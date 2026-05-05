La élite que planea gobernar el mundo
por Lorenzo Ramírez (España)
2 horas atrás 2 min lectura
05 de mayo de 2026
Lorenzo Ramírez, periodista e investigador especializado en geopolítica y poder, habla de Donald Trump sin cortapisas: de la intrahistoria que nadie te cuenta, de quién le financia de verdad, de por qué ha terminado traicionando a sus propios votantes y de cómo todo lo que está pasando en la geopolítica mundial afecta directamente a tu dinero y a tus inversiones.
Un episodio que está al borde de la censura. Porque lo que Lorenzo cuenta no lo encontrarás en los medios convencionales.
Temas que cubrimos:
✅ Cómo funciona la financiación política en Estados Unidos y por qué ningún presidente puede llegar al poder sin el apoyo de determinados lobbies
✅ El papel real de Elon Musk: contratista del Estado, no salvador del planeta, y cómo forzó a OpenAI a convertirse en un producto de pago
✅ El lobby sionista (AIPAC): qué es, cómo funciona y por qué controla la gran mayoría de los congresistas de Estados Unidos
✅ La guerra contra Irán: por qué Trump la apoyó aunque le destruyera políticamente y qué hay detrás de esa decisión
✅ Los archivos Epstein como herramienta de chantaje político y su relación con las decisiones de Trump
✅ Jared Kushner y Steve Witkoff: por qué la inteligencia británica los acusa de ser agentes del Mossad
✅ Cómo los hijos del Secretario de Comercio de Trump se enriquecieron comprando derechos de cobro de aranceles con información privilegiada
✅ Larry Ellison y el control del aparato mediático norteamericano
✅ J. D. Vance y el plan para posicionarlo como el próximo presidente «serio» tras el caos de Trump
✅ La ventana de Overton: cómo se manipula la percepción colectiva para normalizar lo que antes era impensable
CRONOLOGÍA:
0:00 Intro
2:39 Donald Trump es un traidor
8:02 ¿Quién es realmente Donald Trump?
17:30 ¿Cómo funciona la financiación?
23:35 El Asalto al Congreso como momento clave
28:44 Cómo controlan la masa y manipulan la realidad
36:10 La figura de Scott Bessent
46:32 ¿De dónde llega J. D. Vance?
58:01 La SEC y la corrupción
1:00:30 El escándalo se tapa con otro escándalo
1:06:35 El capitalismo no existe
1:10:40 Las tensiones del gobierno de Trump
1:18:30 El documento de seguridad nacional
1:24:50 La influencia de Israel en EEUU
1:38:40 ¿Cómo funciona la AIPAC?
1:45:10 El apoyo de Trump a Israel en la guerra
1:58:47 La etapa de racionamientos
2:07:05 Cómo Pedro Sánchez se mantiene en el poder
2:14:23 Conclusiones de la charla
2:20:34 Despedida
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