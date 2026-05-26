Última Hora, Bolivia: El comandante del Ejército, pide a sus tropas volver a sus unidades
por Medios Internacionales
10 mins atrás 1 min lectura
26 de mayo de 2026
¡Última Hora! El nuevo comanmdante del ejército, José Wilson Sánchez pidio a los militares regresar a sus unidad y restablecer el orden en Bolivia.
Última Hora, Bolivia: El comandante del Ejército, pide a sus tropas volver a sus unidades
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