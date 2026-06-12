Colonia Dignidad: el horror al descubierto, capítulo I
por TVN (Chile)
4 horas atrás 1 min lectura
12 de junio de 2026
Informe Especial Premiere am 11.06.2026
Esta es una investigación inédita. Durante dos años registramos en exclusiva en tiempo real la búsqueda que lidera la Ministra Plaza en Colonia Dignidad para encontrar rastros de detenidos desaparecidos. Esta vez logramos reveladoras grabaciones de este enclave que fue inexpugnable por años.
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