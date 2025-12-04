Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
04 Dic 2025

Noticias

Geopolítica, Imperialismo, Multipolaridad

Putin le habría descrito a Trump hacia donde va Rusia en Ucrania

por Política Popular

9 horas atrás 1 min lectura

Putin le habría descrito a Trump hacia donde va Rusia en Ucrania
Compartir:

04 de diciembre de 2025

El canal Política Popular se describe a si mismo de esta forma:

«Aquí encontrarás las últimas noticias y análisis sobre la política de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Nos enfocamos en ofrecerte una comprensión clara de los eventos y tendencias que afectan a esta región, con un especial interés en su impacto en España y América. Nuestro objetivo es mantenerte informado sobre los cambios más relevantes y sus implicaciones globales.»

Hasta hoy, todos análisis y comentarios que hemos escuchado en «Política Popular» nos han parecido serios y bien informados. Por esa razón publicamos hoy este video, que parece ser la narración de un hecho histórico,
La Redacción de piensaChile

Trump habría llamado el 27 de noviembre a Putin para negociar su plan de 28 medidas. Putin la rechazó e impuso su propio Plan. Los hechos que han venido ocurriendo despues de esa llamada parecen confirmar lo que aquí se narra.

Compartir:
Etiquetas #ee.uu. #putin #rusia #trump #ucrania
Declaraciones, Derechos Humanos, Fascismo, Fuerzas Armadas, Historia - Memoria, Politica, ...

Organizaciones sociales, de derechos humanos y memoria rechazan a José Antonio Kast

Fascismo, Opinión, Politica, Pueblos en lucha, Resistencia

Kast estuvo 16 años en el Congreso, ¿y cuál fue su legado?

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.