Domingo 31, Dia del Patrimonio: Visita Guiada al Memorial «Puente Bulnes». No mueren, si les llevamos en el recuerdo
por Comité Memorial Puente Bulnes (Chile)
48 mins atrás 2 min lectura
27 de mayo de 2026
Santiago, Chile, domingo 31 de mayo de 2026, a las 16 horas.- Dentro de los días del Patrimonio Nacional (30 y 31 de mayo), el Comité Memorial Puente Bulnes invita a una visita guiada para este domingo 31 de mayo, a las 4 de la tarde, al Memorial Puente Bulnes.
El punto de encuentro será la Plaza Joan Alsina, del Memorial, la cual está ubicada una cuadra al norte de Balmaceda con Bulnes.
Está actividad está orientada a niñas y niños, menores de 99 años, y está coordinada por la profesora Mariela, colaboradora del Comité Memorial Puente Bulnes.
La profesora Mariela ha planteado una metodología que busca el desarrollo de Memoria y niñez , contemplando e incentivando la participación de niñas y niños.
Compartiremos con los asistentes sobre la historia del Puente Bulnes, así como las características y ornamentos del lugar, tomando ubicación frente a la Capilla abierta del sacerdote Joan Alsina.
La profesora expondrá un cuento infantil sobre los trabajadores del Hospital San Juan de Dios ejecutados allí, realizando luego, trabajos gráficos (dibujos), por parte de los asistentes.
Se podrá apreciar lienzos de La Motita (Leonidas Isabel Díaz Díaz) estudiante de 14 años de edad y 6 meses de embarazo, ejecutada por la policía militarizada de Chile, junto a 12 muchachos de Puente Alto, el 12 de octubre de 1973, en el Puente Bulnes.
También se compartirá y declamará poesía, respecto a lo ocurrido en el lugar.
Se trata de realizar una actividad participativa , buscando desarrollar interés y motivación, por los sitios de memoria histórica.
Recordamos que el lema del Comité Memorial Puente Bulnes es:
¡LA MEMORIA VENCE A LA MUERTE!
La hermana del cura Joan Alsina, asesinado en el puente Bulnes: «Joan es de todos los pueblos»
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