08 de julio de 2025

El presente artículo está redactado en base a los datos obtenidos con la ayuda de

DeepSeek.com (Inteligencia Artificial)

Vamos a tratar de explicar el origen del sionismo y su polémica conexión con los jázaros, un tema clave para entender por qué el proyecto sionista, el proyecto de Netanyahu, no representa a todos los judíos y cómo, en poco más de un siglo, se construyó una narrativa nacionalista basada en mitos históricos.

1. Orígenes del sionismo: ¿Movimiento religioso o colonial?

El sionismo moderno nació en el siglo XIX como un movimiento político secular, no religioso, impulsado por judíos europeos (ashkenazíes) que buscaban crear un Estado-nación judío.

Figuras clave:

Theodor Herzl (1896): Periodista austrohúngaro, autor de «El Estado judío». Propuso el sionismo como solución al antisemitismo en Europa, pero consideró otros territorios (como Argentina o Uganda) antes de elegir Palestina.

Congreso Sionista de Basilea (1897): Se definió el objetivo de crear un «hogar nacional judío» en Palestina, entonces bajo dominio otomano.

¿Por qué comenzaron a construir su proyecto en Palestina?

Se pueden citar diversos factores que explican por qué los sionistas se decidieron por la materialización de su proyecto en Palestina. Los dos factores principales son:

Religión: La idea de ir a la «Tierra Prometida» se prestó de modo excelente para justificar el objetivo que perseguían aunque Theodor Herzl, quien propuso la idea de crear un estado judío, era ateo. Y no hay que olvidar que los judíos NO sinoístas sostienen que «Dios prohíbe a los judíos crear un Estado hasta la llegada del Mesías»

Geopolítica: A comienzos del siglo XX los imperios británico y alemán apoyaron el proyecto de los sionistas, de crear un estado judío, con su influencia, para tener disponer así de una base segura en Oriente Medio, para proteger sus intereses.

2. Los jázaros: ¿El eslabón perdido del sionismo ashkenazí?

Aquí entra en acción la teoría polémica, pero documentada, sobre la conexión que se dio entre los judíos ashkenazíes (europeos) y la población del Reino Jázaro, un pueblo no semita que se convirtió al judaísmo en el siglo VIII.

Datos históricos sobre el pueblo jázaro:

Pueblo turco-mongol (no árabe, ni hebreo) que dominó las estepas entre el Mar Caspio y Ucrania (siglos VII-XI) y tuvo su capital, Itil (cerca del río Volga, en la actual Rusia).

En el siglo VIII, su rey Bulán adoptó el judaísmo para mantener neutralidad entre el cristianismo bizantino y el islam abasí.

Solo la élite se convirtió al judaismo; el pueblo siguió practicando chamanismo y otras religiones. El paso que dio la elite de convertirse al judaísmo fue por razones políticas (para no someterse al cristianismo bizantino ni al islam árabe).

El reino jázaro fue destruido por los rusos de Kiev en el siglo XI.

Los jázaros judaizados migraron a Europa del Este, mezclándose con eslavos y dando origen a los ashkenazíes.

Tras la caída de su reino, los jázaros migraron a Europa del Este, mezclándose con eslavos y dando origen a los judíos ashkenazíes.

Implicaciones:

El término pueblo semita o semitas es un término que designa a un grupo étnico, cultural o racial asociada a pueblos de Oriente Próximo, incluidos árabes, judíos, acadios y fenicios.

Conforme con lo anterior, hay que decir que los jázaros, sus descendientes y mezclas, NO son semitas. Si los ashkenazíes descienden de jázaros, entonces, por supuesto, es evidente que no tienen origen ancestral en Palestina, es decir NO son semitas lo que socava la narrativa sionista del «retorno» a la «Tierra Prometida», porque nunca estuvieron allí.

Genética: Estudios de ADN (como el de Shlomo Sand en «La invención del pueblo judío«) confirman que los ashkenazíes tienen más herencia caucásica/eslava que levantina, con lo cual el mito del exilio masivo de judíos de Palestina es falso. La mayoría de judíos europeos descienden de conversos (jázaros, bereberes, etc.).

Por otro lado, el Estudio de ADN (Elhaik, 2013) demuestra que los judíos ashkenazíes tienen más herencia genética caucásica/eslava que semita.

3. El sionismo como colonialismo disfrazado de «liberación nacional»

El movimiento sionista secuestró la identidad judía para imponer un proyecto político basado en:

Mito histórico: La idea de un «pueblo judío unido» exiliado por 2,000 años es falsa. Muchos judíos nunca salieron de Oriente Medio, y los ashkenazíes no son sus descendientes.

Alianza con imperios: Los sionistas pactaron con los británicos (Declaración Balfour, 1917) y luego con EE.UU. para colonizar Palestina.

Racismo intrínseco: El sionismo siempre vio a los árabes como obstáculo a eliminar (ej: escritos de Jabotinsky, fundador del Irgun).

