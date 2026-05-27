Homenaje a funcionaria del Metro detenida el 26 de mayo de 1976 y desaparecida hasta hoy

Imagen Superior: Matrimonio Elizondo-Rekas, detenidos el 26 de mayo de 1976. Ella estaba embarazada de 4 meses.

27 de mayo de 2026

Los trabajadores del Metro, a través de la Federación de Sindicatos del Metro, FESIMETRO, realizarán un homenaje, el próximo martes 26 de mayo, a quien fuera funcionaria, Elizabeth Rekas Urra, asistente social, detenida desaparecida junto a su esposo, el ingeniero Antonio Elizondo Ormaechea, y el también ingeniero y fotógrafo, Juan Maino Canales, quien fue detenido esa noche, en el departamento que compartía con el matrimonio, en la Villa Los Presidentes.

Los tres eran militantes del MAPU, Elizabeth se encontraba en el cuarto mes de embarazo y tenía 27 años.

El acto de homenaje se efectuará a las 11 AM , en la estación Moneda del Metro, salida sur, hacia la calle Lord Cochrane, ya que el 26 de mayo de 1976, es decir, hace exactamente medio siglo atrás, el matrimonio fue detenido en Alameda con Lord Cochrane, por agentes de la Dina, al salir de su trabajo, en momentos en que su esposo la pasaba a buscar, para volver a casa.

En el lugar, se ubica una placa y un mosaico, recordatorios de la funcionaria asesinada, instalada por los trabajadores del Metro de Santiago.

De acuerdo a testigos, los tres compañeros detenidos fueron llevados a Villa Grimaldi (el mayor Centro de detención y tortura de la Dina) y posteriormente habrían sido trasladados a Colonia Dignidad, cerca de Parral, VII Región, de dónde se pierde su rastro, estando hasta la fecha, tanto Elizabeth, como Antonio y Juan, en situación de detenidos desaparecidos.

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¡LA MEMORIA VENCE A LA MUERTE!