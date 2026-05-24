24 de mayo de 2026

La histeria bélica en Europa no es accidental. Ha sido preparada y sembrada en la población del continente durante mucho tiempo a través de narrativas de guerra, propaganda y planes reales de guerra cognitiva. Hoy hablo con el Dr. Jonas Tögel, investigador alemán de propaganda y autor. Hablamos sobre los mensajes de guerra en Europa, la presencia del ejército alemán en las escuelas, la resistencia juvenil, las narrativas de la OTAN, el papel de Estados Unidos y la UE, el colapso de la política antibélica y cómo la propaganda, el miedo y la sobrecarga mediática moldean la opinión pública. También hablamos sobre la resistencia pública, el autocuidado y cómo mantener vivo un movimiento por la paz.

Tiempos:

00:00:00 Introducción

00:01:52 Ánimo bélico y rearme en Alemania

00:11:52 Juventud resistente y miedo público

00:21:12 Presión de la OTAN y Europa

00:28:53 Gaza, Irán y la violencia imperial

00:37:55 Movimiento por la paz y mensajes de guerra

00:45:46 Tácticas de propaganda y contrastrategia

00:54:04 Autocuidado y reflexiones finales