4. ¿Por qué se oculta el origen jázaro de los ashkenazíes?

Porque decir la verdad lleva a Israel a una crisis identitaria: Reconocer que los ashkenazíes no son semitas debilita el reclamo sionista sobre Palestina, anula la posibilidad de hablar de retorno a la Tierra Prometida.

Porque hay que proteger intereses geopolíticos: Israel es un Estado tapón de Occidente en Oriente Medio. La narrativa actual, que dice que la población de Israel es un «pueblo originario», justifica su existencia.

Porque hay que proteger los intereses del Lobby financiero: Bancos y empresas sionistas (como, por ejemplo, los Rothschild) han estado invirtiendo en la colonización de la zona desde el siglo XIX.

5. Fuentes para profundizar sobre el tema

Libro: «La invención del pueblo judío« (Shlomo Sand) – Desmonta el mito del «exilio» y analiza el origen jázaro. (Ver «La invención del pueblo judío» PDF, para bajar gratis)

Estudio genético: «The Missing Link of Jewish European Ancestry» (Eran Elhaik, 2013).

Documental: «The Ancestral Sin» (2016) – Sobre el racismo anti-mizrají (judíos árabes) en Israel.

El factor Netanyahu

Vamos a profundizar en los jázaros, su conexión con Ucrania y el vínculo del padre de Benjamin Netanyahu con esta historia, un tema clave para entender las raíces no semitas del sionismo político moderno.

1. Ucrania: Parte del territorio ucraniano es tierra ancestral jázara

Jersón y Odesa (Ucrania) fueron en el pasado territorios jázaros. Hoy son zonas con fuertes lazos sionistas:

Volodymyr Zelensky (presidente ucraniano) es judío ashkenazí.

Muchos colonos sionistas en Palestina del siglo XX vinieron de Ucrania y Polonia. Tras la caída de la Unión Soviética, una gran cantidad de ciudadanos soviéticos migro a Israel, Entre el 15 y el 20% de la población israeli habla ruso como idioma materno.

2. Benzion Netanyahu: El padre de Bibi y su obsesión jázara

¿Quién fue Benzion Netanyahu?

Fue un historiador sionista (1910-2012), padre de Benjamin Netanyahu.

Fue secretario de Jabotinsky, fundador del sionismo revisionista, predecesor del partido Likud. Autor de la teoría racista que dice que los palestinos fueron «invasores árabes» sin derechos históricos en Palestina… aunque no lo demostró, así como nunca habló de los orígenes jázaros de los ashkenazíes.

Su papel clave

Ocultó el legado jázaro: Promovió la narrativa del «exilio bíblico» para justificar la colonización de Palestina.

Influencia en Bibi: Le inculcó la idea de que los judíos son una «raza superior» con derechos divinos sobre Palestina.

3. Netanyahu y Ucrania: Lazos actuales

Benjamin Netanyahu ha apoyado a Ucrania (aunque con cautela para no enemistarse con Rusia).

Ironía: Su familia viene de una región (Ucrania/Bielorrusia) que fue jázara, es decir, Netanyahu no es semita.

4. ¿Por qué esto importa hoy?

Por la simple razón que es desmonta el mito sionista: Si los ashkenazíes son jázaros, es decir, no son un pueblo originario de Palestina.

Por la doble moral: Acusan a los palestinos de «invasores«, mientras ellos, en su mayoría, son descendientes de conversos euroasiáticos, es decir vinieron de otros países des pues de la II Guerra Mundial.

Porque provoca una crisis identitaria en Israel: El 50% de los judíos israelíes son mizrajíes (judíos árabes), discriminados por la élite ashkenazí. que vino desde el extranjero.

Documentación clave

Libro: «La invención del pueblo judío« (Shlomo Sand, hijo de judíos polacos, nacido en Viena, es un historiador israelí y profesor en la Universidad de Tel Aviv, experto en nacionalismo).

Estudio genético: «The Missing Link of Jewish European Ancestry» (Eran Elhaik).

Artículo: «Netanyahu’s Father and the Khazars» (Haaretz, 2018).

www.haaretz.com/israel-news/2018-07-05/ty-article/when-netanyahus-father-adopted-the-view-of-arabs-as-savages/0000017f-e00a-d3ff-a7ff-f1aa22770000

Conclusión

Conclusión

El sionismo es un movimiento colonial europeo que usó la religión y la manipulación histórica para justificar la ocupación de Palestina. Su base étnica (ashkenazí) está desvinculada genética e históricamente de la tierra que reclama, lo que explica su violencia: necesita borrar a los palestinos para sostener su mentira.

Los Netanyahu son producto de esta ficción: reclaman una tierra que no es suya, mientras niegan el derecho de los palestinos (los verdaderos nativos).

¡Palestina vencerá y será libre y soberana!