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24 May 2026

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Análisis, Manipulación, No a la guerra, OTAN

Guerra Cognitiva

por Togel

3 horas atrás 1 min lectura

Guerra Cognitiva
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24 de mayo de 2026

La histeria bélica en Europa no es accidental. Ha sido preparada y sembrada en la población del continente durante mucho tiempo a través de narrativas de guerra, propaganda y planes reales de guerra cognitiva. Hoy hablo con el Dr. Jonas Tögel, investigador alemán de propaganda y autor. Hablamos sobre los mensajes de guerra en Europa, la presencia del ejército alemán en las escuelas, la resistencia juvenil, las narrativas de la OTAN, el papel de Estados Unidos y la UE, el colapso de la política antibélica y cómo la propaganda, el miedo y la sobrecarga mediática moldean la opinión pública. También hablamos sobre la resistencia pública, el autocuidado y cómo mantener vivo un movimiento por la paz. 

Tiempos:

00:00:00 Introducción
00:01:52 Ánimo bélico y rearme en Alemania
00:11:52 Juventud resistente y miedo público
00:21:12 Presión de la OTAN y Europa
00:28:53 Gaza, Irán y la violencia imperial
00:37:55 Movimiento por la paz y mensajes de guerra
00:45:46 Tácticas de propaganda y contrastrategia
00:54:04 Autocuidado y reflexiones finales

 

Guerra_cognitiva-2024-Togel
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Etiquetas #guerra cognitiva #jonas tögel #libro #pascal lottaz
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