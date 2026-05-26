La verdadera línea roja de Israel no es la violencia, sino el hecho de filmarla

Igual que en el caso de Sde Teiman, con los relatos que describían el abuso atroz contra un detenido palestino, la conmoción del público [israelí] no fue resultado del asco moral ante la violación de los derechos humanos, sino del hecho de que los vídeos hubieran llegado a los medios extranjeros.

Jack Khoury, Haaretz, 24 de mayo de 2026

Traducido por Tlaxcala

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La tormenta internacional provocada por los vídeos publicados por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, en los que humilla con regocijo a activistas de la flotilla de Gaza, sacó a la luz una triste verdad sobre el discurso israelí, tanto oficial como mediático: no ve ningún problema en los actos en sí, solo en la cámara que los grabó.

El primer ministro, el ministro de Asuntos Exteriores y otros políticos se apresuraron a desvincularse de la “documentación”, no porque les horrorizara la humillación, el mensaje o su exhibición orgullosa, sino porque los vídeos dañaban la imagen de Israel. Una vez más se habló de un «error de relaciones públicas», como si el problema fueran las explicaciones y no la realidad.

Después de todo, gran parte del establishment israelí considera terroristas a los activistas de la flotilla. Así que, para muchos israelíes, tratarlos de manera humillante no es un problema. El problema es que el mundo lo haya visto. Igual que en el caso de Sde Teiman, con los relatos que describían el abuso atroz contra un detenido palestino, la conmoción del público no fue resultado del asco moral ante la violación de los derechos humanos o de la ley, sino del hecho de que los vídeos hubieran llegado a los medios extranjeros y del consiguiente daño reputacional para el Estado.

«Tocar la alarma»: dentro de una crisis cada vez más profunda mientras el apoyo judío estadounidense a Israel se erosiona tanto por la izquierda como por la derecha.

Aquí reside la gran hipocresía. El Israel oficial y los principales medios de comunicación se han comportado en los últimos años como si la moralidad no fuera un valor en sí mismo, sino algo contingente a la documentación. Si no hay cámara, no hay problema. Si no hay vídeo, se puede negar, ocultar o ignorar.

Durante más de dos años, la Franja de Gaza ha sido bombardeada, hambreada y destruida bajo el lema de «respuesta a la masacre del 7 de octubre». Más de 70.000 personas han muerto, incluidos decenas de miles de mujeres y niños; más de 170.000 han resultado heridas; y 1,7 millones viven en campos de desplazados. Se ha borrado un territorio entero, los hospitales se han derrumbado y el hambre se ha convertido en un instrumento de guerra abierto y vergonzoso. Todo esto no ha provocado conmoción ni protesta en la sociedad israelí, no porque el público no lo sepa, sino porque el sufrimiento palestino ha permanecido principalmente a distancia, oscurecido e invisible.

También ahí, la conmoción ante las imágenes de colonos perpetrando pogromos en Cisjordania no proviene de la violencia asesina, sino del hecho de que se hayan hecho públicas. Esto también se aplica al Líbano: estalla una tormenta cuando se destruye una estatua de Jesús o se daña una iglesia, porque hay un vídeo. Nadie ve las decenas de pueblos chiíes que fueron borrados.

El mensaje transmitido por el establishment, los medios de comunicación y el público no es «No dañen a inocentes ni violen valores morales», sino más bien: «No filmen». Sigan destruyendo, humillando, hambreando, oprimiendo, matando y arrasando, pero no lo publiquen en internet. No proporcionen al mundo una documentación que dificulte justificar estos actos.

[Descripción de una imagen, sin texto adicional]

Este es el aspecto más perturbador del incidente de la flotilla de Ben-Gvir. Si no hubiera habido documentación, si el ministro no se hubiera jactado de sus acciones y no hubiera compartido los vídeos, ¿habría habido alguna protesta? ¿Alguien habría creído los relatos de humillación y violencia? En el caso de Sde Teiman también se intentó desacreditar los testimonios, hasta que empezaron a aparecer las fotos y los vídeos.

Al final, desde hace mucho tiempo el debate en Israel no gira en torno a los límites de la fuerza y la moralidad, sino en torno a los límites de la exposición. No sobre lo que está permitido hacer, sino sobre lo que está permitido ver y lo que puede o no ser grabado.