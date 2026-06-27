Socialismo traicionado. Detrás del colapso de la Unión Soviética 1917 – 1991

27 de junio de 2026

El autor del Prólogo (2013) de este libro, para su edición en castellano, es Ramón Labañino Salazar (9 de junio de 1963, municipio Marianao, Ciudad de La Habana), uno de los cinco cubanos que estuvieron presos por largos años en los Estados Unidos, acusados de espionaje. Su actividad consistía en reunir información que permitiera contrarestar los atentados que allí se preparaban contra el territorio de Cuba. El texto a continuación fue escrito en la celda de una carcel en el estado de Kansas, EE.UU.

A modo de prólogo

Hace varios meses tuve el privilegio de poder leer el valioso libro Socialism Betrayed, de los autores Roger Keeran y Thomas Kenny, hermanos norteamericanos quienes en su gran bondad me hicieron llegar un ejemplar.

Por medio de ellos pude conocer que en el año 2013 sería publicado en nuestra patria. Si se me permite, me gustaría comentar mis impresiones con toda humildad.

Considero que es esta una obra excelente, que trata del proceso ocurrido en la antigua Unión Soviética y que llevó al derrumbe del socialismo en ese país. Veo el libro como una obra crítica, pero constructiva.

Sus autores son capaces de discernir, mediante datos estadísticos, profundos y evidentes, como en una cirugía a lo más profundo del sistema, todos los problemas y errores transcendentales que se arrastraron durante años y que llevaron al colapso del sistema socialista. Es una visión más intimista, en busca de las raíces internas del problema, más que de las externas (que en muchos casos ya han sido tratadas y han sido más fáciles de detectar).

Salvando las grandes diferencias históricas, sociales, políticas, culturales y hasta geográficas existentes entre aquel gigante euroaasiático y nuestra amada isla caribeña, hay detalles que asombran sobremanera por su parecido a nuestra realidad actual. Entre estos se pudiera mencionar la existencia de un descomunal mercado negro, que en muchos casos aportaba la mitad y en otros la totalidad de los bienes necesarios para la población y que, obviamente, se desviaban de los recursos del Estado por medio del robo, la malversación, el fraude. La corrupción galopante y corrosiva desde los niveles de base hasta las máximas estructuras del aparato estatal, se hallaba incluso dentro del propio Partido Comunista y sus dirigentes.

El modelo soviético cayó por su propio peso y sobre este, en especial por tener un desapego total con su pueblo, en la falta de consultas con toda la nación sobre lo que ocurría y las medidas a tomar, la carencia de comunicación directa, efectiva, de retroalimentación con las masas (aspecto este que está muy bien conducido en nuestro país).

Pareciera que la dirigencia soviética no tenía un interés real en renovar y salvar su socialismo, sino todo lo contrario: destruirlo desde su propia base, al desarticular las estructuras del Partido Comunista, dividiendo y fragmentando la sociedad, instalando medios y mecanismos capitalistas feroces sin control alguno, en beneficio de pequeños burgueses y grupos de interés privado, lo que daba origen después a los grandes capitales y la avaricia como premisa social.

Los procesos sociales no están escritos en manual alguno, más bien se desarrollan sobre el camino de la obra, corrigiendo y actualizando los proyectos; pero, sin dudas, las experiencias de otros nos permiten mejorar, perfeccionar y evitar los males de aquellos.

El momento actual que vive nuestro socialismo en Cuba exige de todos nosotros el celo extremo, en todo lo que hacemos y creamos, con el único fin de fortalecerlo y mejorarlo, nunca para destruirlo, ni crear bases para el capitalismo y mucho menos aquellas del imperio de las leyes del mercado, el egoísmo y la propiedad privada. Por eso este es un libro necesario para el revolucionario de hoy, de todos los tiempos para nuestros líderes, para todo nuestro pueblo, para todos los que defendemos nuestro sistema socialista y humano.

Es en este sentido que resulta muy importante este libro, que conserva en sí mismo la virtud martiana de la mejor utilidad. Esta obra es una gran lección de todo lo que no debemos hacer ni permitir en nuestro país para preservar la Revolución, sus conquistas y el socialismo como expresión mayor.

Valoro como muy útil la labor realizada en este material por los amigos Roger y Thomas, la valoro de muy útil para saber qué camino no tomar en este importante proceso de cambio en nuestro sistema económico; el libro ayuda a comprender mejor por qué debemos cambiar, erradicar y prevenir, al tiempo que nos alerta de errores que jamás se deben cometer.

En el momento histórico que vive nuestra patria, cuando ponemos en acción los nuevos lineamientos para perfeccionar y actualizar nuestro sistema económico Socialism betrayed nos ayuda a estar alertas y vigilantes para evitar errores y debilidades que pudieran llevarnos al fracaso.

Esta obra nos ayuda a ver nuestros aciertos en algunos aspectos, nuestras ventajas y posibilidades, sin dejar de mostrarnos mediante los errores ajenos dónde no equivocarnos.

Por todo ello, aplaudo la decisión de publicarlo en nuestra patria. Gracias a los autores por entregarnos un arma más de combate en esta colosal batalla de ideas que vive nuestro país y todo el mundo.

¡Cinco abrazos eternos!

Ramón Labañino Salazar

Septiembre 27, 2013, 8:59 a.m.

FCI ASHLAND,

Kentucky, EE.UU.