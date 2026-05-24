Minerales “críticos”: memorándum entre Trump y Kast se firmó sin consultas previas

Un día después de asumir su mandato, Kast firmó con el subsecretario de Estado de Estados Unidos una declaración de interés mutuo relacionado a fortalecer el suministro de «minerales críticos».

Semanas después, la administración Kast y Trump firmaron un Memorándum de Entendimiento para que la declaración tomara músculo.

Ese memorándum estipula 43 minerales estratégicos para Washington, sobre los cuales podría facilitarse los procesos de extracción por parte de Chile.

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Pese a la importancia del memorándum, el entretanto estuvo ausente de participación alguna.

Y es que la propia declaración firmada el 12 de marzo estipulaba un plazo para la realización de la primera consulta vinculada a tomar una decisión política.

En su tercer punto, el escrito señala que «la primera de estas consultas se realizará dentro de los próximos 15 días y tendrán por objeto consensuar un acuerdo sobre estas materias».

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Sin embargo, a fines de abril apareció el famoso memorándum, el cual incluye planteamientos que favorecen a la administración de Trump respecto a proyectos de extracción en Chile.

Ante esto se consultó vía transparencia a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales por aquellos documentos que acreditaran las primeras consultas y respuestas realizadas en el marco de implementación de la declaración.

El organismo fue directo en su respuesta: «no se registraron reuniones vinculadas al establecimiento de consultas en el marco de la Declaración Conjunta. Por ello, no hay documentos que acrediten tales consultas».

Es decir, la declaración fue letra muerta en términos de participación, pero las administraciones celebraron, de todas formas, la firma del memorándum que hoy empuja las fronteras extractivas en Chile.

*Fuente: Resumen.cl