chile en Argentina, a Sinclair le fue encargada la destrucción de 31 documentos secretos que registraban comunicaciones entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Central Nacional de Informaciones (CNI), policía secreta y organismo de inteligencia de la dictadura.

En el oficio secreto 03146, del 7 de abril de 1988, el entonces canciller Ricardo García le remitió al director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, un «Acta de Destrucción» firmada por Sinclair en su calidad de secretario del ministro. El documento fue difundido en el libro Asociación Ilícita. Los archivos secretos de la dictadura, de Carlos Dorat y Mauricio Weibel, y por la agencia alemana DPA.

Ruidos del pasado

Al igual que otros funcionarios del régimen, Sinclair se arrimó a la Transición a la Democracia. Entre 1989 y 1994 estuvo destinado en la Embajada de Chile en EE. UU., luego en el consulado de Chile en Tacna y finalmente como Director de Servicios Consulares.

Entre el 2000 y 2006 fue nombrado embajador en Indonesia y concurrente en Timor Leste. En su primer gobierno, Sebastián Piñera nombró Director General de Ceremonial y Protocolo.

Sin embargo, su carrera se vio golpeada con la revelación del acta que lo liga a la destrucción de documentos secretos de la CNI.

En 2014, el segundo gobierno de Michelle Bachelet propuso su nombre como embajador en Australia. No obstante, para entonces ya era conocida su colaboración con el régimen.