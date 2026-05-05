La élite que planea gobernar el mundo

05 de mayo de 2026

Lorenzo Ramírez, periodista e investigador especializado en geopolítica y poder, habla de Donald Trump sin cortapisas: de la intrahistoria que nadie te cuenta, de quién le financia de verdad, de por qué ha terminado traicionando a sus propios votantes y de cómo todo lo que está pasando en la geopolítica mundial afecta directamente a tu dinero y a tus inversiones.

Un episodio que está al borde de la censura. Porque lo que Lorenzo cuenta no lo encontrarás en los medios convencionales.

Temas que cubrimos:

✅ Cómo funciona la financiación política en Estados Unidos y por qué ningún presidente puede llegar al poder sin el apoyo de determinados lobbies

✅ El papel real de Elon Musk: contratista del Estado, no salvador del planeta, y cómo forzó a OpenAI a convertirse en un producto de pago

✅ El lobby sionista (AIPAC): qué es, cómo funciona y por qué controla la gran mayoría de los congresistas de Estados Unidos

✅ La guerra contra Irán: por qué Trump la apoyó aunque le destruyera políticamente y qué hay detrás de esa decisión

✅ Los archivos Epstein como herramienta de chantaje político y su relación con las decisiones de Trump

✅ Jared Kushner y Steve Witkoff: por qué la inteligencia británica los acusa de ser agentes del Mossad

✅ Cómo los hijos del Secretario de Comercio de Trump se enriquecieron comprando derechos de cobro de aranceles con información privilegiada

✅ Larry Ellison y el control del aparato mediático norteamericano

✅ J. D. Vance y el plan para posicionarlo como el próximo presidente «serio» tras el caos de Trump

✅ La ventana de Overton: cómo se manipula la percepción colectiva para normalizar lo que antes era impensable

CRONOLOGÍA:

0:00 Intro

2:39 Donald Trump es un traidor

8:02 ¿Quién es realmente Donald Trump?

17:30 ¿Cómo funciona la financiación?

23:35 El Asalto al Congreso como momento clave

28:44 Cómo controlan la masa y manipulan la realidad

36:10 La figura de Scott Bessent

46:32 ¿De dónde llega J. D. Vance?

58:01 La SEC y la corrupción

1:00:30 El escándalo se tapa con otro escándalo

1:06:35 El capitalismo no existe

1:10:40 Las tensiones del gobierno de Trump

1:18:30 El documento de seguridad nacional

1:24:50 La influencia de Israel en EEUU

1:38:40 ¿Cómo funciona la AIPAC?

1:45:10 El apoyo de Trump a Israel en la guerra

1:58:47 La etapa de racionamientos

2:07:05 Cómo Pedro Sánchez se mantiene en el poder

2:14:23 Conclusiones de la charla

2:20:34 Despedida