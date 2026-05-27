Petro explota por caso Alex Saab y lanza fuerte advertencia sobre Abelardo de la Espriella
por piensaChile
4 horas atrás 1 min lectura
27 de mayo de 2026
El presidente Gustavo Petro rompió el silencio sobre el nuevo escándalo que rodea a Alex Saab y lanzó una fuerte advertencia en medio de la campaña presidencial en Colombia. Sus declaraciones generaron una ola de reacciones tras mencionar riesgos para el país y cuestionar figuras cercanas al polémico empresario.
Además, salen a la luz nuevas revelaciones publicadas por el periodista Daniel Coronell sobre transferencias y vínculos entre Saab y Abelardo de la Espriella, justo cuando las elecciones entran en su recta final.
En este video analizamos las palabras de Petro, el impacto político de este caso, las reacciones en redes sociales y cómo esta controversia podría influir en la carrera presidencial colombiana.
Artículos Relacionados
Colombia: El gran acontecimiento
por Ricardo Sánchez Ángel (Colombia)
5 años atrás 4 min lectura
México, Colombia y Brasil dicen NO a la intervención en Venezuela que pide la derecha latinoamericana
por Jesús López Alemejo (México)
2 años atrás 4 min lectura
Provincias del imperio
por Daniel Pizarro (Chile)
3 años atrás 15 min lectura
Chile. Hacia un Movimiento Amplio por los Derechos Sociales
por Andrés Figueroa Cornejo (Chile)
10 años atrás 16 min lectura
Nord Stream y la cada vez peor economía alemana
por Seymour Hersch (EE.UU.)
2 años atrás 10 min lectura
¡Plebiscito y Asamblea Constituyente ahora!
por Rafael Luis Gumucio Rivas, El Viejo (Chile)
7 años atrás 5 min lectura
Homenaje a funcionaria del Metro detenida el 26 de mayo de 1976 y desaparecida hasta hoy
por
6 segundos atrás
27 de mayo de 2026
Los trabajadores del Metro, a través de la Federación de Sindicatos del Metro, FESIMETRO, realizarán un homenaje, el próximo martes 26 de mayo, a quien fuera funcionaria, Elizabeth Rekas Urra, asistente social, detenida desaparecida junto a su esposo, el ingeniero Antonio Elizondo Ormaechea,
Domingo 31, Dia del Patrimonio: Visita Guiada al Memorial «Puente Bulnes». No mueren, si les llevamos en el recuerdo
por Comité Memorial Puente Bulnes (Chile)
40 mins atrás
27 de mayo de 2026 Santiago, Chile, domingo 31 de mayo de 2026, a las 16 horas.- Dentro de los días del Patrimonio Nacional (30 y 31 de mayo),…
Teatro Municipal de Viña del Mar: ¿Concierto de Fraternidad? ¡Los genocidas del pueblo Palestino no pueden hablar de fraternidad!
por El Porteño (Valparaíso, Chile)
4 horas atrás
27 de mayo de 2026
Por eso llamamos a protestar este sábado 30 de mayo, a las 19:00 horas, frente al Teatro Municipal de Viña del Mar, contra el genocidio en Palestina, contra el sionismo y contra toda forma de complicidad cultural, diplomática o institucional con el Estado de Israel.
Bolivia, Cochabamba: Caravana popular llega al cuartel de la 9. División para entregar mensaje rechazando intento de imponer Estado de Sitio
por Noticias Bolivia
17 horas atrás
26 de mayo de 2026
“Estamos en movilización y acciones de los cinco municipios de las Seis Federaciones. Nuestra base está totalmente furiosa. El Gobierno está pretendiendo sacar un estado de sitio que, de antemano, no vamos a aceptar. Va a depender de la Policía y el Ejército, qué decisión va a tomar”
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.