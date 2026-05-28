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28 May 2026

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Derechos Humanos, Fascismo, Historia - Memoria, Imperialismo, Sionismo

Viña del Mar: ¡No, no habrá, no puede haber música para encubrir el Genocidio contra el pueblo de Palestina!

por Coordinador a Acción por Palestina

31 mins atrás 1 min lectura

Viña del Mar: ¡No, no habrá, no puede haber música para encubrir el Genocidio contra el pueblo de Palestina!
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28 de mayo de 2026

Llamamos a protestar este sábado 30 de mayo, a las 19:00 horas, frente al Teatro Municipal de Viña del Mar, contra el genocidio en Palestina, contra el sionismo y contra toda forma de complicidad cultural, diplomática o institucional con el Estado de Israel.

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Etiquetas #asesinatos #chile #cultura #gaza #genocidio #Jorge Peña Hen #la serena #palestina #viña del mar
Cultura, Fuerzas Armadas, Historia - Memoria, Pueblos en lucha, Represión, Resistencia...

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Denuncia, Derechos Humanos, Economía, Neoliberalismo, Salud

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