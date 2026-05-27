Petro explota por caso Alex Saab y lanza fuerte advertencia sobre Abelardo de la Espriella

27 de mayo de 2026

El presidente Gustavo Petro rompió el silencio sobre el nuevo escándalo que rodea a Alex Saab y lanzó una fuerte advertencia en medio de la campaña presidencial en Colombia. Sus declaraciones generaron una ola de reacciones tras mencionar riesgos para el país y cuestionar figuras cercanas al polémico empresario.

Además, salen a la luz nuevas revelaciones publicadas por el periodista Daniel Coronell sobre transferencias y vínculos entre Saab y Abelardo de la Espriella, justo cuando las elecciones entran en su recta final.

En este video analizamos las palabras de Petro, el impacto político de este caso, las reacciones en redes sociales y cómo esta controversia podría influir en la carrera presidencial colombiana.