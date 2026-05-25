Las dos Bolivias: la “blanca” y la originaria

25 de mayo de 2026

La Bolivia originaria

Es la Bolivia compuesta por las diversas naciones y pueblos originarios, En Bolivia conviven 34 naciones, siendo los mayoritarios los quechuas, aimaras y guaraníes, quienes conforman una amplia mayoría demográfica. Legado: Históricamente relegada a la explotación agraria, el comercio informal y trabajos de servicio. Posee una profunda herencia comunitaria, cosmovisiones ancestrales y, más recientemente, un fuerte empuje de autoafirmación racial y política. Son pueblos que siguen viviendo las tradiciones propias de la vida comunitaria. La frase «Pobre es el que no tiene comunidad, el que está condenado a estar rodeado de soledad» proviene de la cosmovisión del pueblo Aymara, una de las principales culturas indígenas de Bolivia y la región andina.. Los pueblos originarios constituyen la inmensa mayoría de la población de Bolivia.

La Bolivia blanca

Históricamente conformada por las élites de ascendencia europea, migrantes europeos o descendientes directos de españoles. Legado: Asociada al control del poder político tradicional, de los grandes latifundios, la minería y la banca. Es la Bolivia que ha ido forjando un Estado de corte occidental, centralizado en ciudades coloniales como Sucre y en el eje económico moderno, como Santa Cruz. Históricamente han representado el ideal de modernidad liberal y el monoculturalismo eurocéntrico

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