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12 Jun 2026

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Derechos Humanos, Fascismo, Represión

Colonia Dignidad: el horror al descubierto, capítulo I

por TVN (Chile)

4 horas atrás 1 min lectura

Colonia Dignidad: el horror al descubierto, capítulo I
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12 de junio de 2026

Informe Especial Premiere am 11.06.2026

Esta es una investigación inédita. Durante dos años registramos en exclusiva en tiempo real la búsqueda que lidera la Ministra Plaza en Colonia Dignidad para encontrar rastros de detenidos desaparecidos. Esta vez logramos reveladoras grabaciones de este enclave que fue inexpugnable por años.

Más sobre el tema:

¿Túneles en la Colonia Dignidad?

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Etiquetas #asesinato #capitulo I #colonia dignidad #detenidos desaparecidos #dictadura civico militar #ministra plaza
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