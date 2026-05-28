Viña del Mar: ¡No, no habrá, no puede haber música para encubrir el Genocidio contra el pueblo de Palestina!
por Coordinador a Acción por Palestina
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28 de mayo de 2026
Llamamos a protestar este sábado 30 de mayo, a las 19:00 horas, frente al Teatro Municipal de Viña del Mar, contra el genocidio en Palestina, contra el sionismo y contra toda forma de complicidad cultural, diplomática o institucional con el Estado de Israel.
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Jorge Peña Hen, Director de orquesta, creador de la Orquesta Nacional Juvenil y compositor musical, fue fusilado por la Caravana de la Muerte el 16 de octubre de 1973, en la ciudad de La Serena.
Chile 1973: Con palos de fósforos quemados, en su celda, incomunicado, escribió su última obra musical antes de ser fusilado
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28 de mayo de 2026
Por eso llamamos a protestar este sábado 30 de mayo, a las 19:00 horas, frente al Teatro Municipal de Viña del Mar, contra el genocidio en Palestina, contra el sionismo y contra toda forma de complicidad cultural, diplomática o institucional con el Estado de Israel. Llamamos a las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, culturales, feministas, de derechos humanos y de solidaridad internacionalista a concurrir de manera masiva, con banderas palestinas, lienzos, pancartas y una sola exigencia: que no se use la cultura para encubrir el exterminio.
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Por eso llamamos a protestar este sábado 30 de mayo, a las 19:00 horas, frente al Teatro Municipal de Viña del Mar, contra el genocidio en Palestina, contra el sionismo y contra toda forma de complicidad cultural, diplomática o institucional con el Estado de Israel.
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