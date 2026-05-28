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28 May 2026

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Los recortes a la salud «son los mas podrido, lo más inhumano y lo más diabólico que puede haber»

por Doctora Dentone (Chile)

1 hora atrás 1 min lectura

Los recortes a la salud «son los mas podrido, lo más inhumano y lo más diabólico que puede haber»
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28 de mayo de 2026

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Etiquetas #doctora dentone #gobierno kast #hospital barros luco #recortes a la salud
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