Guerra Cognitiva
por Togel
3 horas atrás 1 min lectura
24 de mayo de 2026
La histeria bélica en Europa no es accidental. Ha sido preparada y sembrada en la población del continente durante mucho tiempo a través de narrativas de guerra, propaganda y planes reales de guerra cognitiva. Hoy hablo con el Dr. Jonas Tögel, investigador alemán de propaganda y autor. Hablamos sobre los mensajes de guerra en Europa, la presencia del ejército alemán en las escuelas, la resistencia juvenil, las narrativas de la OTAN, el papel de Estados Unidos y la UE, el colapso de la política antibélica y cómo la propaganda, el miedo y la sobrecarga mediática moldean la opinión pública. También hablamos sobre la resistencia pública, el autocuidado y cómo mantener vivo un movimiento por la paz.
Tiempos:
00:00:00 Introducción
00:01:52 Ánimo bélico y rearme en Alemania
00:11:52 Juventud resistente y miedo público
00:21:12 Presión de la OTAN y Europa
00:28:53 Gaza, Irán y la violencia imperial
00:37:55 Movimiento por la paz y mensajes de guerra
00:45:46 Tácticas de propaganda y contrastrategia
00:54:04 Autocuidado y reflexiones finales
Guerra_cognitiva-2024-Togel
Artículos Relacionados
La guerra contra los BRICS
por Alfredo Serrano Mancilla (CELAG)
11 años atrás 4 min lectura
“El proceso necesitaba un susto… Debemos dejar la ceguera y la arrogancia y convocar al pueblo”
por Prensa Patria Socialista (Venezuela)
13 años atrás 1 min lectura
La batalla cultural: mucho más que una derrota electoral
por Tomás Pérez Muñoz (Chile)
5 meses atrás 6 min lectura
La falseada cuestión de los “migrantes” y refugiados que llegan a la UE
por Alberto Rabilotta (Canada)
11 años atrás 6 min lectura
Urgencias y demandas de la integración regional en América Latina y el Caribe
por Eduardo Gudynas (Montevideo, Uruguay)
17 años atrás 9 min lectura
«Las pensiones de las FFAA y de Orden son hasta 10,6 veces superiores que las que pagan las AFP»
por Fundación SOL
2 días atrás
22 de mayo de 2026
Abordamos los detalles del nuevo estudio de Fundación SOL «Pensiones por la Fuerza: Resultados del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden»
El pueblo de Bolivia al presidente Rodrigo Paz: «Mientras el pueblo no tenga pan, Rodrigo no va a tener paz»
por Noticias Bolivia
3 días atrás
22 de mayo de 2026
Desde la Ciudad de El Alto las #Marchas continúan contra el Gobierno de Rodrigo Paz. Organizaciones sociales ratifican las medida de presión y advierten que no se permitirá la privatización de las empresas estratégicas ni los recursos naturales y que se están masificando los bloqueos en la exigencia de la renuncia de #RodrigoPaz
El pueblo de Bolivia al presidente Rodrigo Paz: «Mientras el pueblo no tenga pan, Rodrigo no va a tener paz»
por Noticias Bolivia
3 días atrás
22 de mayo de 2026
Desde la Ciudad de El Alto las #Marchas continúan contra el Gobierno de Rodrigo Paz. Organizaciones sociales ratifican las medida de presión y advierten que no se permitirá la privatización de las empresas estratégicas ni los recursos naturales y que se están masificando los bloqueos en la exigencia de la renuncia de #RodrigoPaz
Werken Ernesto Llaitul y Caso Lautaro: «Como movimiento mapuche, resistimos para seguir existiendo»
por Andrés Figueroa Cornejo (Chile)
3 días atrás
21 de mayo de 2026
Los persecutores carecen de pruebas y evidencias concretas de su participación en los hechos ocurridos el año 2022, por ello resulta grosero que el Ministerio Público esté pidiendo entre 59 y 71 años de cárcel para cada uno de los muchachos.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.