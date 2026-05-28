Viña del Mar: ¡No, no habrá, no puede haber música para encubrir el Genocidio contra el pueblo de Palestina!

28 de mayo de 2026

Llamamos a protestar este sábado 30 de mayo, a las 19:00 horas, frente al Teatro Municipal de Viña del Mar, contra el genocidio en Palestina, contra el sionismo y contra toda forma de complicidad cultural, diplomática o institucional con el Estado de Israel.

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Jorge Peña Hen, Director de orquesta, creador de la Orquesta Nacional Juvenil y compositor musical, fue fusilado por la Caravana de la Muerte el 16 de octubre de 1973, en la ciudad de La Serena.