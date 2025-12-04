Putin le habría descrito a Trump hacia donde va Rusia en Ucrania
por Política Popular
9 horas atrás 1 min lectura
04 de diciembre de 2025
El canal Política Popular se describe a si mismo de esta forma:
«Aquí encontrarás las últimas noticias y análisis sobre la política de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Nos enfocamos en ofrecerte una comprensión clara de los eventos y tendencias que afectan a esta región, con un especial interés en su impacto en España y América. Nuestro objetivo es mantenerte informado sobre los cambios más relevantes y sus implicaciones globales.»
Hasta hoy, todos análisis y comentarios que hemos escuchado en «Política Popular» nos han parecido serios y bien informados. Por esa razón publicamos hoy este video, que parece ser la narración de un hecho histórico,
La Redacción de piensaChile
Trump habría llamado el 27 de noviembre a Putin para negociar su plan de 28 medidas. Putin la rechazó e impuso su propio Plan. Los hechos que han venido ocurriendo despues de esa llamada parecen confirmar lo que aquí se narra.
